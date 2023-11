Bóg działa w Gazie. Jezus ukazuje się we śnie

W Gazie ponad 200 muzułmanów pytało o Jezusa po tym, gdy widzieli Go we śnie.

Chrześcijański profesor i prezydent Risen Jesus Inc., Michael Licona, mówi, że otrzymał raport „podziemnych służb chrześcijańskich” w Palestynie, opisujący cudowne nawrócenia.

„Bóg działa pośród wojny!” – napisał Licona na Facebooku.

„W ciągu ostatnich dwóch dni służyliśmy setkom ojców, którzy stracili w wojnie większość, jeśli nie wszystkie swoje dzieci. Gdy przenosiliśmy tych mężczyzn w bezpieczne miejsce, karmiliśmy ich, praliśmy ich ubrania i zaczęliśmy czytać im Biblię, dzieląc się drogą pokoju przez Jezusa. Wtedy wydarzył się wielki cud. Zeszłej nocy Jezus ukazał się we śnie ponad dwustu z nich! Wrócili do nas, by dowiedzieć się więcej ze Słowa Bożego i pytają, jak mogą pójść za Jezusem” – napisał Licona, cytując raport chrześcijańskiej służby.

Licona jest profesorem na Chrześcijańskim Uniwersytecie Houston i napisał kilka książek, w tym The Case for the Resurrection of Jesus (Sprawa zmartwychwstania Jezusa) i Paul Meets Muhammad (Paweł spotyka Mahometa).

Były muzułmanin Nabeel Qureshi, który stał się chrześcijańskim apologetą, napisał kiedyś: „Mike Licona odegrał kluczową rolę w mojej podróży z islamu do Chrystusa. Gdy byłem muzułmańskim studentem college’u, Mike regularnie zapraszał mnie do siebie do domu, by rozmawiać o historyczności śmierci Jezusa na krzyżu i Jego powstaniu z martwych. Dowody, jakie Mike przedstawił, były tak poruszające, że stworzyły podstawę mojego nawrócenia. Od tamtej pory widzę potężny wpływ jego pracy na tysiące ludzi, gdy pokazuje historyczne dowody chrześcijańskiej wiary”.

Licona dodał we wpisie, że raport powinien być powodem do radości dla chrześcijan na całym świecie.

„W tej wojnie stoję po stronie Izraela, niekoniecznie z powodów teologicznych, ale dlatego, że Hamas i ci, którzy go popierają, to czyste zło. Wiem jednak, że nie wszyscy Palestyńczycy wspierają Hamas. Faktycznie, będą surowo ukarani choćby w przypadku podejrzenia, że nie wspierają Hamasu. Módlmy się, by ta wojna szybko się skończyła, i aby Izrael wykorzenił Hamas, aby Palestyńczycy byli wolni… od Hamasu” – napisał.

Tymczasem, popularny autor książek wymieniany przez „New York Times” i specjalista w zakresie strategii komunikacji, Joel Rosenberg, wzywa Izrael do ewakuacji z Gazy chrześcijan. Jego zdaniem, chrześcijanom grozi ludobójstwo z rąk Hamasu, jeśli w chaosie ewakuacji nie zapewni się im ochrony.

„Jak można sobie wyobrazić, to potworna sytuacja” – powiedział w rozmowie z CBN Digital. „Wszyscy w Gazie chcą się teraz stamtąd wydostać”.

Podczas gdy wierzący przebywają w schronach, kończy im się jedzenie, woda i zaopatrzenie medyczne.

Rosenberg mówi, że zasadniczo są uwięzieni w kościołach.

„Od ostatnich 24 godzin IDF poleca palestyńskim chrześcijanom: ‘OK, teraz naprawdę musicie przenieść się na południe, bo musimy wykonać jeszcze wiele operacji” – powiedział Rosenberg. „Problem w tym, że oni boją się iść na południe, bo nie są muzułmanami, są chrześcijanami, a Hamas i islamski dżihad, i inne ludobójcze, ekstremistyczne grupy islamskie pozabijają tych chrześcijan”.

„Będą gwałcić żony i córki, tak jak to robili w Syrii, w Iraku, w Afganistanie, wszędzie, gdzie działają te grupy” – mówił dalej.

Później Rosenberg dodał aktualizację, mówiąc, że „obawy związane z bezpieczeństwem, ochroną i przyszłością palestyńskich chrześcijan faktycznie są teraz przedmiotem dyskusji na najwyższych szczeblach izraelskiego rządu”.

„Zarówno izraelscy cywile, jak i przywódcy wojskowi, łącznie z członkami gabinetu wojennego i gabinetu bezpieczeństwa, są informowani i prowadzą wewnętrzne rozmowy na temat kryzysu, przed jakim stoją chrześcijanie zamknięci w trzech kościołach w Gaza City” – kontynuował.

„W obecnym czasie nie mogę powiedzieć, by podjęto decyzję odnośnie do dalszego postępowania” – dodał. „Jednak mają ten problem wprost przed oczami, i to jest dobre”.

Autor: Talia Wise

Źródło: CBN