Chrześcijanin znaleziony martwy po spotkaniu z policją

8 marca ciało pastora Y Bum Bya zostało znalezione powieszone na drzewie na cmentarzu w pobliżu jego domu w prowincji Dak Lak w Wietnamie. Choć lokalne władze uznały śmierć chrześcijańskiego lidera za samobójstwo, doniesienia wskazują, że jego ciało nosiło ślady tortur. Śmierć tego chrześcijanina nastąpiła wkrótce po tym, jak miał spotkać się z policją.

Pastor Y Bum Bya, który służył jako niezarejestrowanego kościoła ewangelicznego, doświadczał poważnych prześladowań z powodu swojej chrześcijańskiej działalności. Przed śmiertelnym incydentem został publicznie upokorzony i oskarżony o próbę „zniszczenia wielkiej jedności narodowej”. Ponadto w grudniu 2023 r. został pobity i zmuszony do wyrzeczenia się związku z Kościołem. W tym czasie skonfiskowano również telefon komórkowy pastora.

W dniu jego śmierci lokalna policja skontaktowała się z nim, rzekomo po to aby się z nim spotkać i zwrócić mu telefon komórkowy. Jednak mniej więcej w tym samym czasie, kiedy funkcjonariusze mieli być w jego domu, otrzymał od nich wiadomość z prośbą, by spotkał się nimi na pobliskim cmentarzu. Kiedy pastor Y Bum Bya nie wrócił do domu ze spotkania, jego krewni zaczęli go szukać – tylko po to, by odnaleźć jego ciało wiszące na sznurze.

Wzywając do przeprowadzenia śledztwa w sprawie jego śmierci, lokalni przywódcy chrześcijańscy wystosowali petycję, którą podpisało 31 stowarzyszonych kongregacji. Czyniąc to, przywódcy tych niezarejestrowanych kościołów narazili siebie i swoje zgromadzenia na represje ze strony władz.

Módlmy się, aby nasz Ojciec Niebieski interweniował w tej sytuacji, żeby sprawiedliwość zwyciężyła, a osoby odpowiedzialne za śmierć pastora Y Bum Bya zostały pociągnięte do odpowiedzialności za swoje bezprawne działania. Niech Boże pocieszenie, pokój i siła spoczną na rodzinie zabitego przywódcy Kościoła i jego wiernych, którzy teraz opłakują tę nieoczekiwaną stratę. Módlmy się również, aby Pan zaspokoił fizyczne i duchowe potrzeby wszystkich tych, którzy stoją w obliczu niebezpieczeństwa lub uwięzienia z powodu swojej chrześcijańskiej działalności, prosząc, aby ci prześladowani naśladowcy Jezusa byli przekonani o Jego niezawodnej obecności, a także by Jego obietnice podnosiły ich na duchu w tych trudnych czasach.

Źródło: VOM Canada, Christian Solidarity Worldwide, Morning Star News, International Christian Concern, Radio Free Asia

za Głos Prześladowanych Chrześcijan