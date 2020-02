Chiny: Kościoły mają być posłuszne Chińskiej Partii Komunistycznej

1 lutego chiński rząd wprowadził serię nowych regulacji religijnych. Zbiór restrykcji, złożony z sześciu rozdziałów i 41 artykułów, wymaga, by wszystkie organizacje religijne okazywały całkowite oddanie Chińskiej Partii Komunistycznej. Przez lata chiński rząd kontrolował i monitorował organizacje religijne. Za prezydenta Xi Jinpinga znacznie się to nasiliło. Partia została ustanowiona oficjalną głową wszystkich organizacji religijnych. Symbole religijne są usuwane i zastępowane flagami i wizerunkami prezydenta Xi.

Wprowadzone regulacje poważnie ograniczają też komunikację między kościołami i zagranicznymi organizacjami.

Organizacje chrześcijańskie z całego świata próbują dostarczyć do Chin artykuły medyczne, by wspomóc je w walce z ostatnią epidemią nowego koronawirusa. W jednym z przypadków dostawa została skonfiskowana, a chrześcijanin, który ją otrzymał, został zaproszony „na herbatę”, co jest eufemizmem oznaczającym przesłuchanie i zastraszanie.

Mimo gróźb chińscy chrześcijanie z Wuhan szukają sposobów na niesienie w kryzysie medycznym przesłania o pokoju i nadziei. Niektórzy rozdają na ulicach maski ochronne na twarz, dzieląc się z przechodniami swoją wiarą. Inni rozpowszechniają zachęcające przekazy na nagraniach video i audio.

Módlmy się, by nie ustawało szerzenie Ewangelii o pokoju i nadziei w tym czasie zaostrzonej opresji religijnej w Chinach.

Niech chrześcijanie znajdują nowe, twórcze sposoby na wypełnianie zleconego przez Pana Wielkiego Posłannictwa. Módlmy się, by członkowie rządu uświadomili sobie daremność swoich starań, by sprzeciwiać się Bożemu działaniu. W końcu, módlmy się o mądrość dla społeczności kościelnych, które muszą sobie radzić z zaostrzonymi restrykcjami.

Źródła: ChinaAid, Release International, International Christian Concern

za Głos Prześladowanych Chrześcijan