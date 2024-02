Były muzułmański snajper przewiduje chrześcijańskie przebudzenie w Strefie Gazy

Były muzułmański strzelec wyborowy oraz doradca Yassara Arafata, Taysir „Tass” Abu Saada, jest przekonany o tym, że po wojnie Izraela z Hamasem pojawi się w tym regionie religijne przebudzenie.

„Już teraz przyglądamy się mocnemu przebudzeniu, które dzieje się w Strefie Gazy, po ostatnich wydarzeniach, które miały tam miejsce (chodzi o działania militarne Izraela w Strefie Gazy, przyp. tłum.)”, powiedział stacji CBN. „Pomimo zniszczeń które nastąpiły, wierzę że Bóg ma swój cel w tym, aby doprowadzić Palestyńczyków w Gazie do przebudzenia i rozważenia różnych scenariuszy – alternatywnych do tego, w który dotychczas wierzyli.”

Tass sam jest Palestyńczykiem, choć urodzonym w Katarze. Przeszedł przez stopnie kariery w wojsku Palestyny od snajpera-terrorysty do doradcy byłego Szefa Organizacji Wyzwolenia Palestyny Yassiffa Arafata. Dzisiaj, jednakże, jest chrześcijaninem, który nadzoruje działalność grup ewangelizacyjnych na Zachodnim Brzegu oraz w Gazie.

Tass współpracuje również z grupami politycznymi by zdefiniować na nowo kształt państwa Izrael jako federacji, wliczając w to Zachodni Brzeg, aby zakończyć istniejące napięcia – jest to alternatywa do tzw. „dwu-narodowego” rozwiązania forsowanego przez administrację Joe Bidena.

W raporcie CBN Tass potwierdził wcześniejsze informacje o tym, że 200 Gazeńczyków przyjęło masowo Jezusa, po tym jak wszyscy otrzymali ten sam sen o Jezusie w jedną, tą samą noc. Nie dało się zweryfikować jednak, czy to Tass był źródłem tych wcześniej przytoczonych doniesień.

„Pan objawił się im w snach i wizjach,” powiedział Tass. „Oni obejmowali się nawzajem i radowali. Zdali sobie sprawę, że wszyscy otrzymali tę samą wizję co inni. Nie mam wątpliwości że to sam Bóg objawił się w swoim działaniu.”

Wiele muzułmańskich rządów zaoferowało przejęcie zarządzania Strefą Gazy po zdziesiątkowaniu przywództwa Hamasu.

„Wszystkie te arabskie narody pozwalają Izraelowi robić to, co Izrael właśnie teraz czyni. Są one zmęczone kwestią palestyńską, i oczekują jakiegoś rozwiązania. Rozbijając całkowicie Hamas i przekazując Strefę Gazy Katarowi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Gaza stałaby się drugim Singapurem.”

„Gdy przyglądam się temu jako Palestyńczyk, to stwierdzam że Arabowie niewiele dla mnie uczynili,” przekonuje Tass. „Patrząc na to co uczynił i czego dokonał tutaj Izrael, porównując to, gdzie są oni teraz z tym, gdzie są teraz Palestyńczycy, to wolałbym raczej połączyć się z Izraelem, i udzielić Palestyńczykom pełni praw. Jest to idea federacji, nad którą właśnie pracujemy.”

„Wierzę, że Palestyńczykom powodziłoby się znacznie lepiej,” dodał. „Ich przywódcy nie dokonali niczego wartościowego. Ludzie z otoczenia palestyńskiego prezydenta Mahmouda Abbasa, którzy teraz są u władzy, są skorumpowani. Oni ograbiają swój własny naród.”

Autor: Benjamin Lahood

Tłumaczenie: Konrad M.

Źródło: God Reports