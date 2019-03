Były „Książe ISIS” otrzymał sen od Boga po którym nawraca się do Chrystusa

„Książe ISIS” zrobił coś co wielu uznałoby za nieprawdopodobne – zdecydował się porzucić swoje dotychczasowe życie aby naśladować Jezusa.

Były przywódca ISIS, którego prawdziwa tożsamość pozostanie ukryta ze względu na jego bezpieczeństwo, będzie nazywany w tym artykule imieniem Mohammad.

Cudowne okoliczności, które doprowadziły do jego przemiany zostały zrelacjonowane przez służbę dr Michael’a Youssef ‚a z Leading The Way.

Od czasu uruchomienia satelitarnej telewizji chrześcijańskiej, THE KINGDOM SAT, Leading The Way pracuje nad dotarciem do „najbardziej niedostępnych ludzi w arabskim świecie” włączając w to osławione osoby takie jak „Książe ISIS”

Z nagranego przez LTW świadectwa dowiadujemy się, że jeden z ich koordynatorów – Peter – otrzymał kilka lat temu telefon od mężczyzny, który błagał o spotkanie z nim.

Tym mężczyzną okazał się duchowy przywódca grupy terrorystycznej. Pomimo tego, że Peter zdawał sobie sprawę, że Mohammad może spróbować pozbawić go życia, uwierzył, że to Bóg prowadzi go by się z nim spotkał.

W świadectwie, Mohammad opowiada o swoim nawróceniu z Islamu na Chrześcijaństwo. „Pewnego dnia ktoś spytał mnie dlaczego jestem Muzułmaninem.” Pragnąc odpowiedzi, zaczął jej szukać w Koranie, Hadisach i Sunnie.

„Chciałem znaleźć dowód na to, że Allah istnieje a Islam jest prawdziwy… Nic nie znalazłem.” – powiedział.

To nie był pierwotny powód, dlaczego Mohammad spotkał się z Peterem. Powiedział, że chciał go zabić, ale podczas ich pierwszej rozmowy, ten odważnie głosił mu Słowa Jezusa.

Spotkanie nie zakończyło się pozytywnie. Mohammad był sfrustrowany i miał trudności w zrozumieniu tego co Peter powiedział mu o tym kim naprawdę jest Bóg.

Spotkali się więc ponownie.

Charisma News relacjonuje, że starszy dyrektor z Leading the Way – Maged Atalla, wyjaśnił co stało się podczas kolejnego spotkania.

“Kiedy spotkali się po raz drugi, Mohammad zwierzył się, że miał sen w którym zobaczył kopertę ociekającą krwią o niezwykłym zapachu.”

Peter wyjaśnił, że Bóg chciał mu przekazać poprzez ten sen, że ta krew musiał być przelana dla odpuszczenia grzechów.

Peter powiedział: „Jezus przesyła Ci wiadomość, że potrzebujesz oddać mu swoje Życie”. I tak też Mohammad uczynił. Późnej zwierzył się Peterowi, że kiedy po raz pierwszy się spotkali miał nóż w kieszeni i od razu chciał go zabić, ale coś go powstrzymało od dokonania tego” – powiedział Atalla.

Mohammad otrzymał odpowiedzi na nurtujące go pytania i jego życie drastycznie się zmieniło. Po wyznaniu grzechów, zaznał pokoju, którego nigdy wcześniej nie doświadczył.

„Zobaczyłem miłość, która nie istnieje w Islamie” – powiedział.

Dzięki regularnym spotkaniom z Peterem, tak zwany „Książę ISIS” uwierzył w Jezusa Chrystusa rozpoczynając nowe życie jako chrześcijanin.

„Prawdziwą księgą, w mojej opinii, jest Biblia” – zadeklarował Mohammad.

„Znalazłem prawdę w Jezusie Chrystusie. I dzięki temu, że oddałem swoje życie Panu, jestem pewien, że On nigdy mnie nie opuści.

Ericah Jones

źródło: CBN News