Burkina Faso: Eskalacja przemocy wobec chrześcijan

W Burkina Faso, w Afryce Zachodniej, w lutym przeprowadzono serię śmiertelnych ataków na kościoły i duchownych oraz ich rodziny. Wszystkie ataki miały miejsce na wschodzie kraju i stanowią dalszą eskalację przemocy, która od miesięcy narasta w tym kraju.

Chrześcijanie czują się bezbronni i boją się dalszych ataków

W niedzielę 9 lutego, podczas nabożeństwa, nieznani uzbrojeni mężczyźni zaatakowali protestancki kościół w Nagnounbougou, 18 km od miasta Matiacoali. Siły bezpieczeństwa i lokalni mieszkańcy zgłosili ten incydent do Radia Oméga. Jak dotąd nie ma żadnych oficjalnych raportów ani reakcji w tej sprawie. Open Doors dowiedziało się, że co najmniej dwóch chrześcijan zginęło podczas próby ucieczki.

W nocy z 10 na 11 lutego niezidentyfikowani napastnicy zastrzelili diakona kościoła protestanckiego SIM w stolicy prowincji Sebbie, Lankoandé Babilibilé. Jego samochód został później wykorzystany do porwania pastora kościoła Omara Tindano oraz jego dwóch córkek, syna i dwóch siostrzeńców. Córki zostały uwolnione i bez żadnych obrażeń wróciły do domu 13 lutego około 6 rano. Tego samego wieczoru okazało się, że Omar, jego syn i siostrzeńcy zostali straceni.

Lankoandé Babilibilé zakładał pierwsze kościoły w regionie Sebby. Zmarł tam, gdzie zaprowadziła go służba dla Jezusa Chrystusa. Open Doors nie ma na razie żadnych informacji o jego rodzinie. Omar Tindano przeszedł na chrześcijaństwo w 1986 r., a ostatnio pełnił funkcję przewodniczącego Kościoła protestanckiego SIM w regionie Sebby.

„Chrześcijanie w tym rejonie pilnie potrzebują modlitwy i wsparcia. Przeżyli traumę i nie wiedzą, jak poradzić sobie z przemocą, której byli świadkami. Nawet bliscy przyjaciele i członkowie Kościoła SIM niechętnie dzielą się szczegółami z dziennikarzami, obawiając się dalszych ataków”, skomentował aktualną sytuację ekspert Open Doors w regionie.

Mieszkańcy wsi uciekający po śmiertelnym ataku

Kolejny atak miał miejsce 16 lutego, jak wynika z doniesień Radia France International (RFI). Atakujący wkroczyli do wioski Pansi podczas nabożeństwa. Zastrzelili 20 osób i ranili co najmniej 15 innych. Lokalni współpracownicy poinformowali Open Doors o porwaniu pastora i podpaleniu budynku kościoła. Mieszkańcy Pansi uciekli do Sebby, gdzie również zabrano rannych.

Na liście Światowego Indeksu Prześladowań 2020 Burkina Faso zajmuje 28. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.

Źródła: Radio Oméga, RFI, Open Doors

Prosimy, módlcie się za chrześcijan w Burkina Faso:

Módl się o fizyczne i duchowe uzdrowienie dla tych, którzy przeżyli ataki, a zwłaszcza dla krewnych zamordowanych.

Módl się, aby Jezus położył kres przemocy.

Módl się za poszkodowane wioski i kościoły, aby strach nie decydował o działaniach ludzi, ale aby byli wzmocnieni w wierze i doświadczali Bożego przewodnictwa.

Módl się za napastników, aby odpowiedzieli na wezwanie Jezusa Chrystusa i aby uwolnił ich od nienawiści.