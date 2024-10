Biblie drukowane nadal odgrywają w Chinach istotną rolę

W dzisiejszej, coraz bardziej cyfrowej erze, nie ma nic lepszego niż Biblia, którą można trzymać w swoich dłoniach. Nie tak łatwo ją przeoczyć lub odrzucić, jak to często ma miejsce w przypadku zasobów cyfrowych.

Służba Biblia dla Chin (Bibles for China) stara się dotrzeć do chińskich wierzących, dostarczając im Słowo Boże wszelkimi możliwymi i legalnymi środkami. Pracownicy tej służby niejednokrotnie byli świadkami tego, ze gdy Słowo Boże jest czytane, rozumiane i przyjmowane, to ma moc prowadzić ludzi do zmieniającej życie relacji z Jezusem.

Kurt Rovenstine z Bibles for China dzieli się jedną z historii zmienionego życia, której był świadkiem podczas niedawnego spotkania z chińskimi przywódcami kościoła. „Jeden z pastorów odciągnął mnie na bok i powiedział: Pozwól, że opowiem ci, jak Słowo Boże stało się nierozłączną częścią mojej wiary”. Ten mężczyzna, którego nazwiemy Philip, w młodości stracił matkę. Jego ojciec pracował z dala od domu, przez co nie mógł poświęcać mu za dużo czasu, co dla nastolatka nie było dobre.

„Z biegiem czasu Philip wszedł w konflikt z prawem, co sprawiło, że jego sytuacja stała się trudna” – mówi Rovenstine. „W wyniku cudownych okoliczności Duch Święty poprowadził go do przeczytania Nowego Testamentu”. Kiedy Philip przeczytał Biblię, zaufał Jezusowi.

Jego historia jest jedną z wielu, które stanowią ogromną zachętę dla Bible for China w ich służbie kościołowi w Chinach. Jeden z pastorów powiedział: „Poznanie Biblii we właściwym czasie i miejscu, doprowadziło mnie do wiary i powołania do służby. To co robicie w ramach Bibles for China to ważna praca, która musi być kontynuowana” – relacjonuje Rovenstine.

Módlmy się za przywódców i pastorów w Chinach, aby odważnie trwali pośród wyzwań związanych ze służbą głoszenia Słowa Bożego. „Trwanie w modlitwie o wytrwałość, odwagę, obecność oraz pokój Boży, pośród wszelkich trudności, które wróg stawia na naszej drodze, jest ważną modlitwą dla nas wszystkich” – kończy Rovenstine.

Dziękujmy Bogu Ojcu za wszystkich tych, którzy z oddaniem poświęcili się służbie rozpowszechniania Słowa Bożego. Prośmy, aby Bóg napełnił ich odwagą, mądrością i miłością, aby każdy odbiorca Biblii mógł odczuć Jego obecność. Prośmy o cierpliwość, aby w swoich działaniach mogli stać się świadectwem Twojej łaski. Niech Słowo Boże, które wiernie przekazują, rozświetla serca i umysł ludzi, prowadząc ich do wiary w Pana Jezusa Chrystusa.

Źródło: Mission Network News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan