Amazon usuwa książkę konserwatywnego autora o transgenderyzmie

Amazon usunął bestseller konserwatywnego autora na temat transgenderyzmu, bez żadnego uprzedzenia czy wyjaśnienia.

Ryan T. Anderson, prezes Ethics and Public Policy Center, w niedzielę 21 stycznia odkrył, że jego książka When Harry Became Sally: Responding to the Transgender Moment (Kiedy Harry stał się Sally: odpowiedź na moment transgenderyzmu) została usunięta ze sklepu internetowego.

Na stronie Goodreads, w streszczeniu książki Andersona z 2018 roku napisano:

Ruch transgenderyzmu osiągnął zawrotne tempo. W ciągu roku, zjawisko, o którym większość Amerykanów nigdy nie słyszała, urosło do sprawy o wymiarze praw obywatelskich.

Ale czy chłopiec naprawdę może być „uwięziony” w ciele dziewczynki? Czy współczesna medycyna naprawdę może „ponownie przypisać” płeć? Czy płeć w ogóle jest czymś „przypisanym”? Jak zareagować z miłością, gdy przyjaciel lub dziecko przeżywa konflikt tożsamości płciowej? Co nasze prawo powinno mówić w tych kwestiach?

When Harry Became Sally: Responding to the Transgender Moment dostarcza wnikliwych odpowiedzi na wszystkie te pytania. Czerpiąc z najlepszych spostrzeżeń biologii, psychologii i filozofii, Ryan T. Anderson proponuje zrównoważone podejście do zagadnień polityki, szczegółowy obraz ludzkiej cielesności oraz poważne i uczciwe spojrzenie na ludzkie koszty złego zrozumienia ludzkiej natury.

Anderson zaznaczył na Twitterze, że jego książka nadal jest dostępna na stronie internetowej Barnes & Noble.

W oświadczeniu dla The Blaze, Anderson powiedział, że przywykł do stronniczej analizy, jakiej poddawany jest przez różne media głównego nurtu, zauważając, że „The New York Times” i „The Washington Post” publikowały już „rewelacje” na temat jego książki.

„Ludzie, którzy faktycznie przeczytali moją książkę, odkryli,

że to wnikliwa i dostępna prezentacja stanu dyskusji naukowych, medycznych, filozoficznych i prawnych” – powiedział Anderson. „Tak, książka rozwija dyskusję z pewnego punktu widzenia. Nie, nie przedstawiła żadnych faktów w niewłaściwy sposób i nie wdała się w żadne obrzucanie wyzwiskami”.

„Otrzymała pochwałę całej gamy ekspertów: byłego naczelnego psychiatrę szpitala Johnsa Hopkinsa, wieloletniego profesora psychologii [na Uniwersytecie Nowego Jorku], profesora etyki medycznej w Szkole Medycznej Columbia, profesora nauk psychologicznych i neurologicznych na Uniwersytecie Bostońskim, profesora neurobiologii na Uniwersytecie Utah, wybitnego profesora na [Uniwersytecie] Oksfordzkim oraz profesora prawoznawstwa na [Uniwersytecie] Princeton” – mówił dalej.

Anderson zasugerował też związek między faktem, że kierowana przez Demokratów, amerykańska Izba Reprezentantów gotuje się do „staranowania radykalnego projektu ustawy o transgenderyzmie” – odnoszącego się do wysoko kontrowersyjnej Ustawy o Równości – i usunięcia jego książki z oferty Amazon.

„Nie dajmy się zwieść” – powiedział. „Obaj giganci, rządowy i technologiczny, mogą podważyć ludzką godność i wolność, ludzki rozkwit i wspólne dobro”.

Grono znaczących, konserwatywnych głosów skrytykowało Amazon za ocenzurowanie książki Andersona.

Autor: Tre Goins-Phillips, Faithwire

Źródło: CBN News

