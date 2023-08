Żyd i ateista wychowany w kibucu zostaje misjonarzem

W jaki sposób Żyd i ateista wychowany w tradycyjnym izraelskim kibucu zostaje lokalnym misjonarzem?



Asaf Pelled (43 lata) przyznaje, że bycie ateistą i Żydem jest pewną anomalią, biorąc pod uwagę fakt, że należy do ludu wybranego przez Boga, ale nie jest on w tej kwestii osamotniony.

Początkowo zadowalał się poglądem, że wyewoluował od małpy i musi jak najlepiej wykorzystać swój rozwój – aż jako nastolatek zaczął zadawać najważniejsze życiowe pytania.

Choć opisywał siebie jako osobę bardzo racjonalną, niemniej jednak doszedł do wniosku, że Bóg rzeczywiście istnieje. „Nie byłem osobą religijną, ale nagle nie mogłem zaprzeczyć, że Bóg istnieje. Widziałem jego rękę w przyrodzie i wydarzeniach naszego narodu. Poszedłem więc szukać tego Boga.”

Po odbyciu studiów biblijnych z ortodoksyjnym rabinem „stały, nieustający, cichy głos” mówił mu, że jest coś więcej. Kontynuował więc swoje poszukiwania prawdy, a kiedy znalazł zakurzony, hebrajski Nowy Testament na półce z książkami jego rodziców, zaczął go czytać.

Był to prezent dla jego holenderskiej matki od chrześcijańskich wolontariuszy. W środku znalazł wpis: „Mam nadzieję, że dzięki tej książce ty i twój mąż ujrzycie światło”.

Asaf wspomina: „Właśnie czytając tę ​​książkę, po raz pierwszy spotkałem Jezusa. Byłem bardzo poruszony czytaniem Ewangelii i autorytetem w jakim Jezus przemawiał. Wiedziałam, że moje poszukiwania Boga powinny skupiać się wokół osoby Jezusa”.

Po kilku latach, zaczął w Niderlandach regularnie uczęszczać na nabożeństwa, na których słuchał objaśnień Biblii i zapoznawał się z odniesieniami światowych wydarzeń do osoby Jezusa.

„Widziałem, jak chrześcijanie radzili sobie z problemami w swoim życiu; Widziałem Jezusa w działaniu. I to właśnie sprawiło, że również ja zdecydowałem się zostać chrześcijaninem. Ale jak mógłbym jako Żyd stać się chrześcijaninem, w imieniu którego mój lud cierpiał przez tysiące lat?”



„Odkryłem, że przesłanie Jezusa nigdy nie było przesłaniem wojny i nienawiści, ale miłości i poświęcenia. Teraz widzę i wierzę, że nie ma dysonansu pomiędzy moim byciem Żydem a wiarą w Jezusa. W rzeczywistości bycie naśladowcą Chrystusa uczyniło mnie prawdziwie Żydem”.

Kilkadziesiąt lat później, w Niderlandach, podczas odbywania podróży wiary w ramach Międzynarodowej Misji do Narodu Żydowskiego, do Asafa odezwało się to samo małżeństwo, które wiele lat temu przekazało Biblię jego rodzicom.



Tłum. Eliza Tarka

Źródło: GODREPORTS