Złota medalistka i rekordzistka świata Sydney McLaughlin wskazuje na Boga

Amerykańska gwiazda bieżni, Sydney McLaughlin, która we wtorek 3 sierpnia zdobyła złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio i ustanowiła rekord świata w biegu kobiet na 400 metrów przez płotki, zwróciła się na mediach społecznościowych do licznych fanów w Stanach Zjednoczonych i na świecie, i wyrażając wdzięczność Bogu.

Sydney McLaughlin zwróciła uwagę, że niebiański Ojciec „da wyjście w braku wyjścia”

W czwartkowym wpisie na Instagramie, gorliwa chrześcijanka wspomniała o swoim „poddaniu i posłuszeństwie Bogu”, dołączając zdjęcie, na którym po zwycięstwie stoi okryta amerykańską flagą.

„Na początku chcę powiedzieć, że to wielki zaszczyt, że mogę reprezentować nie tylko mój kraj, ale i Królestwo Boże” – napisała McLaughlin. „To, co mam w Chrystusie, jest znacznie wspanialsze od tego, co mam lub czego nie mam w życiu. Modlę się, by moja podróż była wyraźnym obrazem poddania i posłuszeństwa Bogu”.

„Nawet, gdy nic nie rozumiem, gdy sytuacja wydaje się niemożliwa, On da wyjście w braku wyjścia. Nie dla mojej własnej nagrody, ale dla swojej chwały” – kontynuowała. „Nigdy nie widziałam, żeby Bóg zawiódł w moim życiu. Albo w czyimkolwiek życiu, jeśli o to chodzi”.

McLaughlin przypomniała fanom, że Boża wola jest doskonała

„Tylko dlatego, że może nie wygram w każdym wyścigu, albo nie spełnię każdego pragnienia swojego serca, to nie znaczy, że Bóg zawiódł. Jego wola jest DOSKONAŁA” – podkreśliła.

„I On przygotował mnie na taką chwilę, jak ta, bym mogła użyć darów, jakie mi dał, by całą uwagę skierować z powrotem na Niego”.

McLaughlin zakończyła wpis w taki sposób:

„2x Olimpijka, Mistrzyni Olimpijska, Posiadaczka Rekordu Świata

Dziękuję. Ci. Boże”.

słowa miłości i zachęty

Tysiące fanów Sydney McLaughlin zostawiło w komentarzach słowa miłości i zachęty. Do czwartku 5 sierpnia, jej wpis na Instagramie polubiło 262 tysiące osób.

Pewien użytkownik napisał: „Niesamowite!! Jesteś prawdziwym światłem. Dziękuję Ci Ojcze w Niebie, że pozwoliłeś mi trafić na siostrę w Chrystusie, która tak wiernie służy. Jesteśmy wezwani, by Miłować jeden drugiego i radować się w Bogu. Po prostu!”.

W biogramie Sydney McLaughlin na Instagramie jest tylko jedno zdanie: „Jezus mnie zbawił”, i emotikon serca.

Po wtorkowym zwycięstwie i zdobyciu złotego medalu, sportsmenka powiedziała, że zasadniczo chodzi o „zaufanie procesowi i oddanie chwały Bogu”.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News

Inne: Milion godzin modlitwy za Japonię w czasie Igrzysk Olimpijskich w Tokio