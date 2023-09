Amina zamordowana przez męża w dniu swojego nawrócenia

Amina Nanfuka właśnie wracała do swojego domu z badania lekarskiego i z nabożeństwa, na którym uwierzyła w Chrystusa jako Swego osobistego Zbawiciela i Pana. Wtedy też jej mąż, 40-letni Abudullah Waiswa, dowiedział się o jej nawróceniu.

Według słów krewnego Aminy, którego imię jest utajnione ze względów bezpieczeństwa, Amina spędziła w czerwcu w stolicy kraju 10 dni, aby leczyć problemy zdrowotne. Podczas tego czasu przebywała u krewnego, który przyjął Chrystusa w 2021 roku. Podczas rekonwalescencji w domu krewnego odwiedził ją pastor lokalnego zboru i modlił się o jej powrót do zdrowia. „Dzieliłem się zbawczą mocą Jezusa, a ona pewnego dnia uwierzyła i wyraziła pragnienie przyjęcia Zbawiciela” – powiedział krewny.

Gdy Amina, w dniu swojego nawrócenia, wychodząc z kościoła pokazywała krewnemu Biblię, którą dostała od pastora, została zauważona przez bliskiego przyjaciela jej męża. Amina ze swoim krewnym wróciła do domu około godziny 17:00, a jej mąż wrócił do domu około 20:00. „Nie witając się z nami, zaczął krzyczeć na swoją żonę, mówiąc:„ Dlaczego okłamałeś mnie, że idziesz na badania lekarskie i zamiast tego zdecydowałeś się pójść do kościoła? ”- powiedział krewny. „Amina nie odpowiedziała”. Jej mąż wtedy zaciągnął ją do sypialni, zamknął drzwi i zażądał, by pokazała mu Biblię.

„Natychmiast usłyszałem dochodzący z sypialni głośny krzyk i odgłosy uderzeń” – powiedział krewny. „Zaczęła krzyczeć i wzywać pomocy. Wybiegłem na zewnątrz, krzycząc i błagając o pomoc”. Gdy zbliżyli się sąsiedzi, mąż Aminy wyszedł z domu i zniknął. Amina leżała w sypialni nieprzytomna, z krwią wydobywającą się z jej ust. Została przewieziona do pobliskiej kliniki w Bugiri (Uganda), ale wkrótce po przyjeździe lekarz stwierdził jej zgon. Została poważnie pobita i ostatecznie uduszona.

Dziękujmy Panu za to, że Amina już może przebywać w miejscu, w którym nie ma płaczu, bólu, cierpienia ani łez; w bezpośredniej obecności swojego zbawiciela. Niech Bóg pociesza jej krewnych i otacza opieką jej dzieci. Prośmy, by Bóg zmiłował się nad jej mężem i w Swej łasce przyprowadził go do zbawczej wiary i pokuty.

Źródło: Morning Star News