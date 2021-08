Wywiad: Miejska Ewangelizacja w Bydgoszczy (7 VIII)

Już w najbliższą sobotę 7.08 w samym centrum Bydgoszczy, odbędzie się „Piknik na Wyspie” podczas którego usłyszymy koncerty z przesłaniem Ewangelizacyjnym.

Zapraszamy do przeczytania wywiadu jakiego udzielił główny pomysłodawca wydarzenia – Pastor Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Betel” w Bydgoszczy Janusz Modrzyński

Skąd się narodził pomysł by zorganizować Piknik na wyspie?

Pomysł zorganizowania Pikniku na wyspie pojawił się kilka lat temu podczas corocznych akcji w naszym kościele związanych z Generacją plus. Każdego roku działanie młodych ludzi wpisane jest w nasze plany inicjatyw kościoła w naszym mieście. Problem polegał na zaangażowaniu całej społeczności Zboru w akcje przygotowane przez wolontariuszy Generacji. Brakowało pomostu łączącego pokolenia w wspólnej inicjatywie działania w jednym określonym celu. To wydarzenie wpisuję się dokładnie w potrzebę kościoła by zaangażować wszystkich chętnych bez względu na wiek. By przygotować piknik dla miasta potrzebowaliśmy kilkudziesięciu wolontariuszy zaangażowanych w różne inicjatywy i działania.

Do kogo jest skierowane wydarzenie?

Piknik na wyspie jest wydarzeniem o charakterze ewangelizacyjnym skierowanym do wszystkich ludzi. Formuła pikniku ma charakter rodzinny, poprzez zabawę, gry, rozmowy nawiązujemy kontakty z całymi rodzinami. Miejsce pikniku jest w centrum miasta, specyfika tego miejsca polega na tym, że wiele osób przechodzi, spaceruje i może w różnej formie usłyszeć przesłanie Ewangelii. Mamy w naszym programie krótkie świadectwa osób, które będą mówiły o Bożym działaniu i Jego pomocy.

Co jest głównym celem podczas wydarzenia?

Jednym z głównym celów Pikniku jest akcja charytatywna w postaci zbiórki pieniędzy na Świetlicę Środowiskową „Narnie”. Chcemy przybliżyć i pokazać mieszkańcom Bydgoszczy działalność naszej świetlicy, która już od kilkunastu lat działa i obejmuje opieką dzieci, które mogą korzystać z pomocy w odrabianiu lekcji, jeść wspólny posiłek, wziąć udział w grach i zabawach pod okiem opiekunów. itp. Na miejscu będą wolontariusze i dzieci z świetlicy przedstawiać pracę i efekty działania Narnii.

Jakie atrakcje przygotowaliście?

Atrakcji jest bardzo dużo: gry i zabawy dla dzieci prowadzone przez wolontariuszy Generacji plus, malowanie twarzy, dmuchane zjeżdżalnie, dostępny popcorn i wata cukrowa. Na miejscu będą food traki z lodami i hamburgerami, domowe wypieki ciast, darmowa kawa i herbata.

Przygotowaliśmy również program artystyczny, m.in.: Grupa muzyczna z kościoła Full Gospel Tabernacle, przedstawienie pod tytułem: „Sen o lalkarzu” Teatru pantomimy „Dar”, koncerty Kolah i Michała Rasska.

Dodatkowo będziemy mieć specjalny punkt informacyjny dla wszystkich zainteresowanych w której będzie przedstawiona praca Narnii, będą zdjęcia i dużo informacji na temat kościoła Zielonoświątkowego. Chcemy być widoczni i słyszalni na całej wyspie, piknik zakończymy specjalnym koncertem refleksyjnym Michała Rasska.

W niedługim czasie chcemy przekazać foto relacje z pikniku, zapraszamy wszystkich chętnych przebywających w Bydgoszczy do wzięcia udziału w Pikniku.

Będzie się działo!

Autor: Michał Pezowicz

Patronat medialny: Chrześcijanin.pl