Z córkami wyrzucona z domu przez męża bo uwierzyły w Jezusa

Laos: Kiedy wujek Inna podzielił się ewangelią ze swoją rodziną w lutym 2022 roku, Inn był jedyną osobą, która uwierzyła w Chrystusa. Przywódcy wioski grozili Inn i jego rodzicom, ostrzegając, że zostanie on wyrzucony ze szkoły i uwięziony, a cała rodzina zostanie eksmitowana. Inn szukał schronienia u lokalnych pracowników misyjnych, aby mógł ukończyć szkołę średnią i wzrastać w wierze. Pozostawał w kontakcie ze swoją rodziną, dzieląc się Dobrą Nowiną o Chrystusie, kiedy tylko mógł. Te ziarna ewangelii zapuściły korzenie i przyniosły owoc.

W styczniu 2023 roku matka Inna, Phin, i jego dwie siostry uwierzyły w Chrystusa jako Zbawiciela. Urzędnicy wioski codziennie im grozili, a ojciec Inna również ich prześladował. W czerwcu wyrzucił Phin i jej córki z domu. Znalazły tymczasowe schronienie z innymi chrześcijanami, a Phin obecnie pracuje jako pomoc w zamian za jedzenie. Pracownicy pierwszej linii pomagają im zaspokoić podstawowe potrzeby i zbudować stały dom. Inn również pracuje, aby pomóc swojej matce, a sam pragnie zostać ewangelistą.

Dziękujmy Bogu za to, że dał zasianemu Słowu wzrost i teraz Phin i jej córki, wraz z Innem, mogą należeć do Chrystusa. Módlmy się, by Pan zaspokajał wszystkie ich potrzeby, chronił i wzmacniał ich wiarę. Niech dalej odważnie głoszą dobrą nowinę o Zbawicielu!

Źródło: Voice of Martyrs

za Głos Prześladowanych Chrześcijan