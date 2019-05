Wrocław: Odnowienie Festival 2019 z finałem na Stadionie

Już w przyszłym tygodniu we Wrocławiu rusza trzecia edycja Odnowienie Festival! Warsztaty, koncerty, spotkania – wszystko z pozytywnym przesłaniem, wszystko całkowicie za darmo. Podczas finału imprezy na Stadionie Wrocław wystąpi Nick Vujicic, który urodził się bez rąk i nóg, a teraz jako mówca motywacyjny zapełnia stadiony i sale widowiskowe.

Odnowienie Festival, organizowany przez Wrocławskie Przymierze Pastorów, potrwa od 30 maja do 2 czerwca i po raz kolejny został objęty patronatem honorowym Prezydenta Wrocławia. Partnerem strategicznym jest Aquapark Wrocław, a do współpracy przyłączyło się również Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego i Biuro Wrocław Bez Barier działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Część wydarzeń odbywa się w ramach miejskiego Miesiąca Rodziny.

Głównym punktem programu będzie spotkanie z udziałem Nicka Vujicica,

który mimo niepełnosprawności podróżuje po całym świecie i motywuje ludzi, by niezłomnie pokonywali bariery w swoim życiu. Na spotkanie z gościem specjalnym organizatorzy w kilkanaście dni rozdali ponad 30 tys. darmowych wejściówek. Osobna pula trafiła do osób niepełnosprawnych, które mają do dyspozycji sektor przystosowany specjalnie do swoich potrzeb.

Wszyscy, którym nie udało się zdobyć bezpłatnej wejściówki, mogą jeszcze skorzystać z opcji biletu-cegiełki i zająć miejsce na trybunie VIP. Można będzie również obejrzeć transmisję online. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie www.odnfest.pl.

Co przed finałem?

1 czerwca Wyspa Słodowa zamieni się w największy plac zabaw w mieście. W festiwalowej strefie dzieci dostępne będą m.in. dmuchane zjeżdżalnie, zamki do skakania i kochany przez dzieci połykacz w kształcie orki. Tuż obok powstanie również strefa rodzica – będzie można tam wziąć udział w miniwykładach m.in. o tym, jak i co warto zwiedzać z dziećmi czy jak nauczyć dzieci pewności siebie, a także skorzystać z indywidualnych, darmowych konsultacji logopedycznych i psychologicznych.

Od 26 maja do 1 czerwca na Wyspie Słodowej stanie również zjawiskowy namiot SFERA, czyli kawiarnia ze strefą chillout, w której będzie można odpocząć na leżaku z kubkiem lemoniady, pograć w gry planszowe, a także wziąć udział w warsztatach, posłuchać muzyki na żywo i oglądać filmy.

Oprócz tego od 30 maja do 1 czerwca w ramach ODNFEST – głównie w centrum Wrocławia, ale także na jego obrzeżach – odbędzie się wiele różnych darmowych wydarzeń: m.in. panel dyskusyjny w Ratuszu z udziałem Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, poświęcony mowie nienawiści, spotkanie w Hotelu Monopol na temat odkrywania pasji w życiu, które poprowadzi Sylwia Zarzycka, prezes Fundacji Między Niebem a Ziemią, warsztaty dotyczące komunikacji w rodzinie w Art Hotelu, spotkanie dla kobiet z monodramem w Kamienicy pod Aniołami, koncert Martijna Krale z zespołu Frühstück w The Rock Kultura, sensoryczny park pięciu zmysłów na Swojczycach i wiele innych.

Szczegółowe informacje o wszystkich wydarzeniach można znaleźć na stronie www.odnfest.pl/wydarzenia