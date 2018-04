Wiadomości z Izraela (6.04.2018)

100.000 LUDZI ZOSTAŁO POBŁOGOSŁAWIONYCH PRZED ŚCIANĄ PŁACZU – Około 100.000 ludzi pozwoliło się pobłogosławić przez Kohanim (kapłanów – potomków rodzin kapłańskich) z okazji Paschy w poniedziałek, 2.04.2018 przed ścianą płaczu w Jerozolimie. Błogosławieństwo wypowiadane jest przez Żydów, którzy powinni być potomkami Aarona, brata Mojżesza. Jest to jedno z najstarszych błogosławieństw w żydowskiej wierze. Kapłani często zakrywają swoją twarz podczas błogosławieństwa. Mówi się, że ich twarze wyglądają wtedy groźnie. W ceremonii wzięło udział wielu rabinów z Izraela oraz ambasador USA w Izraelu David Friedman. W diasporze w niektóre święta też wypowiada sią to błogosławieństwo, w Jerozolimie codziennie a w innych miastach raz w tygodniu. (Jerusalem Post) Aaronowe błogosławieństwo brzmi: „Niech oblicze Jahwe zajaśnieje nad tobą, a łaska Jego niech zstąpi na ciebie! Niech Jahwe zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy swoim pokojem!”- 4. Mojż. 6,24-26

IZRAEL UDAREMNIA WIELKI ZAMACH ISLAMSKIEGO DŻIHADU

Od piątku, 30.03.2018 zbiera się tysiące Arabów (tzw. palestyńskich) w strefie Gazy wzdłuż granicy izraelskiej. Niektórzy próbowali sforsować granicę. W środę 4.04.2018 Izraelskie Siły Obrony (IDF) opublikowały wideo na którym było widać jak żołnierze IDF wsiedli do łodzi koło Rafah, która zbliżyła się do strefy zakazanej. Zatrzymano dziesięciu Arabów i doprowadzono na przesłuchanie. Izraelskie tajne służby, Shin Beit, podały, że podczas przesłuchania przywódca Arabów Amin Saadi Muhammad Juma przyznał sią do planowania zamachu. Łódź rybacka użyta była jako przynęta i po zbliżeniu się do kutra miała zaatakować go z drugiej łodzi i wystrzelić z niej rakietą sowieckiej produkcji, a potem z trzeciej łodzi zająć izraelski statek i uprowadzić tych którzy przeżyli. Juma podczas przygotowania do ataku grupy terrorystycznej Islamski Dżihad od dłuższego czasu tajne informacje o rozmieszczeniu okrętów izraelskich, jak poinformował Shin Beit. Ten atak na morzu „wykazał prawdziwe intencje grup terrorystycznych z Gazy, które próbują ukryć swoje mordercze zamiary poprzez prowokowanie państwa izraelskiego wzdłuż muru granicznego. Intencją jest przy tym stworzyć przykrywkę dla terrorystów pod którą mogliby zaatakować Izraela” – stwierdził izraelskie premier Benjamin Netanjahu. (Jerusalem Post)

NETANJAHU REAGUJE NA UWAGI ERDOGANA W SPRAWIE GAZY

Turecki prezydent Erdogan powiedział w niedzielę 1.04.2018, że „Izrael dokonał masakry w Gazie, a Netanjahu jest terrorystą”. Izraelski premier odpowiedział na to: „Ktoś kto okupuje Cypr północny, wprowadził armię do Kurdystanu i dokonuje masakry na cywilach w Afrin, nie powinien nas moralizować”. Przedtem powiedział jeszcze: „Najsilniejsza moralnie armia świata nie pozwoli sobie na uwagi od kogoś, kto od wielu lat bez żadnego szacunku dla ludności cywilnej regularnie ją bombarduje.” * Zapowiadane jako pokojowe demonstracje Arabów na granicy z Izraelem nadal mają być krwawe. Typowe dla arabskiej mentalności: towarzyszyć im będą arabskie kobiety i dzieci, które służyć mają jako żywe tarcze. (Haaretz)

SAUDYJSKI KSIĄŻĘ UZNAJE PRAWO IZRAELA DO ISTNIENIA

Saudyjski następca tronu książę Mohammed bin Salman uznał w tym tygodniu w wywiadzie prawo Izraela do istnienia i zapowiedział nawiązanie stosunków dyplomatycznych między jego królestwem i żydowskim państwem. Na pytanie czy uważa, że naród żydowski ma prawo do jakiegoś państwa, przyjemniej na części terytorium, który kiedyś zamieszkiwali, odpowiedział: „Wierzę, że każdy naród, nieważne gdzie, ma prawo do życia w pokoju”. W nawiązaniu do antysemityzmu w Arabii Saudyjskiej powiedział: „Nasz kraj nie ma problemów z Żydami . Nasz prorok Mahomet za żonę miał Żydówkę. Była nie tylko jego ukochaną. Była jego żoną. W Arabii Saudyjskiej mieszka wielu Żydów, z Ameryki i Europy.” Izrael i Arabia Saudyjska nie ma nawiązanych stosunków dyplomatycznych; a jednak w ostatnich latach Izrael nawiązał tajne kontakty i podkreślił, że oba kraje w kwestii sprzeciwiania się Iranowi mają wspólne interesy. Salman podkreślił jakie zagrożenie dla Bliskiego Wschodu stanowi Iran. Wyraził się nawet, że Ajatollach Khomeini jest gorszy nawet od Hitlera. Khomeini jest najwyższym i ostatecznym dyktatorem, oraz głównodowodzącym armii, oraz głową państwa. (Times of Israel)

SZEF BRYTYJSKIEJ LABOUR PARTY ODWIEDZA IMPREZĘ ORGANIZACJI, KTÓRA CHCE ZNISZCZYĆ IZRAEL

W poniedziałek 2.4.2018 szef brytyjskiej partii pracy Jeremy Corbyn wziął udział w „alternatywnym“ sederze, który zorganizowała radykalna, antyizraelska Grupa „Jewdas“ z londyńskiej dzielnicy Islington. Ta skrajnie lewicowa organizacja wzywała już w przeszłości do zniszczenia Izraela a naród żydowski określiła jako „śmierdzące ścieki”, które trzeba zlikwidować. Corbyn spędził wiele godzin na tej antyizraelskiej hecy, której uczestnicy naśmiewali się z protestów wobec antysemityzmu Labor Party. Rzecznik Corbyna przyznał, że laburzystowski szef był na spotkaniu, ale jako prywatna osoba, a nie przedstawiciel partii. Mimo wszystko niektórzy członkowie partii skrytykowali Corbyna, bo tym krokiem grzebie walkę z antysemityzmem. „W ten sposób prowokuje gminę żydowską specjalnie zaledwie kilka dni po tym, jak partia wyraźnie zażądała od niego zwalczenie antysemityzmu w partii” – stwierdził John Woodcock też z labor party na Tweeterze.

„Musiało być mu jasnym, że jego obecność na spotkaniu właśnie teraz sugeruje, że zapatrywania ekstremistycznych grup są w porządku.” * Brytyjska premier Theresa May z konserwatystów wyjaśniła: „Z wyjściem z Egiptu antysemityzm wcale się nie skończył. Od tysiącleci potomkowie Mojżesza spotykają się tylko z nienawiścią, dyskryminacją i przemocą. Tak niestety jest też w Wielkiej Brytanii. Cały czas stanowczo się temu sprzeciwiam. Sporo zainwestowaliśmy w ochronę Żydowskich wspólnot i w akcję wyjaśniającą. Postawiliśmy pomnik Holokaustu, który ma nam przypominać do czego prowadzi nienawiść, kiedy się ją ignoruje.”

Tydzień wcześniej około 2.000 Żydów zebrało się przy parlamencie i demonstrowało przeciw Cobrynowi bo nie podjął on żadnych kroków przeciw antysemityzmowi. (Arutz-7, Jerusalem Post) Proszę módlcie się, żeby ludzie tacy jak szef opozycji w Wielkiej Brytanii i jego zwolennicy zawsze byli jasno rozpoznawani jako antysemici i żeby byli usuwani z ich wpływowych stanowisk. „Nic bowiem nie jest zakryte, co nie miałoby być objawione; nic nie jest tak tajemne, żeby nie miało stać się znane. To bowiem, co powiedzieliście w ciemności, będzie opowiadane przy pełnym świetle, co szeptaliście w izbie na ucho, będzie rozpowiadane na dachach.“ – Łukasz 2-3

ŻYDOWSKI SPONSOR BRYTYJSKIEJ LABOUR PARTY NIE BĘDZIE JEJ DŁUŻEJ WSPIERAŁ

Jeden z ważniejszych sponsorów brytyjskiej opozycyjnej Partii Pracy opuścił partię, ponieważ nie zmierzyła się z ostatnimi przypadkami antysemityzmu. Sir Daviv Garrard, Żyd, od roku 2003 przekazał partii ok. 1,7 mln Euro. „Jako ktoś, kto partię dziesięciolecia zasilał i popierał, oraz wiele dziesięcioleci był jej członkiem, nie czuję najmniejszej łączności do tego, co z partii zostało” – powiedział Garrard dziennikarzom. Duża brytyjska gazeta 1.04.2018 donosiła, że 12 wysokiej rangi członków działający na rzecz Corbyna i przywódcy opozycji Johna McDonella działają na kontach społecznościowych będąc w grupie osób chwalących Hitlera i podżegając przeciwko Żydom. Na stronach Facebookowych publikowane są zawartości 20 grup popierających Cobryna z około 2.000 rasistowskimi, chwalącymi przemoc, antysemickim i wrogimi kobietom postami. Zaprzeczają istnienia Holokaustu. Od czasu do czasu są tam atakowani ludzie żydowskiego pochodzenia. Garrard wyjaśniał, że w ostatnich dwu latach obserwował ze wzburzeniem i z przeczuciem czegoś nadciągającego. Nastawienia przywódców partii opisał następująco: „Dla mnie wyglądało to tak, jakby partia popierała antysemityzm”. To w przeszłości doprowadziło do tragicznie złych skutków. (JTA)

ISIS ZAMORDOWAŁO PAKISTAŃSKICH CHRZEŚCIJAN PO WIELKANOCY

We wtorek 3.04.2018 ISIS odpowiada za zamordowanie czterech chrześcijan w południowo-zachodnim Pakistanie. Otworzyli oni ogień do grupy chrześcijan, która była w drodze z Quetty, stolicy Beludżystanu po odwiedzinach u rodziny. Ich samochód został zatrzymany i ostrzelany. Pakistańscy chrześcijanie są 2 milionową mniejszością w kraju. (Fox) Proszę módlcie się o pocieszenie rodzin ofiar, którzy po święcie zmartwychwstania Pańskiego stracili swoich bliskich w tak brutalny sposób. „On otrze z ich oczu wszelką łzę. Nie będzie już odtąd śmierci ani żadnego smutku, ani narzekań, ani utrudzenia. Minęło bowiem już to wszystko, co było od początku.” – Objawienie 21,4

Dziękujemy Panu za Wasze modlitwy

Barry, Batya i zespół VfI

tłum z niem. MWN

Copyright © 2009-2018 Vision for Israel