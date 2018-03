Wiadomości z Izraela (23.03.2018)

DWÓCH ŻOŁNIERZY ZMARŁO, DWÓCH INNYCH RANNYCH W JUDEI I SAMARII – Jeden z arabskich terrorystów wjechał samochodem w grupę żołnierzy udających się na służbę w piątek 16.03.2018 między Mevo Dotan i Hermesch. Zabił dwóch żołnierzy a dwóch innych ranił. Sanitariusz opatrzył rannych, których przewieziono do centrum medycznego Patach Tikva. Kierowca samochodu był lekko ranny. Tajne służby Shin Beit poinformowały, że chodzi o 26 letniego Allaha Kabha, który już rok wcześniej odsiadywał wyrok z pilnie strzeżonym więzieniu. Rzecznik szpitala powiedział, że jeden z rannych został medycznie wprowadzony w stan śpiączki i potrzebuje sposobów ratowania życia ze względu na obrażenia mózgu. Jego stan określamy był jako krytyczny. Drugi żołnierz odniósł średnie i ciężkie obrażenia. Według rzecznika IDF atak miał zamiar zabicia żołnierzy. Sprawcę przesłuchano. Żołnierze mieli w dniu zamachu podjąć wartę na położonej nie daleko wieży. Terrorysta rozglądnął się i wjechał w ludzi z pełnym pędem. Druga co do wielkości grupa terrorystyczna pochwaliła zamach i jego wykonawców. (Ynet) Ponownie straszliwy zamach terrorystyczny na żołnierzy IDF, który nie był ani agresywny, ani w trakcie walki. Módlcie się przeciwko temu, by podżegano Arabów duchowo i ideologicznie do wykonywania takich zamachów. Módlcie się o szybkie wyzdrowienie rannych żołnierzy i o pocieszenie dla rodzin i przyjaciół żołnierza, który stracił życie.

SZOFAR W SENACIE USA NA CZEŚĆ IZRAELA

Senat stanu Waszyngton przyjął rezolucję na cześć Izraela z okazji jego 70 lecia istnienia. Rezolucja została zaproponowana przez republikanina Matta Shea i jednogłośnie przyjęta, chociaż ten stan nastawiony jest raczej lewicowo. Izraelski konsul tego regionu Stanów Zjednoczonych, Schlom Kofman, był gościem honorowym podczas głosowania. Potem różni politycy mieli poruszające mowy o stosunkach z Państwem Izrael a na zakończenie jedna chrześcijanka dęła w szofar. (Arutz 7)

CZY ŚWIECKIE ORGANIZACJE MOGĄ DECYDOWAĆ O PLANACH LEKCJI W ŻYDOWSKICH SZKOŁACH W LONDYNIE?

Pewna ekstremalnie ateistyczna grupa o nazwie Humanist (humaniści), która jest przeciwna religijnym szkołom w Wielkiej Brytanii, zażądała od urzędów by ukarały żeńską szkołę Yesodey Hatorah w Londynie, bo tematy jak homoseksualność, aborcja są cenzurowane. Założona w 1942 roku ultraortodoksyjna religijna prywatna szkoła Yesodey Hatorah, ale w części wspierana przez państwo, w dużej mierze cieszy się szeroką autonomią. Grupa aktywistów ostro skrytykowała szkołę; cenzuruje ona części nowoczesnego, zachodniego społeczeństwa, jak na przykład „legalne” aborcje. Brytyjski urząd równego kształcenia i spraw dzieci i młodzieży (OFSTED) sprawdza obecnie zarzut Humanistów. Szkoła oświadcza, że grupa jest nastawiona antyżydowsko. „Niepokoi nas, że OFSTED tańczy jak jej zagrają takie małe grupki, który to taniec ma wyraźne antyżydowskie akcenty” – stwierdził rzecznik szkoły. „Aktualna kampania przeciw obrzezaniu, rytualnemu zabijaniu zwierząt, żydowskim szkołom, mieszkaniom i szacunku dla umarłych pokazują, że w nowoczesnej Wielkiej Brytanii nie ma miejsca dla wierzących Żydów.” (Arutz 7)

IZRAEL OSTRZEGA I POTWIERDZA ZNISZCZENIE REAKTORA W SYRII I OSTRZEGA IRAN, ZE BĘDZIE NASTĘPNY

W środę 21. marca 2018 Izrael potwierdził, to co wszyscy już wiedzieli: Izraelskie lotnictwo zniszczyło 6 września 2007 roku syryjski reaktor atomowy. Przez dziesięć lat Izrael tylko wzmiankował temat gdy padały pytania na ten temat. Teraz wiadomo to oficjalnie. Izraelskie siły obrony wypad w głąb i tajne bombardowanie Syrii określiły jako ostrzeżenie też dla innych wrogów. „Przesłanie bombardowania reaktora w roku 2007 brzmiało: Izrael nie zaakceptuje budowy czegoś, co zagrozi egzystencji państwa Izrael. Było to przesłanie w 1981 roku i w roku 2007. I takie samo przesłanie jest dla naszych wrogów dzisiaj i na przyszłość” – powiedział głównodowodzący izraelskimi siłami zbrojnymi Gadi Eisenkot. Zarówno minister obrony Avigdor Lieberman jak i minister tajnych służb Izraela Katz byli wyraźniejsi. Jeżeli Iran nadal będzie budował broń atomową, będzie następny w kolejności. „Motywacja naszych wrogów w ostatnich latach jeszcze wzrosła, ale nasze siły zbrojne (IDF) są lepiej wyposażone. Takie równania rozumieją na Bliskim Wschodzie” – stwierdził Lieberman. Katz napisał na Tweeterze, że odważna decyzja izraelskiego rządu: zburzenie reaktora atomowego w Syrii i następująca po nim operacja zakończona sukcesem powinny być jasnym przesłaniem, że Izrael nie dopuści, by kraje jak Iran, które grożą zniszczeniem Izraela posiadały broń jądrową”. (Israel Today) „Niezachwiane jest jego serce, nie boi się niczego, a na swoich ciemięzców zawsze patrzy z góry.” – Psalm 112,8

ARABIA SAUDYJSKA CHCE PRZEROBIĆ PLANY LEKCYJNE TAK, BY ZWALCZAĆ „EKSTREMISTYCZNĄ IDEOLOGIĘ”

Arabia Saudyjska zmienia swoje plany nauczania by wymazać wszelkie ślady Bractwa Muzułmańskiego. Wszyscy urzędnicy sympatyzujący z tą zakazaną grupą zostali zwolnieni jak poinformował minister nauki Ahmed al-Isa 20 marca 2018. Jedną z obietnic następcy tronu Mohammeda bin Salmana była umiarkowana forma islamu. Chce on zmodernizować to głęboko islamskie państwo. Młody następca tronu poluzował ostre społeczne przepisy, jak choćby zredukowanie policji obyczajowej; zezwolone są znów koncerty i a także plany by i kobiety mogły posiadać prawa jazdy. (Jerusalem Post)

ZWOLNIENIE KOMISARZ ONZ DS PRAW CZŁOWIEKA

Obywatele ze Szwajcarii, Australii, Stanów Zjednoczonych, Finlandii, Niemiec, Włoch, Singapuru, Pakistanu, Papui-Nowej Gwinei, Kanady, Ruandy, Ugandy, Południowej Afryki i Tanzanii, oraz wielu innych krajów, ponad 30 krajów domagają się od Sekretarza Generalnego zwolnienia komisarza praw człowieka Zaida Ra’ad al-Husseina. „Podczas gdy dziesiątki tysięcy ludzi w Syrii jest zabijanych a prawa kobiet w Iranie deptane, komisarz ds. praw człowieka wydaje raport o sytuacji osadników w Izraelu i określa to jako zbrodnia wojenna. To, że komisarz ma obsesję na punkcie Izraela jest nie do zaakceptowania. Jego decyzje są antysemickie. Autorzy listu żądają natychmiastowego zwolnienia Zaida Ra’ad Al-Husseina.“ (Arutz 7)

WIĘCEJ DZIECI W IZRAELU

W roku 2016 urodziło się w Izraelu 181.405 dzieci. To wzrost do roku 1980 o 92%. Więcej było chłopców (51,5%) niż dziewczynek. Według statystyk jedna kobieta miała 3,11 dziecka. Było to więcej niż średnia z krajów OECD. Żydowskie kobiety miały nawet więcej dzieci – 3,16 dziecka; 76,8% matek było w roku 2016 Żydówkami a 23,2 kobiet arabkami. „Tak mówi znowu Pan Zastępów: Jeżeli Reszcie tego ludu w dniach owych coś się dziwne wyda, to musi to być także i dla Mnie dziwne? – oto co Pan Zastępów powiedział. Tak również mówi Pan Zastępów: Uwolnię mój lud z niewoli we wschodnim kraju i z niewoli kraju zachodniego. Sprowadzę ich znowu do ich domów i zamieszkają w Jerozolimie. I znów będą moim ludem, a Ja ich Bogiem niemiennym i wiernym.” – Zacharjasz 8,6-8

IDF NISZCZY TUNELE Z GAZY

W mniej jak sześciu miesiącach IDF trafiło na siedem tuneli, sześć Hamasu i jeden Islamskiego Dżihadu. Cztery zostały przez inżynierów zneutralizowane, ponieważ budowane były w kierunku Izraela, a część podziemna wchodziła na terytorium Izraela. Pozostałe trzy tunele zostały zdetonowane Ponadto IDF wzdłuż granicy z Gazą zamontował utrudnienia. Pracują tu znajomieni z tą pracą robotnicy z Rumunii, Turcji i Mołdawii. Pracują oni sześć dni w tygodniu. Są też wśród nich robotnicy Arabowie. Jest też plan ochrony pracowników przed strzelcami ze strony arabskiej: muszą oni nosić hełmy i kamizelki kuloodporne. (Ynet) Proszę módlcie się żeby Hamas nie budował kolejnych tuneli a istniejące zostały zniszczone. Módlcie się proszę o ochronę dla robotników.

