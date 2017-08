Wiadomości z Izraela (18.08.2017)

DUŻA ILOŚĆ CHIŃSKICH STUDENTÓW ZAPISUJE SIĘ NA IZRAELSKICH UNIWERSYTETACH – Liczba chińskich studentów zapisujących się w izraelskich uniwersytetach wzrasta z roku na rok. Na najbardziej upragnionym miejscu jest Uniwersytet w Hajfie, gdzie studiuje 200 chińskich studentów, w porównaniu do 2013 kiedy było ich zaledwie 20. To jest wzrost o 1.000%. Dziekan Uniwersytetu, Ron Robin, cieszy się: „Współpraca ze strategicznymi partnerami z biznesu i świata nauki służy także strategicznym celom uczelni. Dlatego witamy serdecznie wszystkich studentów z Chin i pragniemy pogłębić współpracę z chińskimi uczelniami.” W marcu 2017 r. premier Netanjahu i minister gospodarki Eli Cohen razem z Hangzhou Wahaha-Gruppe odwiedzili Chińską Akademię Nauk i podpisali z Instytutem Automatyki umowę o wartości 8,6 mln Euro, by wybudować chińsko-izraelskie centra sztucznej inteligencji w Hajfie, Hangzhou i Pekinie. (Jerusalem Post)

IZRAEL ŚLE POMOC DO SIERRA LEONE

– W poniedziałek 14.08.17 izraelski premier Beniamin Netanjahu wydał rozporządzenie o natychmiastowym wysłaniu pomocy humanitarnej do Sierra Leone po wielkich powodziach błotnych i lawinach, w których poza stolicą, jak dotąd zginęło 300 osób. Pomoc w postaci czystej wody, lekarstw i kocy zostanie rozdzielona prze izraelską ambasadę w pobliżu położonego na północy Senegalu. Izrael nie ma ambasady w stolicy Sierra Leone – Freetown. Istnieje obawa, że wiele osób w swoich domach zostało zalane błotem. Według szacunków bez dachu jest ok. 3.000 osób. Izrael pomagał w Sierra Leone już wcześniej; w 2014 roku po wybuchu epidemii Eboli Izrael wysłał szpital polowy z personelem. Zmarło wtedy 4.000 ludzi w kraju. Izrael przelał też przed trzema laty 8,5 mln Euro na specjalny fundusz pomocowy; była to szósta na świecie wpłata co do wiellkości. (Jerusalem Post) „Ze względu na ciebie błogosławieństwa dostąpią wszystkie pokolenia ziemi!“ – 1. Mojż. 12,3

Z WENEZUELI UCIEKA CORAZ WIĘCEJ ŻYDÓW PRZED ROSNĄCYM CHAOSEM

– 12.08.2017 izraelska stacja Channel 2 nadała relację o rosnącej ilości Żydów którzy uciekają z Wenezueli, z uwagi na coraz większy chaos i przemoc w tym kraju rządzonym przez prezydenta Nicolasa Maduro. Rozmawiano w Jerozolimie z parą Estellą i Haimem Sadna i czwórką ich dzieci. Opowiadali o brakach żywności i brutalnej przemocy, która zmusiła ich do ucieczki do Izraela. „Mieliśmy piękny dom z siedmioma pokojami, wszystko musieliśmy jednak zostawić – opowiada małżeństwo. Zostawiliśmy nasz dom, nasze meble i nasze samochody.“ Sadnasowie opowiadają o załamaniu się służb miejskich na przykładzie ochrony zdrowia i niekontrolowanej przestępczości. Ilość morderstw w Wenezueli jest najwyższa na świecie. Wcześniej mieszkało tu tak dużo Żydów, jak nigdzie indziej poza Izraelem; w 1999 było to ok. 25.000. Dziś mieszka tu tylko 9.000 Żydów. Izrael już od dawna pracuje nad przyjęciem jak najwięcej pozostałych jeszcze poza krajem do ziemi świętej. (INN) Proszę módlcie się o wysoką aliję z Wenezueli. Módlcie się, żeby pozostali Żydzi – jeśli to byłoby konieczne – potrafili zostawić wszystko i budować nowe życie w Izraelu.

ABBAS WYSTĘPUJE PRZECIW SIECIOM SPOŁECZNOŚCIOWYM I PORTALOM INFORMACYJNYM

– Prezydent PA Mahmud Abbas walczy u sieciami społecznościowymi i portalami informacyjnymi używanymi głównie w Judei i Samarii do wymiany poglądów innych niż politycznie poprawne. Według nowego dekretu można zamknąć każdego, kto narusza „jedność narodową” i „osłabia tkankę socjalną”. Aktywiście walczący o wolność wypowiedzi twierdzą, że jest to główna najprawdopodobniej szykana prawna dla ograniczenia wolności wypowiedzi w „palestyńskich” enklawach Judei i Samarii. Rząd AP zamknął w tym miesiącu 30 stron Internetowych. Większość portali należy do arcywroga Abbasa – Mohammeda Dahlana i organizacji terrorystycznej Hamass, która rządzi w Gazie. Pięciu dziennikarzy, którzy pisali dla stacji informacyjnych, które stały blisko Hamasu, zostali zamknięci przed kilkoma dniami, bo mieliby jakoby przekroczyć nowe przepisy. Czterech kolejnych reporterów było przesłuchiwanych ponieważ krytycznie wypowiadali się w Internecie o polityce PA. Według dekretu wysokość kary wynieść może od roku do dożywocia więzienia, jeśli ktokolwiek używa mediów cyfrowych występując przeciw „bezpieczeństwu państwa i porządkowi publicznemu”. (VOA)

RZADKI WARSZTAT OBRÓBKI BIAŁEGO WAPIENIA W PÓŁNOCNYM IZRAELU

– Rzadki, pochodzący z czasów rzymskich warsztat obróbki kamienia kredowego, do produkcji naczyń odkryto koło Reina w Dolnej Galilei, o czym poinformował teraz Urząd Starożytności (IAA). Podczas wykopalisk natrafiono na jaskinię, gdzie znaleziono tysiące odpadów kamiennych typowych dla takich warsztatów. „W tych czasach naczynia do przechowywania robiono najczęściej z gliny. Jednak Żydzi z Judei i Galilei używali w 1 wieku po Chrystusie także pobliskie pokłady białej kredy” – powiedział dr Johnathan Adler. „Według żydowskich przepisów naczynia gliniane mogły łatwo stać się rytualnie nieczyste i dlatego musiały zostać zniszczone” – wyjaśnił. W przypadku kamienia postępowano odmiennie, ponieważ kamień w sensie rytualnym nigdy nie był nieczysty. Dlatego Żydzi zaczęli produkować naczynia z kamienia kredowego. Chociaż takie naczynia znane są z innych żydowskich wykopalisk, to bardzo rzadko daje się odkryć miejsce, gdzie były one naprawdę wytwarzane. Dzisiaj pracujemy na drugim stanowisku archeologicznym w pobliżu Reina, oddalonym stąd około 800 metrów. Nasze wykopaliska podkreślają jak ważną rolę miało zachowanie czystości rytualnej nie tylko w Jerozolimie, ale i bardziej odległych miejscach w Galilei” – podkreślił. Archeolodzy odkryli małą jaskinię podczas prac budowlanych w nowym miejskim centrum sportowym, niedaleko od Reina i Kafar Kana. Naukowcy wychodzą z założenia, że Kafar Kana mogło być biblijną wioską Kana, gdzie Jeszua ze swoją matką byli gośćmi na weselu i gdzie zamienił wodę w wino. Według doktora Adlera znalezisko to podkreśla wielką wagę przepisów rytualnych także w czasach Jezusa. (INN, Kehila News)

„Trzeciego dnia odbywały się gody weselne w Kanie Galilejskiej. Była tam Matka Jezusa. Za proszono również na gody Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: Nie mają już wina.A stało tam sześć stągwi kamiennych, które służyły do żydowskich obmyć, i każda z nich mogła pomieścić dwie lub trzy miary.“ – Ewangelia Jana 2,1-3, 6

IZRAEL CHCE PRZYSPIESZYĆ BUDOWĘ MURU PODZIEMNEGO POD GAZĄ

– Na początku sierpnia 2017 roku izraelskie siły obrony (IDF) poinformowały, że Izrael przyspieszy budowę podziemnego muru pod granicą z Gazą, by zablokować kolejne tunele, które służą terrorystom do przemytu ludzi i uzbrojenia przeciwko państwu żydowskiemu. Generał Eyal Zamir wyjaśnił dziennikarzom: „Mamy nadzieję że budowa będzie gotowa za dwa lata“. Zamir dodał, że armia jest zaniepokojona, ponieważ budowa muru może jeszcze bardziej zaostrzyć konflikt z Hamasem. Terroryści uznają tunele za swoją centralną broń walki z Izraelem. Dlatego budowany mur na zlecenie ministerstwa obrony stanowi zagrożenie (dla Hamasu). Mamy nadzieję, że Hamas nas nie sprowokuje.” Inny przedstawiciel IDF powiedział w czwartek 10.08.2017, że IDF nie sądzi by Hamas „z powodów militarnych, etycznych i moralnych” odmawiał prawa Izraela do obrony. „Dlatego też nie będziemy tolerowali grup terrorystycznych, gdyby chcieli przeszkadzać w budowie. Gdyby jednak chcieli próbować, Izrael będzie go bronił za wszelką cenę. Ten mur będzie budowany. I kropka”. (Times of Israel, INN) Proszę módlcie się by Izrael robił wszystko co możliwe by zapewnić swoim obywatelom pokój i bezpieczeństwo, zwłaszcza dla wysoce niebezpiecznych wiosek na południu, które ciągle są bombardowane przez Hamas. żydowskie miejscowości wzdłuż granicy z Gazą znajdują się w ciągłym niebezpieczeństwie z powodu właśnie tuneli, które Hamas kopie do 18 metrów pod powierzchnią ziemi i do których wjeżdżają nawet duże ciężarówki. Hamas jasno pokazał, że tunele te planowane są dla dużych akcji terrorystycznych, uprowadzeń obywateli Izraela i izraelskich żołnierzy.

ŚWIĘTO NAMIOTÓW 2017

– Serdecznie was zapraszamy na Sukkot, najbardziej radosne święto jesienne. Podczas tych świąt dziękujemy Bogu za Jego wierność i Zaopatrzenie. W tym roku organizujemy ponownie dwudniową konferencję na o Święto: pierwsze w Jerozolimie 8 do 10 października, drugie, dla wszystkich którzy nie mogą być w Izraelu – w Londynie 20 i 21 października. Chcecie spotkać się z Barrym i Baty’ą w Anglii i świętować z nami w Londynie i mieć społeczność? Do mówców należeć będą Pastor Wes Richards, Pastor Dennis Greenidge, Pastor Derek Walker oraz naturalnie Barry i Batya Segal. Miejsce: Emmanuel Centre, 9-23 Marsham Street, Westminster, London, SW1P 3DW. Terminy: piątek, 20.10 o godz. 19:30, sobota, 21.10. od 10:30. Koszty: 15 funtów za osobę, dzieci do 12 lat bezpłatnie. Kolejne informacje: https://www.visionforisrael.com/de/tours

