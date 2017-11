Wiadomości z Izraela (17.11.2017)

405 OFIAR TRZĘSIENIA ZIEMI NA GRANICY IRANU I IRAKU – Podczas trzęsienia ziemi na pograniczu Iranu i Iraku i sile 7,3 stopnia w skali Richtera wieczorem 12.11.2017 zginęły setki osób, a ponad 7.000 odniosło rany. Trzęsienie było odczuwalne nie tylko w Teheranie i Bagdadzie ale i tereny wiele kilometrów od epicentrum też to odczuły, jak Izrael, Turcja i Pakistan. Większość ofiar było z Iranu. Półoficjalnie agencji Isna z wtorku rano ilość zabitych oszacowała na 405. Potężne trzęsienie dotknęło prowincje zachodnie. Służby ratunkowe pracowały całą noc aby wydobyć ludzi z zawalonych budynków. Zastępca gubernatora granicznej prowincji Kermānschāh powiedział państwowej telewizji, że ilość ofiar będzie jeszcze rosła. Izraelski minister tajnych służb Israel Katz przekazał swoje wyrazy współczucia: „Moje współczucie przekazuję po tym strasznym trzęsieniu ludowi Iranu i Iraku, które poniosły tak wiele ofiar”. Premier Netanjahu przekazał w wideo, że jako premier Izraelczyków i Żydów chce pomóc. Dlatego też polecił poprzez czerwony Krzyż spytać dotknięte kraje czy nie potrzebują pomocy humanitarnej i medycznej z Izraela. (The Guardian, Times of Israel)

RANNA KOBIETA UDERZONA KAMIENIEM W POBLIŻU BEITAR ILLIT

– Po serii ataków w niedzielę 12.11.2017 ranna została przynajmniej jedna osoba i zniszczonych zostało wiele samochodów, kiedy mieszkańcy terenów tzw. PA obrzucali kamieniami swoje ofiary i ich samochody w sąsiedztwie Betar Illit. Ilość ataków kamieniami na Izraelitów ciągle wzrasta. Obecnie dziennie jest 25 takich ataków. Kamienie rzucane na samochody w przypadku jazdy autostradą są wyjątkowo niebezpieczne. W ten sposób zginął mały Adeele Bitton, nastolatek Amitai Kapach, jeden mężczyzna o nazwisku Asher Palmer i jego roczny synek Jonathan. Wszyscy oni zginęli gdy kierowca stracił kontrolę nad pojazdem po grzmocie rzuconego kamienia. Arabowie rzucają kamieniami nawet małymi, ale dodając do tego szybkość auta siła jest ogromna. Czasami jednak są to kamienie duże specjalnie przygotowane na duże zniszczenia. W ostatnim ataku Arabowie obrzucili autobus w Tekoa. Ofiar nie było, zniszczeniu uległ jednak autobus. Niedaleko w Samarii miały miejsce trzy kolejne próby morderstwa, jak np. koło skrzyżowania w Tapuach i w Gusch Etzion koło Al Aruv. Cudownie nikt nie został ranny, duże były jednak straty w zniszczonych autach. (Arutz 7) Proszę módlcie się przeciw takim zamachom terrorystycznym dokonywanym kamieniami rzucanymi na izraelskich kierowców i ich pasażerów. Módlcie się żeby arabscy bandyci zostali zidentyfikowani i pociągnięci do odpowiedzialności.

NOWY RAPORT ONZ PODKREŚLA WZRASTAJĄCĄ ILOŚĆ PRZYPADKÓW ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA W IRANIE

– W nowym raporcie sporządzonym przez Asma Jahangira specjalnego wysłannika ONZ ds. praw człowieka w Iranie czytamy, że w pierwszych sześciu miesiącach 2017 dokonano 247 egzekucji. Ludzie byli biczowani, wiązani, obcinano im członki ciała lub byli kamieniowani. „Wielu” dziennikarzy, aktywistów politycznych i obrońców praw człowieka zostało uwięzionych. Dyskryminowane są kobiety, mniejszości etniczne i religijne. (Foundation for Defense of Democracies, Fundacja obrony demokracji) „Pamiętajcie też o uwięzionych, tak jakbyście sami pozostawali w więzach, i o tych, którzy cierpią jakikolwiek ucisk, bo i sami jeszcze ciągle żyjecie w ciele!“ – Hebr. 13,3

LIBAŃSKI PREMIER PODAŁ SIĘ DO DYMISJI KRYTYKUJĄC IRAN I HISB-ALLAH

– Libański premier Saad Hariri nieoczekiwanie zapowiedział swoją dymisję, ponieważ Iran trzyma jego kraj w „kleszczach” i grozi jego życiu. „Ogłaszam moją dymisję z urzędu premiera” – powiedział w przemówieniu, która została przekazana i powielona przez Arabię Saudyjską. Hariri wyjaśnił: „Mam wrażenie, że moje życie jest w niebezpieczeństwie”, Dodał jeszcze: „W ostatnich latach Hisb-Allah używał siły swej broni by stawiać nas przed faktami dokonanymi.” Hariri premierem był już drugą kadencję. Jego ojciec Rafik w 2005 roku został zamordowany sprawując swój urząd premiera. Iran i jego Libańscy sojusznicy zarzucali Rafikowi, że dąży do dominacji w regionie. Premier Netanjahu zareagował w sobotę: „Dymisja premiera Hariri i jego powody jest ostrzeżeniem dla społeczności międzynarodowej, żeby przeciwstawiła się irańskiej agresji, który próbuje przekształcić Syrię w drugi Liban. To agresywne postępowanie zagraża nie tylko Izraelowi, ale całemu Bliskiemu Wschodowi. Społeczność międzynarodowa powinna mieć tę agresję w polu widzenia”. (Arutz 7)

STAROŻYTNE HEBRAJSKIE MANUSKRYPTY ONLINE

– Jeden z najcenniejszych zbiorów hebrajskich manuskryptów będzie zdigitalizowany i udostępniony online szerokiemu spektrum społeczeństwa. Uzgodniły to państwowe biblioteki Izraela i Rosji w tym tygodniu. W ten sposób zażegnany będzie wieloletni konflikt. Zbory Guenzeburga obejmują 14.000 średniowiecznych woluminów, rzadkie dzieła o żydowskich rytuałach i mistycyzmie, książki modlitewne i komentarze. Zostały one w 1917 roku zebrane przez syjonistycznych aktywistów i miały dotrzeć do Jerozolimy. Opóźniło się to poprzez walki w trakcie I Wojny Światowej. Po rosyjskiej rewolucji zbiór przejęło państwo bolszewickie. Tysiące cennych hebrajskich tekstów zostaną zdigitalizowane przez Bibliotekę Narodową Izraela; będą dostępne na stronach Ktiy. (Reuters)

IDF CHCE UDAREMNIĆ PRZEJĘCIE PEWNEJ DRUZYJSKIE WIOSKI PRZEZ WOJOWNIKÓW DŻIHADU

– W niezwykle otwartym wyjaśnieniu Armia Izraelska poinformowała w piątek 3.11.2017, że udaremni przejęcie jednej druzyjskie wioski w Syrii przez dżihadystów. Informacja ta nadeszła kiedy zamachowiec z Frontu Al Nusra zabił w Hader co najmniej dziewięć osób; miejscowość znajduje się bezpośrednio przy granicy w Madschdal Schams na Wzgórzach Golan. Szef sztabu generalnego izraelskich sił obrony Gadi Eizenkot i inni wysokiej rangi oficerowie przeprowadzili ocenę sytuacji w Hader. „Izraelskie Siły Obrony (IDF) są w stanie pomóc mieszkańcom wioski i zmniejszyć straty oraz zatrzymać przejęcie wioski, ponieważ oficerowie czują się w obowiązku wobec Druzów” – brzmi komunikat. Od wybuchu wojny domowej w Syrii w 2011 roku Izrael próbował cały czas w tym krwawym konflikcie zachować się neutralnie. Mimo wszystko Izrael był ostrzeliwały ze Wzgórz Zbombardował także konwoje z dostawą broni dla Hisb-Allahu oraz inne cele w powiązaniu z terrorystami szyickimi wspieranymi przez Iran. * Od tego czasu Izrael medycznie zaopatruje tysiące rannych Syryjczyków, rannych w tej wojnie niewinnych mieszkańców. (Algemeinger) U Jeremiasza 1,13 czytamy o kipiącym garnku który nachyla się od strony północnej. Proszę módlcie się jak u Kolosan 4,2 nadal za bezpieczeństwo na północnych granicach Izraela. „Bądźcie wytrwali na modlitwie, czuwajcie modląc się waszym dziękczynieniem.”

SILNY IZRAELSKI SZEKEL

– Izraelski Szekel jest obecnie drugą co do siły walutą na świecie. Dane te opublikował Deutsche Bank. Najsilniejszą jest obecnie chińsku Juan. Analityk strategiczny zagranicznych walut Deutsche Baku Dr. Gautam Kalani wyjaśnił, że Szekel w ostatnich miesiącach zyskał 6,1 % na wartości do wszystkich walut partnerów handlowych Izraela. Dotyczy to brytyjskiego funta, dolara amerykańskiego, Euro i japońskiego Jena. (Algemeiner) „Niech więc cię błogosławi Pan z Syjonu, byś przez długie życie oglądał szczęście Jeruzalem.“ – Psalm 128,5

Dziękujemy Panu za Wasze modlitwy

Barry, Batya i zespół VfI

tłum z niem. MWN

Copyright © 2009-2017 Vision for Israel