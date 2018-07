Wiadomości z Izraela (13.07.2018)

IZRAEL NA MIEJSCU 8 NAJPOTĘŻNIEJSZYCH NARODÓW – Prestiżowa amerykańska gazeta o nazwie USA News and World Report napisała, że Izrael jest ósmy wśród najpotężniejszych państw świata, jeszcze przed takimi potęgami jak Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), Kanada i Singapur. „Izrael, jedyne żydowskie państwo na świecie jest małym krajem we wschodniej części Morza Śródziemnego. Mimo takiego małego powierzchniowo obszaru w stosunkach międzynarodowych odgrywa bardzo dużą rolę. Ma silną gospodarkę i ważne dla różnych religii obiekty.“ – czytamy w corocznym rankingu „najciekawszych krajów“. „Izrael posiada zorientowaną na nowości technologiczne ekonomię i eksportuje np. szlifowane diamenty, nowoczesne instrumenty techniczne i produkty farmaceutyczne. Państwo przoduje w oczekiwanej długości życia, edukacji czy dochodów na mieszkańca”. Po Izraelu plasuje się Arabia Saudyjska, ZEA i Korea Południowa. Na szczycie są USA, Rosja i Chiny. (Arutz 7) „Sprawię, że dasz początek wielkiemu narodowi, a Ja będę ci błogosławił. Twoje imię będzie wielkie, a ty sam będziesz się cieszył moim błogosławieństwem!“ – 1. Mojż. 12,2

BADANIA NAD RAKIEM

Izraelscy naukowcy eksperymentują z systemem odpornościowym. System ten jest tak modyfikowany, żeby wykrył komórki rakowe, zwalczył je i zniszczy. Terapia poprzez system immunologiczny sosowana jest od dawna; nowe postępy w tym zakresie łącznie z nowymi lekami dopuszczonymi w USA wzmocniły zainteresowanie stosowaniem terapii immunologicznej w zwalczaniu raka, zwłaszcza w stanie końcowym, kiedy tradycyjna terapia nie daje żadnej szansy. Terapia i leki pomagają pacjentom z rakiem skóry, płuc, żołądka, wątroby, pęcherza oraz w niektórych rodzajach białaczki. „Nowe odkrycia w immunoterapii wprowadziły rewolucję medyczną i reprezentują prawdziwe inny sposób leczenia raka”- stwierdził dr Mark Israel, szef izraelskiej fundacji rakowej. Terapia poprzez system immunologiczny daje nadzieję w porównaniu do innych. Wykorzystuje się wysoko czuły system samego pacjenta do wykrycia i zwalczenia raka” – stwierdził dr Israel. Izraelski immunolog dr Nathan Karin i jego zespół sprawdza czy mechanizmy komórkowe chorób autoimmunologicznych jak cukrzyca typu 1 czy multepliskleroza nie będą pomocne w przyspieszeniu prac w opracowaniu immunoterapii rakowej. W szczególności sprawdzają oni dwa rodzaje komórek decydujących dla systemu immunologicznego: regulujące komórki T i komórki pomocnicze T. Gdyby udało się wzmocnić działanie komórek regulacyjnych T to jesteśmy przekonania że uda się nam poradzić także z chorobami autoimmunologicznymi. A jeśli udało by się je zablokować to można przeciwdziałać rakowi” – stwierdził dr Karin. (INN) Proszę módlcie się żeby wkrótce mogła powstać terapia zwalczająca wszystkie stadia i rodzaje raka i żeby terapia ta weszła do leczenia. „Wiele może modlitwa sprawiedliwego.“ – Jakuba 5,16

NANOCZĄSTECZKI DO WYKRYWANIA KOMOREK RAKOWYCH

Naukowcy uniwersytetu w Tel Avivie opracowali nanocząsteczki, które emitują światło luminescencyjne gdy trafiają na komórkę rakową. Może to spowodować „dramatyczne polepszenie” operacji usuwania guzów. Jeśli pacjentowi kilka godzin przed operacją wstrzyknie się tę substancję to pomaga chirurgowi widzieć gdzie komórki te się znajdują. Pomaga to mu usunąć więcej komórek guza, a jednocześnie chronić zdrową tankę jak dobrze się da. (Times of Israel) „ Będę błogosławił tym wszystkim, którzy będą błogosławić tobie … Ze względu na ciebie błogosławieństwa dostąpią wszystkie pokolenia ziemi.”- 1. Mojż. 12,2-3

BUŁGARSKI KONSULAT HONOROWY W JEROZOLIMIE

24.6.2018 izraelski premier Netanjahu wyjaśnił, że jego bułgarski odpowiednik Borisov poinformował go o tym poprzedniego dnia. Borisov odbył niedawno wizytę w Izraelu spotykając się z Netanjahu i prezydentem Rivlinem w Jerozolimie. Konsulat może zajmować się wszystkimi sprawami w całym Izraelu. „Powiedziałem mu że witam ten krok z zadowoleniem i mam nadzieję na szybkie otwarcie bułgarskiej ambasady w Jerozolimie” – stwierdził Netanjahu. (Arutz 7) „Zawsze będę szanował tych, którzy Mnie szanują.“ – 1. Samuel 2,30

DYSKRYMINACJA

Największe izraelskie linie lotnicze, El Al, zmieniły swoje procedury po jednym z incydentów. Czterech ultraortodoksyjnych mężczyzn odmówiło zajęcia miejsca obok kobiety. Nie chcieli tam usiąść, ponieważ według ich wyznania nie wolno im usiąść obok nie-mężczyzny. Tak więc mężczyźni zażądali specjalnego usadzenia. Chociaż stewardesy wielokrotnie próbowały ich jakoś ułagodzić, nie udało się i samolot wystartował z ponad jednogodzinnym opóźnieniem. Spór udało się wręczcie zażegnać kiedy kilka kobiet zgodziło się na zmianę miejsca. Przypadek wywołał wiele krytycznych uwag, również ze strony Baraka Eilama, szefa firmy programistycznej NICE Systems. Napisał na jednym z forów społecznościowych, że nie będzie więcej latał El Al i będzie te linie bojkotował, aż linie wprowadzą kroki zapobiegające dyskryminacji kobiet. Na krytykę odpowiedział szef El Al Gonen Usishkin, że jego linie po tym wypadku wprowadziły jasne zasady, by nie powtórzył się taki w przyszłości. Usishkin dodał, że w przyszłości każdego pasażera, który nie zajmie swojego miejsca usunie z samolotu. * El Al znaczy „nadzorca niebios”. (INN) „I tak stworzył Bóg człowieka na obraz swój, stworzył go na swoje własne podobieństwo – stworzył mężczyznę i niewiastę.“ – 1. Mojż. 1,27

MONETA Z BRĄZU W PARKU NARODOWYM

Brązową monetę z 4 roku wielkiej rewolty znaleziono podczas wykopalisk w Parku Narodowym Emek Zurim, jak poinformowało miasto Dawida. Moneta z napisem „O uwolnienie Syjonu” i kubek do picia pochodziły z roku 69 n.e., a więc sprzed zburzenia drugiej świątyni. Na rewersie znajdują się cztery rośliny według tradycji talmudycznej i słowa „rok 4”, a więc chodzi o czwarty rok żydowskiego powstania przeciwko Rzymowi. W roku 70 powstanie zostało całkowicie stłumione a świątynia zburzona. Moneta została odkopana w ramach publicznego projektu pod nazwą „ożywić archeologię”. W takich projektach w Mieście Dawida w Parku narodowym Emek Zurim udział może wziąć każdy i otrzyma możliwość przeszukiwani ziemi z zasypanymi wieloma przedmiotami, jeżeli akurat prace prowadzi tam Urząd Starożytności. (Jerusalem Post)

ARABIA SAUDYJSKA POZWAŁA KOBIETOM UCZYĆ SIĘ NA PRAWO JAZDY

Od 24.06.2028 kobietom w saudyjskim królestwie po raz pierwszy od dziesięcioleci wolno jeździć samochodem; był to jedyny kraj na świecie w którym zabraniano kobietom siadać za kierownicą. Sprawcą tej reformy był następca tronu Mohammed Bin Salman. Od północy kobiety jeździły oświetlonymi ulicami; niektóre nawet z radiami włączonymi maks . Moderatorka telewizyjna Sabika al-Dosari na zakończenie zakazu powiedziała, że to „historyczna chwila dla każdej kobiety, potem sama wsiadła do samochodu i przejechała granicę do sąsiedniego Królestwa Bahrajnu. Zakaz ten był widocznym znakiem dyskryminacji. Jego zniesienie zmieni życie wielu kobiet i uwolni je od zależności od prywatnego szofera lub innego męskiego członka rodziny. Do roku 2020 prawo jazdy i kurs zrobi do 3 milionów kobiet i same będą mogły jeździć. Pierwsze prawa jazdy już zostały wydane; niektórzy mogli wymienić swoje zagraniczne prawo jazdy na saudyjskie po zdaniu egzaminu praktycznego. (Arutz 7) Proszę módlcie się o więcej wolności i praw dla kobiet w krajkach pod islamistyczną kontrolą, gdzie od dziesięcioleci są dyskryminowane.

HISB-ALLAH MA ZOSTAĆ W WIELKIEJ BRYTANII ZDELEGALIZOWANY

Brytyjski minister spraw wewnętrznych Sajid Javid chce z końcem roku zdelegalizować Hisb-Allah. W roku 2008 to skrzydło militarne jajko grupa terrorystyczna już została zakazana. Ale skoro polityczne skrzydło nie jest zakazane, jego zwolennicy w „dniu al-Quds” mogą pokazać flagę. * Dzień ten od lat powoduje masowe demonstracje Arabów przeciw Izraelowi. * Phillip Hollobone konserwatywny członek parlamentu z hrabstwa Kettering w środkowej Anglii, powiedział: „Hisb Allah jest stworzeniem Iranu, perłą w koronie w jego dżihadystycznej wojnie: krótko mówiąc chodzi o jednego doskonale uzbrojonego aktora na świecie. To jest organizacja, która jest potencjalnie groźniejsza od ISIS. Wszystko to jest popierane i finansowane przez Iran.” (Brytyjskie Wydanie Jewish Chronicle)

TRZĘSIENIE ZIEMI W IZRAELU

9 lipca 2018 w okolicy Tyberiady wydarzyło się trzęsienie ziemi już 9 raz w ciągu kilku ostatnich dni. Grupy z obrony terytorialnej rozpoczęły spisywanie budynków w mieście szczególnie słabo zabezpieczonych na taki wypadek. Ministerstwo obrony planuje w przyszłym tygodniu specjalne posiedzenie by wypracować plan ratunkowy i przygotować się na kolejne trzęsienia. (INN) Proszę módlcie się o mieszkańców Tyberiady i okolic. Oby rodziny mogły się zaopatrzyć w żywność i lekarstwa by być gotowym na przypadek zagrożenia. Módlcie się także o północ Izraela, gdzie według zdania ekspertów kolejne trzęsienie powinno się zdarzyć bo jego „termin” już minął i żeby nie stał się katastrofą. „A On na to: Czemuż się boicie, o wy, małej wiary? A potem, powstawszy, uspokoił wicher i morze. I nastała wielka cisza.” – Mateusz 8,26; patrz też Mateusz 10,1 i Łukasz 9,1).

