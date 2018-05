Wersja żydowskiej historii według Mahmuda Abbasa

Przewodniczący PA przemawiał 31.04.2018 podczas zebrania rady narodowej w Ramallah i zauważył, że Żydzi w Europie byli masakrowani z powodu ich dobrych warunków socjalnych i pożyczania pieniędzy. „Od XI stulecia do Holokaustu w Niemczech Żydzi byli masakrowani co 10 do 15 lat. Dlaczego się tak działo? We wszystkich krajach Europy problem z Żydami nie wynikał z ich religii, ale z ich zachowania społecznego w związku z zawyżonymi odsetkami i bankami”. Abbas powołał się na teorię, według której Aszkenazyjczycy [Żydzi podchodzący z Europy środkowej] pochodzą z królestwa Chazarów na południu Rosji i nie posiadają „żadnych związków z kulturą semicką, z Abrahamem, Jakubem i innymi”. Ponadto Abbas wielokrotnie powtarzał, że Izrael jest „kolonialnym projektem”. Legenda, że chcieli zbudować własne państwo, nie pochodzi od Żydów, ale z państw kolonialnych, stwierdził Abbas.

Izraelski premier Netanjahu zarzucił przewodniczącemu PA antysemityzm, po tym kiedy Abbas powiedział, że Żydzi sami są odpowiedzialni za Holokaust. Izraelski premier 2 maja 2018 wyraził swoje oburzenie; Abbas podgrzewa „religijną i nacjonalistyczną nienawiść przeciwko żydowskim ludziom i państwu Izrael.” Netanjahu dodał jeszcze: „To się zgadza; raz zaprzeczysz Holokaustowi – zawsze kłamiesz w tej kwestii. Wzywam społeczność międzynarodową by potępiła oburzający antysemityzm Abu Mazena [Abbasa]; to nie powinno nigdy w świecie się objawiać”. (UK Daily Mail, Times of Israel) Proszę módlcie się, żeby Abbas został wyrzucony z zajmowanego urzędu przewodniczącego PA i został zastąpiony przez kogoś, który posiada zdrowy rozum i ma poważną wizję współpracy z Izraelem w pokoju.

„OBY TE OBRZYDLIWE SŁOWA ABBASA BYŁY JEGO OSTATNIMI JAKO PRZEWODNICZĄCEGO PA“

Artykuł główny w New York Times „Oby te oburzające słowa Abbasa były jego ostatnimi jako przewodniczącego PA” z 1.05.2018 potępił przemówienie Abbasa z poprzedniego dnia; kiedy uważał on, że istniejący związek lichwy i banków jest powodem tysiącletniego antysemityzmu. Artykuł zauważa, że jeżeli kiedykolwiek Arabowie i Izraelczycy zasiądą do stołu rokowań, to taką wypowiedzią przewodniczący PA stracił wszelką wiarygodność jako partner do rozmów. Antysemickie resentymenty Abbasa nie są nowe, ten bowiem w swojej (?) kontrowersyjnej pracy doktorskiej zaniżał ilość zabitych w Holokauście. Jego rząd trawi też korupcja i błędne decyzje; tym samym nie tylko nie nadaje się na przewodniczącego PA, ale i na partnera rozmów pokojowych. Na końcu artykułu o tej „obrzydliwej mowie” określono ją jako nowe „najniższe dno”.

To że Abbas posunął się do tak niskich, ciemnych i żrących wypowiedzi, pokazuje że nadszedł czas by zszedł z urzędu. Amerykański ambasador David Friedman posłużył się podobnie mocnymi słowami. „Abu Mazen osiągnął kolejne dno, kiedy zauważył, że powodem masakry Żydów przez długie wieki było ich zachowanie socjalne w związku z lichwą i bankami”. (New York Times) „Tymczasem ludzie źli i podstępni będą się pogrążać coraz bardziej w występkach, błądząc i innych również uwodząc swoimi błędami.“ – 2. Timotheus 3,13

Copyright © 2009-2018 Vision for Israel