„Ważna chwila dla wolności religijnej w Wielkiej Brytanii”: oficjalne przeprosiny F. Grahama za dyskryminację

Organizacja Billy Graham Evangelistic Association przyjęła publiczne przeprosimy i otrzyma finansowe odszkodowanie w sprawie mającej znaczenie dla wolności religijnej w Wielkiej Brytanii.

Jak informowało CBN News w kwietniu tego roku, sędzia Sądu Okręgowego w Manchester, Claire Evans, orzekła o dyskryminacji Festiwalu Nadziei w Lancashire z 2018 roku z udziałem Franklina Grahama. Przedmiotem sprawy było usunięcie z autobusów w Blackpool w Anglii ogłoszeń promujących festiwal, by nie dopuścić do głoszenia przez Grahama ewangelii.

We wrześniu 2018 roku, Rada Miejska Blackpool Borough i firma transportowa Blackpool Transport Services Limited usunęły z autobusów reklamy z napisem „Time for Hope” (Czas dla nadziei), powołując się na skargi członków społeczności na związek Grahama z festiwalem.

Firma transportowa przekazała, że otrzymała opinie mieszkańców zaniepokojonych religijnymi przekonaniami ewangelisty na temat małżeństwa i seksualności.

Zgodnie z dokumentami sądowymi, skargi dotyczyły biblijnych poglądów Grahama na temat spraw LGBTQ, jak małżeństwo między osobami tej samej płci. Niektórzy fałszywie oskarżyli go o „głoszenie nienawiści” lub bycie „rasistą”.

Sąd jednak stwierdził, że same ogłoszenia nie były obraźliwe, a firma transportowa faktycznie złamała brytyjską Ustawę o Równości z 2010 roku, która zabrania dyskryminacji kogokolwiek z powodu religii lub przekonań.

Sędzia Evans orzekła „przytłaczająco na korzyść” Festiwalu Nadziei w Lancashire, wskazując, że Blackpool „okazało całkowite lekceważenie” dla prawa Festiwalu do wolności słowa. Jednocześnie miasto potraktowało priorytetowo prawa i opinie członków społeczności LGBT.

W zeszłym tygodniu Blackpool przyjęło orzeczenie sądu i przystało na ugodę. Rada Blackpool Borough i Blackpool Transport Services Ltd. dokonały publicznych przeprosin.

„10 lipca 2018 roku, Rada Blackpool i Blackpool Transport Services Limited podjęły wspólną decyzję o usunięciu z autobusów i tramwajów BTSL ogłoszeń promujących Festiwal Nadziei w Lancashire, który miał się odbyć w Winter Gardens między 21 i 23 września 2018 roku. Nastąpiło to po skargach niektórych członków społeczeństwa dotyczących pewnych przekonań religijnych, szczególnie na temat związków jednopłciowych i małżeństw jednopłciowych, wyrażonych (lub uznanych za wyrażane) przy wcześniejszych okazjach przez głównego mówcę Franklina Grahama.

„Uznajemy, że ogłoszenia same w sobie nie były obraźliwe. Dalej uznajemy, że usuwając ogłoszenia, nie wzięliśmy pod uwagę faktu, że może to być krzywdzące wobec innych członków społeczeństwa i może sugerować, że pewne głosy nie powinny być słyszane. Żałujemy też, że przed podjęciem naszej decyzji nie skonsultowaliśmy się z organizatorami” – napisano w oświadczeniu.

„Akceptujemy wnioski sądu, że dopuściliśmy się dyskryminacji względem Festiwalu Nadziei w Lancashire z powodu przekonań religijnych Franklina Grahama, a robiąc to, naruszyliśmy prawo Festiwalu Nadziei do wolności słowa.

„Szczerze przepraszamy organizatorów wydarzenia za spowodowane zamieszanie i niedogodność” – dodano.

Oba podmioty prawne przekazały, że odebrały lekcję z tego doświadczenia oraz wprowadziły jasne i przejrzyste polityki mające zapewnić, by podobna sytuacja więcej się nie powtórzyła.

Billy Graham Evangelistic Association otrzyma rekompensatę finansową w wysokości 109 tysięcy funtów lub 150.300 dolarów amerykańskich na pokrycie kosztów prawnych poniesionych przez Festiwal. Wymieniona kwota obejmuje rekompensatę w wysokości niecałych 34 tysięcy dolarów dodatkowego odszkodowania, jaką musi zapłacić Blackpool.

ważna chwila

„To ważna chwila dla wolności religijnej w Wielkiej Brytanii. Jesteśmy wdzięczni Bogu za ostateczny wynik tej sprawy i za to, co będzie to znaczyć dla kościołów i chrześcijan w całej Wielkiej Brytanii w nachodzących latach. Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie musi być głoszona. Modlę się, by ta sprawa zachęciła chrześcijan, by byli niewzruszeni” – powiedział w oświadczeniu Franklin Graham, prezydent i dyrektor naczelny Billy Graham Evangelistic Association.

Od ugody nie można się odwoływać, dlatego rekompensata i orzeczenie mogą służyć w innych sprawach jako precedens.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News

