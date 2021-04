Franklin Graham wygrywa bitwę prawną o wolność religijną w Wielkiej Brytanii

Po kilkuletniej walce prawnej, ewangelista Franklin Graham wygrał ważną sprawę sądową o wolność religijną w Wielkiej Brytanii.

Sędzia Claire Evans z sądu okręgowego Manchester orzekła, że Festiwal Nadziei z Franklinem Grahamem, który odbył się w 2018 roku w Lancashire, był dyskryminowany, gdy z autobusów w Blackpool w Anglii usunięto promujące go reklamy, by przeszkodzić Grahamowi w głoszeniu Ewangelii.

We wrześniu 2018 roku, władze samorządowe Blackpool Borough i firma transportowa Blackpool Transport Services Limited usunęły z autobusów reklamy z napisem „Time for Hope” (Czas dla nadziei), powołując się na skargi członków społeczności na związek Grahama z festiwalem.

Firma transportowa poinformowała, że docierały do niej opinie członków społeczności, zaniepokojonych przekonaniami ewangelisty na temat małżeństwa i seksualności.

Fałszywie oskarżyli go o „głoszenie nienawiści”

Zgodnie z dokumentami sądowymi, skargi odnosiły się do biblijnych poglądów Grahama na kwestie dotyczące LGBTQ, jak małżeństwa osób tej samej płci. Niektórzy fałszywie oskarżyli go o „głoszenie nienawiści” i bycie „rasistą”.

Jane Cole, dyrektor naczelna Blackpool Transport, powiedziała: „Usunięcie tych reklam jest podyktowane naszym słuchaniem i działaniem zgodnym z opinią klientów i społeczeństwa, co zawsze staramy się robić. Blackpool Transport to obecnie dumny sojusznik społeczności Pride i LGBT+, i w żadnym razie nie zamierzaliśmy nikomu sprawiać przykrości ani denerwować”.

Po ogłoszeniu decyzji, pojawiły się kolejne skargi, tym razem ze strony członków społeczeństwa, dla których usunięcie reklam było wyrazem uprzedzenia wobec chrześcijan, cenzurą i ograniczeniem wolności słowa.

Dyskryminacja z powodów religijnych

Sąd stwierdził, że same reklamy nie są obraźliwe, a firma transportowa faktycznie naruszyła przepisy brytyjskiej Ustawy Równości z 2010 roku, która zabrania dyskryminacji kogokolwiek na podstawie jego religii lub przekonań.

Sędzia Evans orzekła „zdecydowanie na korzyść” Festiwalu Nadziei Lancashire, wskazując, że Blackpool „całkowicie zlekceważyło” prawo Festiwalu do wolności słowa, jednocześnie traktując priorytetowo prawa i opinie członków społeczności LGBT.

„Dziękujemy Bogu za to orzeczenie, ponieważ to zwycięstwo dla każdego chrześcijanina w Wielkiej Brytanii” – powiedział Graham.

Mimo usunięcia reklam, Festiwal Nadziei Lancashire z Franklinem Grahamem zgromadził w Blackpool 9 tysięcy uczestników, przyciągając online ponad 50 tysięcy widzów z całego świata. Ponad 400 osób obecnych na festiwalu oddało swoje życie Chrystusowi.

Samorząd Blackpool bardziej bał się społeczności LGBTQ niż złamania prawa

„To znaczący dzień dla wolności religijnej i wolności słowa” – powiedział James Barrett, przewodniczący zarządu Billy Graham Evangelistic Association UK. „Sąd w tej sprawie uznał, że samorząd Blackpool bardziej dba o to, by nie narażać się społeczności LGBTQ, niż stać na straży praw miejscowych kościołów do reklamowania chrześcijańskiego festiwalu nadziei”.

„Sędzia najlepiej podsumowała to w swoim orzeczeniu, gdy powiedziała: 'To antyteza sposobu, w jaki władza publiczna powinna zachowywać się w demokratycznym społeczeństwie'” – dodał Barrett. „Jestem wdzięczny, że sądy po raz kolejny powtórzyły, że wolność mówienia tylko tego, co nikogo nie obraża, wcale nie jest wolnością słowa”.

W Wielkiej Brytanii, walka Franklina Grahama o wolność religijną jest daleka od zakończenia. Przed wybuchem pandemii w 2020 roku, wiele brytyjskich ośrodków postąpiło wobec Grahama w sposób dyskryminujący, zrywając zawarte z nim kontrakty i odmawiając organizacji jakiegokolwiek festiwalu ewangelizacyjnego z powodu jego biblijnych przekonań na temat seksualności. Billy Graham Evangelistic Association walczy w sądach przeciwko takiej dyskryminacji religijnej.

Autor: Andrea Morris

Źródło: CBN News

Inne

Odpowiedź na dyskryminację religijną w Wielkiej Brytanii ewangelisty Franklina Grahama

Ewangelista Franklin Graham atakowany przez Newcastle za wejście na drogę prawną