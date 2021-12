W Nigerii morduje się chrześcijan a rząd USA mówi, że nie jest tak źle

15 listopada Departament Stanu USA opublikował doroczną ocenę globalnego zagrożenia dla wolności religijnej – i wywołał pewne zdumienie. Szczególnie łagodna klasyfikacja Nigerii spotkała się z niezrozumieniem zarówno mieszkających tam chrześcijan, jak i licznych ekspertów. W żadnym innym kraju tylu chrześcijan nie zostaje zamordowanych z powodów religijnych, co w Nigerii.

Kościoły nigeryjskie żądają wyjaśnień od rządu USA

Każdego roku Departament Stanu USA przygotowuje listę CPC (krajów budzących szczególny niepokój), aby wskazać państwa, w których dochodzi do „systematycznych, uporczywych i rażących naruszeń wolności religijnej”.

Klasyfikacja ta często służy jako podstawa do nakładania sankcji przez rząd USA. Dopiero w zeszłym roku USA po raz pierwszy umieściły Nigerię na tej liście i spotkały się z tego powodu z dużą aprobatą ekspertów w dziedzinie wolności religijnej.

Sekretarz stanu USA Blinken określił tegoroczne usunięcie kraju z listy jako „oparte na faktach”, nie podając dalszych szczegółów. Przedstawiciele Nigeryjskiego Stowarzyszenia Chrześcijan (CAN) wyrazili „konsternację” statystykami, na których rząd USA oparł swoją decyzję. W rozmowie z reporterem Sahara Reporters wskazali, że chrześcijanie nadal są prześladowani przez ugrupowania islamskie w kraju: „Wzywamy rząd USA, aby pomógł nam i poinformował nas, co się zmieniło [od czasu opublikowania listy w zeszłym roku] do dzisiaj”.

Nigeryjski pastor i działacz pokojowy Gideon Para-Mallam wyraził obawy, że usunięcie Nigerii „jeszcze bardziej zwiększy poziom bezprawia, którego doświadcza obecnie naród nigeryjski”. Amerykańska Komisja ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (USCIRF), która nominuje kraje do listy CPC, również wyraziła szok z powodu „nieuzasadnionego” usunięcia Nigerii z listy: „Wzywamy Departament Stanu do ponownego rozważenia swojej oceny w świetle faktów przedstawionych w jego własnym raporcie”.

„Nigeria zmierza do katastrofy”

Frans Veerman, dyrektor wykonawczy działu badawczego Open Doors World Watch Research podkreślił: „Sytuacja w Nigerii nie uległa poprawie i nie ma wyraźnego powodu, dla którego Nigeria miałaby stracić status CPC. Badania nad przemocą w tym kraju wykazały, że liczba zabitych jest wyższa niż w ubiegłym roku.

Wiele wskazuje na to, że Nigeria zmierza do katastrofy. Wiele miejscowości zostało splądrowanych lub zajętych na stałe, uprawy zostały zniszczone, a grunty rolne zajęte. Powszechna jest wrogość bez użycia przemocy przeciwko chrześcijanom, zwłaszcza w stanach, w których obowiązuje szariat”.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2021r. Nigeria zajmuje 9 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę. Jednakże liczne brutalne ataki dotykają również umiarkowanych muzułmanów, którzy nie identyfikują się z żadnym z ekstremistycznych ugrupowań.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Nigerii!

Módl się o ochronę dla chrześcijan i wszystkich obywateli Nigerii, którzy od lat cierpią z powodu eskalacji przemocy, zwłaszcza na północy kraju.

Módl się o odnowioną siłę i niezachwianą wiarę dla chrześcijan, ale także o Bożą mądrość, jak postępować w obliczu zagrożenia.

Módl się o pokój dla tego regionu – czy to poprzez konsekwentną interwencję organizacji bezpieczeństwa, nowe impulsy polityczne, czy też nadprzyrodzone działanie Boga.

Módl się za tych, którzy stoją za atakami: aby Duch Boży przemówił do nich, przemienił ich umysły i zaprowadził do Jezusa Chrystusa.

Źródła: New Telegraph, Sahara Reporters, Open Doors

Za Open Doors

