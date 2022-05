Pakistan: Dwóch zabitych w ataku na rodzinę pastora

Pastor Adam wiele razy otrzymywał groźby z powodu swojej pracy misyjnej wśród pakistańskich chrześcijan, którzy nawrócili się ze środowiska muzułmańskiego. W czasie Ramadanu, gorliwość islamska jest szczególnie wysoka, co może prowadzić bojowników do motywowanej religijnie przemocy. Tak właśnie się stało nocą 11 kwietnia.

Jak często dzieje się w Pakistanie, pastor Adam i jego żona mieszkali w jednym domu z innymi członkami swojej dalszej rodziny. W noc ataku sprawcy włamali się do domu i weszli do pierwszej napotkanej sypialni. Zabili siostrę pastora i jej męża, po czym zbiegli.

Reszta rodziny schroniła się w innym mieście. Na dzień dzisiejszy nie mogą wrócić, by zabrać swoje rzeczy, ani nawet pochować swoich bliskich.

Módlmy się…

Módlmy się o ochronę dla pastora Adama i jego rodziny. Niech w tej trudnej sytuacji znajdą pokój.

Módlmy się, by odpowiedzialni za atak nie tylko stanęli przed wymiarem sprawiedliwości, ale też doświadczyli przekonywania Bożego Ducha Świętego, prowadzącego ich do szczerej skruchy z powodu swoich czynów, a ostatecznie do zbawienia przez Jezusa Chrystusa.

Pamiętajmy też w modlitwie o chrześcijanach, którzy pozostają we wsi pastora, a którzy przed atakiem byli przez niego nauczani.

Źródło: Mission Network News

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

