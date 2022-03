Pakistan: Śmiertelny zamach na pastora

Ogromna strata dla wspólnoty

Dwaj pastorzy wracali z kościoła Shaheedan-e-All Saints, gdzie prowadzili niedzielne poranne nabożeństwa. Nagle dwóch mężczyzn na motorze zajechało im drogę i otworzyło ogień. William Siraj został trafiony w głowę i zmarł natychmiast. Jego kolega, Patrick Naeem, doznał obrażeń i został przewieziony do pobliskiego szpitala.

Kościół Shaheedan-e-All Saints został zbudowany dla upamiętnienia niszczycielskiego zamachu bombowego na kościół Wszystkich Świętych w 2013 roku, w którym zginęło 127 wiernych – w tym zięć zamordowanego obecnie Williama Siraja. Odpowiedzialność za atak wzięła wówczas ekstremistyczna organizacja islamska „Tehreek-e-Taliban Pakistan”.

Od tego czasu pastor mieszkał z owdowiałą córką i opiekował się nią. W emocjonalnych słowach jeden z członków jego kongregacji opisał Siraja jako „bardzo skromnego i bogobojnego człowieka”, który cieszył się ogromnym szacunkiem i uznaniem członków swojej wspólnoty.

Programy nauczania w szkołach ignorują lub oczerniają mniejszości

Azad Marshall jest przewodniczącym Kościoła Pakistanu, zrzeszającego kościoły protestanckie w kraju. Potępił atak, wzywając rząd Pakistanu do „sprawiedliwości i ochrony chrześcijan”.

Chociaż w okresie poprzedzającym niedzielny atak nie było żadnych gróźb pod adresem duchownych lub kościoła, sposób, w jaki atak został przeprowadzony „wskazuje na premedytację i zaplanowany akt, mający na celu zastraszenie tych, którzy stanowią prawa, zapewniające ochronę i wolność mniejszości chrześcijańskiej w Pakistanie”, powiedziała World Watch Monitor lokalna osoba kontaktowa, która chciała zachować anonimowość ze względów bezpieczeństwa.

W następstwie zamachu z 2013 r. pakistański Sąd Najwyższy wydał w czerwcu 2014 r. listę wytycznych dla rządu w celu ochrony mniejszości w kraju. Wezwano również do opracowania „odpowiednich programów nauczania na poziomie podstawowym, średnim i wyższym”, które „promują harmonię religijną i tolerancję”.

Jednak badanie przeprowadzone w 2020 r. przez Centrum Sprawiedliwości Społecznej z siedzibą w Lahore wykazało, że mniejszości religijne nadal są niewidoczne lub oczerniane w pakistańskich podręcznikach.

Jeśli chodzi o to, co to oznacza dla dzieci mniejszości, jeden z miejscowych chrześcijan tak to ocenia: „Prosta odpowiedź jest taka, że stoją oni w kolejce, aby opuścić kraj, licząc na otrzymanie wizy, aby znaleźć nadzieję i przyszłość za granicą”.

W Światowym Indeksie Prześladowań z 2022 r. Pakistan zajmuje 8. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Pakistanie!

Módl się o pocieszenie dla rodzin i kościołów obu pastorów; módl się także o uzdrowienie dla Patricka Naeem.

Módl się odwagę dla chrześcijan w Pakistanie, aby trwali mocni w wierze.

Módl się za pakistański rząd i władze szkolne, aby podjęły realne działania w celu ochrony i chrześcijan i innych mniejszości.

Módl się za wszystkich prześladowców chrześcijan w Pakistanie: aby Jezus wyrwał z ich serc nienawiść, aby ich ataki nie powiodły się i aby wielu z nich poznało zmartwychwstałego Chrystusa.

Źródła: World Watch Monitor, Open Doors

Za Open Doors

Podobne: Pakistan: Zasadzka na pastorów, jeden śmiertelnie postrzelony