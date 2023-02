Uwięziony pilot misjonarz „oddany Bożej woli”

Amerykański pilot misjonarz został cztery miesiące temu aresztowany razem z dwoma innymi ochotnikami Mission Aviation Fellowship (MAF) za „wspieranie działalności powstańczej” w Mozambiku. Uwięzionym odmówiono wyjścia za kaucją.

Według informacji Mission Aviation, 31-letni Ryan Koher, zatrzymany 4 listopada w Inhambane, ma „pokój od Boga i jest oddany Jego woli”. Koher wraz z 77-letnim W.J. de Plessis i 69-letnim Eric’iem Dry ładowali do samolotu zaopatrzenie przeznaczone dla prowadzonych przez kościół sierocińców w okręgu Montepuez w niespokojnej prowincji Cabo Delgado, gdy zostali aresztowani przez funkcjonariuszy ochrony lotniska.

Mission Aviation Fellowship przekazało, że „lot do Montepuez w Cabo Delgado wzbudził większe podejrzenia z powodu ostrego konfliktu w regionie. Panuje ogólny brak zaufania do obcokrajowców, którzy transportują towary na tym obszarze”.

Do dzisiaj nie wniesiono oficjalnych oskarżeń w tej sprawie.

W środę 15 lutego, setki ludzi z całego świata przyłączyło się do MAF w globalnym dniu modlitwy i postu za Kohera. Na nagraniu wideo opublikowanym na stronie internetowej MAF, żona Kohera, Annabel, wzywa chrześcijan, by razem z nią dołączyli do personelu służby lotniczej i co tydzień w środę modlili się o jej męża, aż zostanie oczyszczony z zarzutów i uwolniony.

Annabel Koher mówi, że jej mąż cierpi na pewne pogarszające się schorzenie zdrowotne, które powoduje swędzenie zaburzające sen. Dodała, że Ryan zaczął już lepiej spać, i że zawdzięcza to ciągłym modlitwom i postom innych wierzących.

Annabel wraz z dziećmi mogła niedawno rozmawiać z Ryanem.

„Wielką zachętą było usłyszeć głos Ryana i wiedzieć, że mimo okoliczności trzyma się naprawdę dobrze” – mówi Annabel. „Włączyłam telefon na głośnik i obudziłam chłopców głosem Ryana, to była tak cudowna chwila, gdy zobaczyłam ich szerokie uśmiechy! Poczułam większy pokój i pewność, modliliśmy się i czekaliśmy na Pana. Zachowam w sercu te dwie godziny, aż do następnej rozmowy lub do czasu jego uwolnienia”.

W przeciwieństwie do zarzutów przeciwko Koherowi i dwóm południowoafrykańskim ochotnikom, MAF utrzymuje, że „nie wspiera powstańców”.

„W przeszłości Ambassador Aviation faktycznie pomagało uciekać przez atakami powstańców” – mówi David Holstein, dyrektor naczelny MAF US. „Ambassador Aviation od dawna stara się otaczać opieką tych, którzy są krzywdzeni przez ruch powstańczy, łącznie z ewakuowaniem niewinnych mieszkańców po ataku powstańczym z marca 2021 roku”.

Autor: Sahwn A. Akers

Źródło: CHARISMA.NEWS