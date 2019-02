USA: Muzułmańska kongresmenka sugeruje, że Izrael nie jest demokratycznym państwem

Przedstawicielka Ilhan Omar (Minnesota), otwarcie popierająca plan Boycott, Divest and Sanction wymierzony przeciwko Izraelowi, zasugerowała w udzielonym w tym tygodniu wywiadzie, że Izrael nie powinien istnieć jako państwo żydowskie.

We wtorek Omar wystąpiła w programie „Through Her Eyes” prowadzonym przez Zainab Salbi dla Yahoo News. Podczas wywiadu Salbi zapytała Omar, co może zrobić Ameryka, by „produktywnie pracować nad sprawiedliwym i trwałym pokojem pomiędzy Izraelczykami i Palestyńczykami”.

„Większość rzeczy, które zawsze najbardziej mnie irytowały, to fakt, że prowadzimy politykę, według której jedno było lepsze od drugiego i to, że próbowaliśmy maskować ten stan rzeczy rozmową o sprawiedliwości i o rozwiązaniu dla dwóch państw, podczas gdy polityka wyraźnie traktuje jedno z nich priorytetowo”, odpowiedziała Omar.

Poproszona o rozwinięcie, kongresmenka powiedziała:

„Nasza relacja z rządem i państwem izraelskim. Kiedy widzę, jak Izrael wprowadza prawo, które opisuje go jako państwo żydowskie i nie bierze pod uwagę osób innych wyznań, które tam mieszkają, a my nadal utrzymujemy, że to państwo demokratyczne na Bliskim Wschodzie, to prawie że zaczynam się śmiać, bo wiem, że jeśli tylko spotkalibyśmy się z taką sytuacją w przypadku jakiegokolwiek innego społeczeństwa, skrytykowalibyśmy to”.

„Mówilibyśmy o tym głośno”, dodała Omar. „Tak jak to robimy w przypadku Iranu.”

Omar odnosiła się do zapisu przyjętego w zeszłym roku przez izraelski parlament, który definiuje państwo jako „narodowy dom ludności żydowskiej”. Jednakże mniejszości etniczne i religijne nadal są upoważnione do głosowania, praktykowania swojej religii i zajmowania stanowisk publicznych.

Omar jednak postrzega prawo jako nieetyczne dla demokracji i nie widziała problemu w porównaniu żydowskiego państwa do Iranu, miejsca z ekstremalnie islamską teokracją i największego kraju-sponsora działań terrorystycznych na świecie. W ciągu ostatnich miesięcy znalazła się pod ostrzałem krytyków, którzy twierdzą, że jej przekonania odnośnie Izraela są antysemickie.

W 2012 Omar napisała na Twitterze: „Izrael zahipnotyzował świat, niech Allah obudzi ludzi i pomoże im ujrzeć zło wyrządzane przez to państwo.”

Poproszona o wyjaśnienie swojego tweeta w jednym z ostatnich wywiadów dla CNN, Omar powiedziała, że nie rozumie, jak jej „komentarze mogłyby być obraźliwe dla Amerykanów pochodzenia żydowskiego.”

Niedawno Omar została mianowana członkinią House Foreign Affairs Committee, gdzie będzie przyczyniała się do tworzenia polityki zagranicznej USA w stosunku do Izraela i innych państw.

Autor: Emily Jones

Źródło: CBN News