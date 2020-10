USA: Chiński miliarder grozi śmiercią chrześcijanowi Bobowi Fu

Bob Fu jest założycielem i prezesem organizacji ChinaAid, która wspiera chrześcijan prześladowanych w Chinach oraz nagłaśnia przypadki systemowego łamania praw człowieka w tym kraju. Jednym z ostatnich projektów ChinaAid, który współfinansowaliśmy jako Głos Prześladowanych Chrześcijan, była dystrybucja pomocy dydaktycznych dla chrześcijan w Chinach, którzy pomimo zakazu władz pragną uczyć swoje dzieci o Chrystusie.

Wzywa swoich zwolenników do „wyeliminowania” Boba Fu

Od jakiegoś czasu chiński miliarder o nazwisku Guo Wengui (znany też jako Miles Kwok) publikuje na YouTube filmy, w których wymienia różnych Amerykanów chińskiego pochodzenia, oskarżając ich, że są „agentami Komunistycznej Partii Chin”. Wśród wymienionych jest Bob Fu, którego praca od lat dostarcza solidnych dowodów jego uczciwości jako szczerego naśladowcy Chrystusa i orędownika prawdziwej sprawiedliwości. Oskarżający go Guo Wengui to chiński miliarder, który przyjechał do Stanów Zjednoczonych w 2015 roku, gdy podobno wypadł z łask Komunistycznej Partii Chin. Na publikowanych nagraniach wzywa swoich zwolenników do „wyeliminowania” Boba Fu.

Przed domem Boba Fu w Midland w Teksasie pojawił się autobus z demonstrantami, z których wielu przyjechało z innych stanów. Chodzili po sąsiedztwie od drzwi do drzwi i rozdawali ulotki z twierdzeniami, że Bob Fu to „fałszywy pastor” i „podły oszust”. Trzymali tablice z napisami, że Bob Fu to chiński szpieg. (Na zdjęciu: Policjanci blokujący dostęp pikietującym do domu Boba Fu.)

Groźby są prawdziwe

Władze federalne i miejscowe uznały, że groźby są prawdziwe, i dla bezpieczeństwa przeniosły Boba Fu i jego rodzinę w chronione miejsce. Zastosowane środki bezpieczeństwa nie powstrzymały protestujących, którzy nie chcą ujawnić, skąd są i czy ktoś im zapłacił za przyjazd.

Bob Fu twierdzi, że nie zna Guo Wengui i nigdy nie miał z nim do czynienia. Chociaż chiński miliarder oskarża wielu ludzi o to, że są agentami Komunistycznej Partii Chin, to faktycznie sam pracuje dla tej partii i dąży do zdyskredytowania służby ChinaAid. W 2019 roku firma marketingowa Stategic Vision podała Wengui do sądu, twierdząc, że jest „łowcą dysydentów, propagandystą i agentem w służbie Chińskiej Republiki Ludowej i Komunistycznej Partii Chin”.

W obronie Boba Fu, jego rodziny oraz pozostałych chińskich dysydentów, którym grozi Guo Wengui, wystąpiło wiele organizacji i osób. Ich oświadczenie jest zamieszczone tutaj (w jęz. ang.).

Wywiad z Bobem Fu na temat obecnej sytuacji chrześcijan w Chinach można obejrzeć na kanale YouTube.

Pamiętajmy w modlitwach o Bobie, jego żonie Heidi i ich dzieciach w czasie, gdy przystosowują się do nowych warunków po konieczności opuszczenia domu. Mimo ciągłego zagrożenia niech odpoczywają w pewności, że Pan czuwa nad nimi i zapewnia miejsce schronienia w swoich kochających ramionach. Niech Bóg potężnie zainterweniuje w życiu ich przeciwników, by dzięki Jego nieskończonej łasce zwyciężyła prawda, wrogość ustąpiła, a protesty ustały, pozwalając Bobowi i jego rodzinie wrócić do życia w pokoju i bezpieczeństwie w ich rodzinnej społeczności. Zachowajmy też w modlitwach służbę ChinaAid, prosząc Boga, by nadal się nią posługiwał w ujawnianiu trudnej sytuacji prześladowanych chrześcijan w Chinach i jednocześnie wyrażaniu miłości Chrystusa wobec tych, którzy są przeciwnikami ewangelii i tak bardzo potrzebują zbawienia (Mt 16,26).

Źródła: ChinaAid, News West 9, World Magazine

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

