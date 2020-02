Urzędnicy ONZ utrudniają dostęp chrześcijanom do obozów dla uchodźców

Chrześcijanie, którzy uciekli ze spustoszonych wojną obszarów Syrii, teraz doświadczają kolejnych prześladowań próbując znaleźć schronienie w Jordanie, Libanie i w innych krajach. Wielu z nich nie może dostać się do obozów dla uchodźców, ponieważ pracujący tam urzędnicy ONZ, którzy w tych krajach przeważnie są muzułmanami, blokują takie próby. Wielu z uchodźców, którym nie udało się dostać do obozu, musi żyć w ukryciu gdzie indziej, za co w wypadku znalezienia grozi deportacja albo śmierć.

Chrześcijanie stanowią zaledwie jeden procent wszystkich uchodźców, którzy otrzymują wsparcie od innych krajów, ponieważ wnioski osób należących do mniejszości religijnych są blokowane przez muzułmańskich urzędników, odpowiedzialnych za ich sprawdzenie.

Były arcybiskup anglikański, George Carey, pozwał brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, twierdząc, że Wielka Brytania jest współwinna tej dyskryminacji.

Wstawiajmy się w modlitwie za tymi licznymi naśladowcami Chrystusa, którzy muszą stawiać czoła niebezpieczeństwom w rozdartych wojną krajach Bliskiego Wschodu. Prośmy Boga o udzielenie im ochrony i siły.

Źródła: CBN, VOMC Contacts

za Głos Prześladowanych Chrześcijan