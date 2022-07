Ukraina: Cztery kościoły doświadczają nękania

Odkąd w 2014 roku region Ługańska i Doniecka we wschodniej Ukrainie znalazł się pod kontrolą wspieranych przez Rosjan separatystów, tamtejsi ewangeliczni chrześcijanie mierzą się z poważnymi restrykcjami ze strony władz wojskowych. Kiedy po kontrolę rosyjskiej armii dostawały się kolejne obszary we wschodniej Ukrainie, rodziły się obawy, że podobne ograniczenia religijne pojawią się i tam.

Nękanie

Te obawy okazały się niestety prawdziwe. Pojawiły się doniesienia, że w połowie czerwca cztery kościoły były nękane przez władze. Dwa z nich są w Mariupolu, dwa pozostałe w Manhusz i Wasiliewce. Według dr Hyun Sook Foley z VOM Korea w tych kościołach „pojawiali się ostatnio urzędnicy lub żołnierze, którzy je przeszukiwali, konfiskowali sprzęt, żądali dokumentów, a w jednym przypadku siłą wyprowadzili z budynku członków kościoła”. Domagano się też okazania dokumentów rejestracyjnych.

We wsi Manhusz wojsko rosyjskie wyrzuciło wierzących z ich domu modlitwy. W Wasiliewce, żołnierze weszli do kościoła, zapisali nazwiska wszystkich obecnych, po czym zażądali zamknięcia budynku.

Posługując się prywatnymi kanałami komunikacji VOM Korea utrzymuje kontakt z tamtejszymi chrześcijanami. Liderzy kościołów pilnie wzywają do modlitwy: „Potrzebujemy Bożego wsparcia i ochrony członków naszych rodzin i kościoła”- powiedział pastor z Wasiliewki.

Mimo trudnych warunków wiele kościołów nadal działa. „Pewien lider kościoła powiedział nam, że władze okupacyjne nie wpuszczają do Mariupola pomocy humanitarnej z Ukrainy, Ameryki i Europy” – donosi dr Foley. „Ale powiedział też, że rosyjscy chrześcijanie pomagają teraz innym wierzącym w mieście”.

Módlmy się…

Módlmy się, by kościoły we wschodniej Ukrainie otrzymały tak bardzo potrzebne wsparcie, usiłując nadal czcić Pana we wspólnej modlitwie, jednocześnie wychodząc z miłością Chrystusa do innych mieszkańców swoich społeczności.

Prośmy Boga, by zapewnił prześladowanym wierzącym materiały potrzebne do obudowy po zniszczeniach spowodowanych przez wojnę. Niech Pan da mądrość i prowadzenie wszystkim, którzy próbują powstrzymać bezsensowną przemoc.

Niech w tym trudnym czasie Jego wierni otrzymają więcej sił duchowych, a także swobodę bezpiecznego gromadzenia się razem z innymi wierzącymi, bez lęku przed zagrożeniem i nękaniem.

Źródła: VOM Korea, Mission Network News

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

