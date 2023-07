Uganda: ponad 40 zabitych w ataku terrorystycznym na szkołę

W piątek 16 czerwca bojownicy islamistycznej grupy rebelianckiej Sojuszu Sił Demokratycznych dokonali zamachu na szkołę z internatem w zachodniej Ugandzie. Według lokalnych źródeł w ataku zginęły co najmniej 42 osoby, wiele osób zostało rannych, uprowadzono również kilka dziewcząt.

Szkoła średnia Lhubiriha w zachodniej Ugandzie, gdzie w wyniku ataku zginęło ponad 40 osóbSzkoła średnia Lhubiriha w zachodniej Ugandzie, gdzie w wyniku ataku zginęło ponad 40 osób

Celem ataku była szkoła średnia Lhubiriha w pobliżu Mpondwe, około 55 km na południowy wschód od miasta Kasese, niedaleko granicy z Demokratyczną Republiką Konga (DRK). Do incydentu doszło późnym wieczorem w piątek około godziny 23:30. Co najmniej pięciu uzbrojonych bojowników ADF zaatakowało i podpaliło internat szkoły, w którym przebywali uczniowie. Napastnicy splądrowali szkolny sklep z żywnością i zmusili ocalałe uczennice, aby poszły z nimi i niosły zrabowane zapasy.

Osoby współpracujące z Open Doors donoszą, że większość dzieci w szkole to chrześcijanie. Wśród zabitych są głównie chłopcy, a osoby uprowadzone to dziewczęta. Ludowe Siły Obronne Ugandy (UPDF) są zdania, że zamachu dokonało ADF.

Szkoła Średnia Lhubiriha znajduje się zaledwie 2 km od granicy z Demokratyczną Republiką Konga, gdzie aktywnie działa ADF. Zwracając się do zaniepokojonych mieszkańców, generał dywizji Dick Olum, reprezentujący UPDF, powiedział: „Otrzymaliśmy informacje, że rebelianci spędzili tu dwie noce w strefie przygranicznej, zanim zaatakowali szkołę. Poprosiliśmy o helikoptery, aby wesprzeć akcję poszukiwawczo-ratowniczą uprowadzonych uczniów”.

Islamiści aktywni po obu stronach granicy

Islamska organizacja rebeliancka ADF pojawiła się we wschodniej Ugandzie w latach 90. i została zepchnięta do północno-wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga, gdzie rosła w siłę. Grupa nie zadeklarowała wyraźnie swojej przynależności do tzw. Państwa Islamskiego (IS), jednak w 2019 r. IS oficjalnie przyznało się do jednego z ataków ADF; w marcu 2021 r. Stany Zjednoczone potwierdziły powiązania ADF z IS.

W ostatnich latach nasiliły się ataki ADF na chrześcijan i chrześcijańskie instytucje w kongijskich prowincjach Ituri i Kiwu Północne, które graniczą z Ugandą.

Prosimy, módl się za rodziny, których dzieci zginęły lub zostały uprowadzone w ataku:

Módl się za krewnych zabitych i za rannych: aby Jezus uśmierzył ich ból i uleczył rany.

Módl się o bezpieczeństwo i uwolnienie uprowadzonych dziewcząt.

Módl się, aby wiara chrześcijan w regionie nie osłabła pomimo grożącego im niebezpieczeństwa.

Módl się, aby chrześcijanie szukali siły i pocieszenia w Jezusie.

Módl się za rebeliantów, aby odwrócili się od swoich złych uczynków i oddali swojej życie Jezusowi.

Prosimy pomódl się. Daj nam o tym znać klikając na ikonkę.

za Open Doors Polska