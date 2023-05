Tim Keller zmarł po trzyletniej walce z trzustki

Po ponad trzech latach walki z rakiem trzustki, zmarł chrześcijański autor i pastor, dr Tim Keller.

Wiadomość o jego śmierci podała w e-mailu sieć założona przez Kellera, Redeemer Churches and Ministries.

„Jesteśmy na zawsze wdzięczni za jego przywództwo, serce i oddanie dzieleniu się miłością Chrystusa z innymi. Choć będziemy tutaj tęsknić za jego obecnością, wiemy, że raduje się w Niebie ze swoim Zbawicielem” – napisali liderzy kościoła. „Nigdy nie będzie drugiego Tima Kellera i wszystkim nam będzie go brakować”.

W 1989 roku, Keller i jego żona Kathy założyli Kościół Prezbiteriański Redeemer na Manhattanie w Nowym Jorku, który prowadzili jako małżeństwo pastorskie przez prawie 30 lat. Kościół co tydzień gromadził na nabożeństwach ponad 5 tysięcy wiernych.

Napisał wiele popularnych książek

72-letni pastor był też współzałożycielem The Gospel Coalition i napisał wiele popularnych książek.

Zapamiętany ze swojego pragmatycznego podejścia do Pisma Świętego, które trafia do młodych, wykształconych sceptyków, Keller otrzymał przydomek C.S. Lewisa swojego pokolenia.

„Podobnie jak Lewis, miał dar unikania wszelkiego powiewu pedanterii lub moralizatorstwa” – powiedziała w rozmowie z „The Washington Post” Molly Worthen, profesor na Uniwersytecie Karoliny Północnej w Chapel Hill. „Tak jak Lewis, miał dar trafiania w podstawowe idee ewangelii i rozumienia perspektywy sceptycznego czytelnika, ateisty lub osoby poranionej przez chrześcijaństwo”.

Zaniósł ewangelię milionom ludzi

Keller zaniósł ewangelię milionom ludzi i wywarł wpływ dla Chrystusa na całe pokolenie.

„Ewangelię można podać w pigułce w ten sposób: jesteś bardziej zły, niż kiedykolwiek odważyłeś się sądzić, a jednak w Jezusie Chrystusie jesteś bardziej kochany i akceptowany, niż kiedykolwiek odważyłeś się mieć nadzieję” – powiedział kiedyś Keller.

„Keller był typem osoby, jaka pojawia się raz na sto lat. Będzie zapamiętany wśród najbardziej skutecznych, chrześcijańskich pastorów, apologetów i ewangelistów swojego pokolenia” – powiedział prezydent tymczasowy The Gospel Coalition, Sandy Willson.

W czwartek wieczorem, tuż przed odejściem Kellera, jego syn Michael Keller opublikował na mediach społecznościowych bieżące wiadomości z prośbą o modlitwę o ojca.

„W ciągu ostatnich kilku dni często prosił, byśmy razem z nim się modlili. W modlitwie wiele razy wyrażał pragnienie pójścia do domu, by być z Jezusem” – napisał. „Jego rodzina jest bardzo smutna, bo wszyscy chcieliśmy więcej czasu, ale wiemy, że w tej chwili ma go już bardzo mało”.

„W modlitwie dwa wieczory temu powiedział: ‘Jestem wdzięczny za wszystkich ludzi, którzy w ciągu lat modlili się za mnie. Jestem wdzięczny za moją rodzinę, która mnie kocha. Jestem wdzięczny za czas, jaki Bóg mi dał, ale jestem gotowy zobaczyć Jezusa. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć Jezusa. Wyślijcie mnie do domu’” – pisał dalej syn Kellera.

Ostatnie słowa Kellera do jego syna wyrażały nadzieję wiecznej chwały. „W moim odejściu nie ma żadnych minusów, nawet najmniejszych” – powiedział.

Kondolencje

Tysiące ludzi złożyło kondolencje w mediach społecznościowych.

„Dziękuję, pastorze Tim! Twój bieg pomógł nam biec w naszym własnym” – napisała chrześcijańska liderka, autorka i artystka hip-hopowa Jackie Hill Perry.

„Dałeś w naszym pokoleniu wyraz miłości Boga całym swoim sercem, umysłem, z całej duszy i ze wszystkich sił” – napisał pastor i autor książek, Carey Nieuwhof. „Twój wkład będzie odbijał się echem przez kolejne sto lat i dłużej”.

W reakcji na wiadomość o śmierci Kellera, filar Fox News, Harris Faulkner, napisał: „Czytając jego słowa i poznając jego naśladowców, znam jego chrześcijański wpływ. Jego życie było Boską Misją, by pomóc nam wszystkim w pozostaniu wiernymi Panu. Wojownik oddany niezgłębionej mocy modlitwy”.

Były prezydent George W. Bush napisał w oświadczeniu: „Tim Keller był w Ameryce jednym z czołowych, chrześcijańskich myślicieli i nauczycieli. Był wspaniałym budowniczym kościoła, płodnym autorem i głębokim filozofem. Miałem szczęście, że mogłem go poznać. I jestem jednym z wielu pobłogosławionych możliwością czerpania z nauk dr Kellera i bycia ubogaconym jego współczuciem. Laura i ja życzymy Kathy i jej dzieciom pokoju”.

W rozmowie z „Faithwire” CBN, senator Tim Scott wyraził głęboki żal na wieść o śmierci Kellera.

„Poznałem Tima, gdy po raz pierwszy wybrano mnie do Kongresu” – powiedział. „Jego wnikliwe podejście do nauczania i dzielenia się ewangelią pokazywało miłość Chrystusa do każdego zakątka świata, a jego mentoring prowadził mnie w czasie mojej służby publicznej i pomógł mi rozwinąć nawyki życia pełnego wiary. Ostatecznie, życie i wiara Tima przypomina nam o zachowywaniu rzeczy najważniejszej, najważniejszej w podążaniu za swoim życiowym celem”.

W ubiegłą sobotę wieczorem, po ostatnim wypisie do domu, Keller znowu wrócił do szpitala.

„Krótka wiadomość o bieżącym stanie mojego Taty” – napisał Michael. „Po wypisaniu w sobotę ze szpitala, w niedzielę wieczorem wrócił, by otrzymać dodatkową opiekę. Proszę módlcie się o jego powrót do zdrowia”.

W ostatnią sobotę również Kathy podzieliła się na mediach społecznościowych informacjami o stanie zdrowia męża, prosząc o modlitwę za niego po doznanych „komplikacjach” po ostatnim leczeniu onkologicznym.

W marcu tego roku, 72-letni Keller powiadomił o zamiarze poddania się immunoterapii, gdy po trzyletniej walce z nowotworem trzustki w czwartym stadium zaawansowania pojawiły się nowe ogniska zapalne.

Keller otrzymał pierwotną diagnozę w maju 2020 roku. Niedawno podał do wiadomości, że wcześniejsze leczenie „z powodzeniem zniszczyło 99 procent guzów”, teraz jednak pojawiły się nowe.

„Niestety są w pewnych niedogodnych miejscach, dlatego lekarze zachęcili nas, bym znowu przeszedł leczenie, tym razem celowane w inny marker genetyczny nowotworu” – napisał w marcu.

Kathy prosiła o modlitwę, gdy Tim skończył ostatnie leczenie w National Cancer Institute w Bethesda w Maryland.

„Tim wyszedł ze szpitala i dochodzi do siebie w domu po komplikacjach po leczeniu. Proszę, nie ustawajcie w modlitwie w czasie jego powolnego powrotu do zdrowia” – napisała.

Keller i jego rodzina podchodzili do każdej przeszkody przez pryzmat modlitwy.

Jak relacjonowało „Faithwire” CBN, Keller powiadomił swoich obserwatorów na mediach społecznościowych, że jego nieustanna walka z nowotworem zmotywowała jego i Kathy do „szukania Bożego oblicza jak nigdy wcześniej”.

„[Bóg] daje nam więcej swojej wyczuwalnej obecności, więcej wolności od naszych nie dających spokoju grzechów, więcej polegania na swoim Słowie, rzeczy, których szukaliśmy przez lata, ale dopiero w tych okolicznościach je znajdujemy”.

Keller zakończył wiadomość prośbą o nieustanne modlitwy o wyzdrowienie.

„Pokornie błagamy, byście wszyscy dalej modlili się o skuteczność leczenia i minimalne skutki uboczne, jakie mu towarzyszą” – napisał Keller. „Wasze modlitwy i troska znaczą więcej, niż możemy wyrazić. Wielkie dzięki!”.

W 2002 roku, Keller pokonał raka tarczycy.

Zostawił żonę, trzech synów: Jonathana Kellera, Michaela Kellera i Davida Kellera, siostrę i siedmioro wnuków.

Nadal módlmy się za rodzinę Tima Kellera.

Nabożeństwo pamiątkowe odbędzie się w nadchodzących tygodniach w New York City.

Autor: Talia Wise

Źródło: CBN