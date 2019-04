Szwedzki kościół tworzy przewodnik po Biblii w wersji LGBTQ, według którego Jezus był queer

Jedna z gałęzi szwedzkiego kościoła, Diocese of Västerås, rozdaje właśnie przewodnik LGBTQ po Biblii, skierowany do „chrześcijańskich dzieci queer”. Biblijni chrześcijanie ze zdumieniem mogą więc usłyszeć, że przedstawiający bardzo skrajne poglądy przewodnik opisuje Jezusa jako „queer”, a Józefa jako transwestytę.

Nie, nie jest to jedynie jakiś radykalny biblijny kurs na studiach. To faktyczny twór szwedzkiego kościoła.

Kościół, który identyfikuje się jako protestancki, stworzył tak zwaną „instrukcję przetrwania” dla młodzieży LGBTQ. Jedna ze szwedzkich stron z wiadomościami podaje, że przewodnik zawiera różne definicje i pojęcia, nieco informacji o Biblii i LGBTQ, a także biblijne historie, które według tego opracowania są powiązane ze społecznością LGBTQ.

Przewodnik zaprzecza też Słowu Bożemu, mówiąc, że Biblia tak naprawdę nie jest przeciwko homoseksualizmowi i sugerując, że fragmenty mówiące o tym tak naprawdę odnoszą się do wyzysku i gwałtów.

Opracowanie zawiera także definicje lewicowych pojęć, takich jak „osoba cisseksualna”, „genderqueer”, „brak tożsamości rodzajowej”, „queer” i innych.

Według przewodnika Maria, matka Jezusa, ośmieliła się „sprzeciwić tradycyjnym normom seksualnym w patriarchalnym społeczeństwie”.

Biblijna postać Józefa jest opisana jako osoba, która „przełamuje normy wyrażania swojej tożsamości płciowej i prawdopodobnie miała na sobie strój przeznaczony dla córki króla”.

Jezusa opisano jako kogoś, kto „sprzeciwia się normom”, identyfikując Go jako osobę „queer” ze względu na to, jak żył. Przewodnik twierdzi także, że Jezus „nie bronił tradycyjnego modelu rodziny”.

Wszystko to jest wyrazem rosnącego wsparcia dla ideologii LGBTQ wśród części kościoła bardziej skłaniającym się ku lewicowym poglądom. Różne denominacje przeżywały wewnętrzne starcia w związku z kwestią akceptowania homoseksualnego duchownieństwa. Ostatnio CBN News pisało także o tym, jak w USA podczas Konferencji Revoice katolicy i protestanci połączyli siły, aby potępić „chrześcijańskie wersje heteronormatywności” i zażądać, aby chrześcijanie „odrzucili uprzywilejowanie osób hetero, kiedy prowadzi to do trudności doświadczanych przez homoseksualistów”.

Autor: Christian Ellis

Źródło: CBN News