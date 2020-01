Szejk próbował zabić swojego brata chrześcijanina, ale Jezus w cudowny sposób to udaremnił

W wielu miejscach Bliskiego Wschodu, jeśli ktoś porzuca islam i zostaje naśladowcą Jezusa, jego rodzina ma prawo go zabić.

„W Egipcie, policja wystawia świadectwo zgonu z orzeczeniem o naturalnej przyczynie śmierci” – mówi brat George, założyciel kościołów z ruchu misyjnego Novo. „Pewien policjant powiedział, żeby przynieść w torbie głowę chrześcijanina, i to wystarczy”.

Gdy muzułmanin oddaje życie Jezusowi, to poważna sprawa. „Może stracić cały dobytek” – powiedział brat George. „W Arabii Saudyjskiej, takie osoby oficjalnie tracą prawa obywatelskie. Już nie istnieją na świecie. Tracą swoje akta, więc rząd nic nie może zrobić. Oto, jak wiele tracą”.

Brat George wspomina historię pewnego szejka, który w cudowny sposób stał się naśladowcą Jezusa. Szejk miał młodszego brata, chrześcijanina, którego kochał całym sercem. Jednak wkrótce po jego nawróceniu rodzina zaczęła go naciskać, by go zabił.

Szejk postanowił, że to zrobi. Zaprosił do siebie brata na kilka dni. Zaplanował, że zjedzą razem kolację, a potem zabije go we śnie.

Bracia spali w tym samym pokoju. Kładąc się, gospodarz schował pod poduszką sztylet. Gdy młodszy brat głęboko zasnął, sięgnął po poduszkę, ale niczego nie znalazł.

Szukał wszędzie naokoło; sztyletu ani śladu. Zniknął!

„Gdy rano się obudził, sztylet leżał pod poduszką, w tym samym miejscu, gdzie go położył” – opowiada brat George.

Następnego wieczora wymyślił lepszy plan. Gdy obaj poszli spać, szejk przytwierdził sobie sztylet do paska. Gdy młodszy brat zasnął, sięgnął do paska i chwycił sztylet, lecz nagle stwierdził, że nie może go puścić, jakby ręka mu się do niego przykleiła jakimś niewidzialnym klejem.

„Próbował rozewrzeć palce i wypuścić broń, ale nie mógł” – mówi dalej. „Całą noc spędził na krześle ze sztyletem w dłoni”.

Gdy rano obaj się obudzili, jego dłoń była wolna.

Szejk poszedł do swoich przyjaciół muzułmanów i opowiedział, co się stało. „Jeśli nie możesz zabić brata, nie szkodzi, my to zrobimy” – powiedzieli.

Gdy następnej nocy młodszy brat spał, muzułmanie otoczyli dom szejka. Zakradli się do sypialni, lecz wtedy stwierdzili, że łóżko chrześcijanina jest puste.

„Przeszukali cały dom od góry do dołu, ale go nie znaleźli. Kolejne zniknięcie!”.

Chłopak obudził się na chodniku kilka ulic dalej. Brat George przyrównuje to wydarzenie do historii Filipa z ósmego rozdziału Dziejów Apostolskich, gdy po ochrzczeniu etiopskiego eunucha, Duch porwał Filipa i przeniósł go w inne miejsce.

Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się, jechał dalej swoją drogą. Filip zaś znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta, zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei. (Dzieje Apostolskie 8:39-40; BW)

„Szejk został naśladowcą Chrystusa” – kończy opowieść brat George. „Znam obu braci. Szejk stracił żonę, dzieci, dobytek, stracił wszystko, gdy poszedł za Chrystusem”.

Któregoś dnia, brat George zapytał byłego szejka, czy koszt pójścia za Jezusem nie jest zbyt wysoki.

„Zrobiłbym to jeszcze raz” – oznajmił tamten.

„Jeden bóg ściga ludzi z nożem, drugi Bóg ich kocha” – powiedział. „Tamten bóg chce ludzi zabijać, ale nasz Bóg za nich umarł”.

Autor: Mark Ellis

Źródło: GODREPORTS