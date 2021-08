Sudan: Doradca rządowy pobity i zastraszany za pomoc chrześcijanom

Wieczorem 2 lipca zamaskowani napastnicy z bronią palną zaatakowali pracownika rządowego zajmującego się sprawami religijnymi, grożąc mu śmiercią za wspieranie zwrotu społecznościom chrześcijańskim mienia kościelnego.

” (…) spodziewał się ataków…”

Botrous Badawi, chrześcijanin i doradca ministra w sudańskim Ministerstwie Spraw Religijnych i Dotacji, jechał na południe od Chartumu, gdy grupa bandytów zmusiła go do zatrzymania pojazdu. Uzbrojeni w karabiny napastnicy pobili go i grozili śmiercią, jeśli nadal będzie działał na rzecz zwrotu mienia skonfiskowanego Ewangelikalnemu Kościołowi Prezbiteriańskiemu w Sudanie.

Botrous otrzymywał już wcześniej liczne wiadomości tekstowe z groźbami, dlatego spodziewał się ataków. Nie rozpoznał napastników, ale podejrzewa, że należeli do nastawionej islamistycznie byłej państwowej służby bezpieczeństwa, okrytej złą sławą agencji, rozwiązanej przez rząd przejściowy i zastąpionej nową organizacją.

Chrześcijanie z Sudanu nadal czekają na zwrot swojego mienia kościelnego, które zostało przejęte przez islamistyczny reżim byłego sudańskiego prezydenta Omara al-Bashira, zdjętego ze stanowiska w kwietniu 2019 roku. Od tamtej pory niektóre zmiany wprowadzone przez rząd przejściowy wzbudziły oczekiwanie, że własność zostanie zwrócona prawowitym właścicielom.

Módlmy się…

Módlmy się, by Bóg dał Botrousowi Badawiemu mądrość i prowadzenie w reprezentowaniu Chrystusa w sudańskim rządzie. Niech jego działania doprowadzą do sprawiedliwych rozstrzygnięć w sprawie przejętego mienia kościelnego.

Módlmy się o pełne uzdrowienie fizyczne Botrousa po pobiciu w czasie napaści. W końcu, niech sprawcy tego aktu przemocy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności i niech odwrócą się od swoich złych ścieżek, starając się żyć w harmonii i szacunku wobec innych obywateli swojego kraju.

Źródło: Morning Star News

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

