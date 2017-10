Sudan: Chrześcijańskim dzieciom odmawia się pożywienia

Od początku września w sudańskich obozach dla uchodźców odmawia się wydawania posiłków chrześcijańskim dzieciom, jeśli nie wyrecytują one najpierw islamskich modlitw.

Pracownik jednej z organizacji pomocowych powiedział:

„Większość dzieci jest osamotniona w obozach, a niektóre znajdują się wręcz w tragicznej sytuacji. Dostają wybór: albo umrą z głodu, albo wyrecytują islamskie modlitwy, zanim dostaną jedzenie. To nie jest właściwe. Te dzieci są chrześcijanami. Powinno się to uszanować.”

Od wybuchu wojny domowej w 2013 r. w Sudanie Południowym ponad 700 tysięcy uchodźców zostało zmuszonych do wyjazdu na północ, do Sudanu, a prawie milion uciekło na południe przez otwartą granicę z Ugandą. Wielu uchodźców, z których znaczna część to chrześcijanie, doświadcza szykan ze strony islamskich bojowników. Co więcej, władze sudańskie sabotują starania kościołów i organizacji pomocowych, mające na celu niesienie pomocy chrześcijańskim uchodźcom z Sudanu Południowego. Zresztą sudańskie kościoły same doświadczają rządowych represji: aresztowań, wywłaszczeń oraz konfiskaty i niszczenia mienia.

Módlmy się, by tych dzieci nie opuszczała nadzieja, pomimo ciężkich prób, które przechodzą. Módlmy się o Bożą interwencję, by chrześcijańskim dzieciom w obozach dla uchodźców nie odmawiano pożywienia i by miały one też dostęp do Słowa Bożego (Mat.4,4). Prośmy też Boga, by utorował kościołom i organizacjom pomocowym w Sudanie drogę do niesienia pomocy chrześcijańskim uchodźcom.

Źródła: American Center for Law and Justice, The Christian Post

za Głos Prześladowanych Chrześcijan