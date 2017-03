Studnia Jezusa przemienia rodzinę Salil’a

W pewnym północno-wschodnim regionie południowej Azji, tuż u podnóża Himalajów, płynie rzeka, która często wylewa wskutek silnych deszczy monsunowych.

Trudno sobie wyobrazić, że mieszkańcom tej bujnej ziemi brakuje czystej wody pitnej. Ale taka jest prawda.

Tutaj mieszka Salil ze swoją żoną i trójką dzieci. Tak jak większość mieszkańców wioski, Salil wiedzie robotnicze życie. Do niedawna, mieszkańcy wioski pili, kąpali się, prali ubrania w wodzie z lokalnego stawu. W momencie kiedy rzeka wylewała, staw zapełniał się piaskiem przez co musieli kopać, aby znaleźć wodę.

Jednakże woda ze stawu była skażona. Wieśniacy zapadali na tyfus, żółtaczkę i różne okropne choroby skóry. Dzień w dzień nękały ich mdłości, wysoka gorączka, biegunka i ogólne osłabienie, przez co nie byli w stanie normalnie pracować i popadali w skrajne ubóstwo.

Wyglądało na to, że woda, od której zależało ich życie, została przeklęta.

Cierpienie jednego człowieka – i trudna podróż

Salil widział jak choroba dotyka jego rodzinę. Większość swoich skromnych zarobków przeznaczał na leki. To co pozostawało, nie wystarczało na podstawowe potrzeby. W poszukiwaniu dodatkowych źródeł dochodu, Salil podążał do doliny rzeki, aby zbierać i sprzedawać to, czego było pod dostatkiem – piasku.

Martwił się, że zostanie złapany i ukarany, bo działał bez oficjalnych zezwoleń. Ale podjął to ryzyko, aby ulżyć swojej rodzinie w cierpieniu.

Kiedy miał tylko chwilę, wracał do domu, aby opiekować się swoją żoną i dziećmi. Ale niezależnie jak ciężko pracował, ile pieniędzy zarobił i jak często pojawiał się w domu, jeden fakt był niezaprzeczalny i nie mógł go zmienić: woda wciąż była skażona i jego najbliżsi wciąż chorowali.

Ale Bóg już działał…

Mieszkający w pobliżu pastor Dayakara, bez wiedzy Salila, również regularnie odwiedzał wioskę. W miarę jak zaprzyjaźniał się z mieszkańcami wioski, uświadamiał sobie problem wody, z jakim się zmagają. Wspólnie z pracownikami GFA (Ewangelia dla Azji) zdecydowali się pomóc. Zaczęli wiercić studnię w samym centrum wioski, aby ułatwić wszystkim dostęp.

To był początek przemiany rodziny Salila i całej wioski.

Szok Salila – I ulga

Gdy pewnego dnia Salil przyjechał do domu, był zaskoczony, że jego żona i dzieci już nie chorują. Jak to się stało?

Dowiedział się, że w ich społeczności pojawiła się nowa studnia, z której codziennie korzystali jego żona i dzieci. Był niezmiernie uradowany, ale nie wiedział kto stał za tą cudowną innowacją.

Pewnego dnia Salil spotkał wspieranego przez GFA pastora Dayakara. Podczas rozmowy Salil zrozumiał, że to ten człowiek i jego współpracownicy zbudowali studnię dla jego ludzi. Salil zachwycony był ich dobrocią i życzliwością. Zdecydował, że chce poznać tego Boga, który włożył taką miłość w serca tych ludzi.

“Nasza rodzina jest błogosławiona zarówno fizycznie jak i duchowo. Jesteśmy wolni od problemów i chorób. Spotkaliśmy Żywego Boga w odpowiednim czasie. Dzięki ludziom, którzy dali swoje pieniądze, aby wywiercić Studnię Jezusa w mojej miejscowości. Nigdy ich nie widziałem, ale zawsze się o nich modlę. Dziękuję bardzo.” Salil.

Studnie Jezusa otwierają drzwi do Bożej miłości

Dzięki hojności Chrześcijan, którzy zbudowali nową studnię, Salil i współmieszkańcy zaczęli rozumieć miłość Jezusa Chrystusa. Inni w ich wiosce zaczęli doświadczać podobnie.

Baldev był jednym z nich. Jako młody człowiek, który miał rodzinę na utrzymaniu, Baldev również zachorował z powodu skażonej wody ze stawu. Nie mógł pracować, co pogarszało sytuację jego i jego rodziny. Ale kiedy zaczął czerpać wodę z nowej studni, jego choroba ustąpiła. Salil podzielił się cudowną nowiną o miłości Jezusa do niego – wieści zaczęły się rozchodzić – i Baldev i jego rodzina uchwycili się Pana. W ich domu odbywają się regularne spotkania modlitewne prowadzone przez Salila.

W ten sposób cała wioska może być przemieniona – I ludzie mogą odkryć obietnicę w Objawieniu św. Jana 22:17 „Ten zaś, kto jest spragniony, niech przyjdzie. Każdy, kto pragnie wody życia, niech ją za darmo weźmie”.

Módl się za Salila i jego wioskę

Wstawiaj się za rodzinę Salila, aby trwali mocno w Panu i aby pozostali mieszkańcy znaleźli nadzieję w Jezusie.

Poproś Boga, aby w dalszym ciągu błogosławił i prowadził Baldeva i jego rodzinę.

Poproś Boga, aby chronił i umacniał Pastora Dayakara i błogosławił jego służbę.

Módl się do Boga, aby sprawił, że wiele Studni Jezusa zostanie wybudowanych dla ludzi w Azji.

Módl się za mieszkańców wioski, aby zrozumieli ofiarę Jezusa i jego troskę o nich.

Nic dziwnego, że oni byli chorzy!

Dodatek

W 2016 roku UNICEF zbadał wodę w regionie Salila i odkrył skażenie arszenikiem w 18 dystryktach. W 5 dystryktach odkryto skażenie fluorem.

Osoba z zatruciem arszenikiem może doświadczać bóli głowy, żołądka, splątania, wymiotów czy biegunki. Długotrwałe narażenie na wpływ arszeniku może wywołać różne choroby skóry, raka – a jeśli nie poddane leczeniu – śpiączkę i śmierć.

Fluor jest pomocny w niskich stężeniach, ale większe ilości mogą wywołać bóle żołądka i hamować kształtowanie kości

Nic dziwnego, że ludzie z wioski Salila tak cierpieli. Teraz, rzeczy się zmieniły – dzięki studni wywierconej przez ludzi wspieranych przez GFA.

Studnia Jezusa dosłownie może ratować życie – pokazując ludziom miłość Boga.

* Źródło: Assam Tribune, 7 maja 2016

za www.gfa.org