Starożytne napisy dowodzą, że Stary Testament „odzwierciedla rzeczywistość historyczną”

Profesor z Izraela twierdzi, że niedawne przetłumaczenie napisu z ósmego wieku przed Chrystusem, zawierającego imię judzkiego króla Hiskiasza i pochodzącego z Miasta Dawida w Jerozolimie, to „jedno z najważniejszych w Izraelu, archeologicznych odkryć wszechczasów”.

Profesor Gershon Galil, dyrektor Instytutu Studiów Biblijnych i Historii Starożytnej na Uniwersytecie Hajfy w Izraelu, razem z Eli Shukronem z instytutu badawczego Historii Biblijnej i Starożytnej, odszyfrował imię Hiskiasza na odkrytej w 2007 roku wapiennej tabliczce w rozmiarze dłoni.

Napis podsumowuje pierwsze 17 lat panowania Hiskiasza i jego dokonania zgodnie z opisem z biblijnej 2 Księgi Królewskiej 20. Fragment wskazuje, że Hiskiasz doprowadził do miasta wodę dzięki odkryciu sadzawki i tunelu, natomiast kamień z napisem znaleziono przy sadzawce na obszarze Źródła Gihon.

Rozszyfrowanie napisu

Jak podaje Arkeonews, Shukron i archeolog Ronny Reich znaleźli kamień w pobliżu sztucznej sadzawki w tunelu Siloam. Odkrycia dokonano w 2007 roku w czasie wykopalisk w Parku Archeologicznym Miasto Dawida w Jerozolimie, jednak rozszyfrowanie napisu zajęło Shukronowi i Galilowi kolejne dziesięć lat.

Napis mierzy około 13,5 centymetra długości i około 10 centymetrów szerokości i ma dwie linijki tekstu, zawierającego sześć liter zapisanych pismem starohebrajskim. Galil i Shukron doszli do wniosku, że pełny napis brzmi: „Hiskiasz zrobił sadzawkę w Jeruzalem”.

„To ogromnie ważne odkrycie, które zmienia [pewne podstawowe założenia dotyczące] badań, ponieważ aż do dzisiaj powszechnie przyjmowało się, że królowie Izraela i Judy, w przeciwieństwie do królów starożytnego Bliskiego Wschodu, sami nie wykonywali królewskich napisów i pomników, by upamiętnić swoje osiągnięcia” – powiedział Galil.

Rzeczywistość historyczna

Profesor wyjaśnił, że te napisy to „najwcześniejsze manuskrypty Biblii”, datowane wcześniej, niż inne starożytne artefakty, takie jak młodsze o sto lat srebrne amulety z Hinnom, czy zwoje z Morza Martwego, powstałe setki lat później.

„[Napisy] wspierają też twierdzenie, że wersety z Księgi Królewskiej są oparte na tekstach pochodzących z kronik i napisów królewskich, oraz że Biblia odzwierciedla rzeczywistość historyczną, a nie wyobraźnię” – dodał.

The Jerusalem Post informuje, że badacze odszyfrowali pięć królewskich napisów króla Hiskiasza, które zawierają tuziny linijek i setki liter.

Według Galila, napisy wskazują na datę ukończenia projektu wodnego w siedemnastym roku panowania Hiskiasza, tj. około 709 roku przed Chrystusem.

Badacze uważają, że kamień był przytwierdzony do budynku publicznego, a sam napis był znacznie większy.

Napis zawiera element, który łączy go z innym fragmentem odkrytym na obszarze Źródła Gihon w 1978 roku przez archeologa Yigala Shiloh.

Tekst zawiera słowo „siedemnaście/siedemnasty”, co może być odniesieniem do długości panowania Hiskiasza. Warto zauważyć, że oba napisy wykonano na tego samego rodzaju wapieniu i takimi samymi literami.

Litery wyglądają też podobnie do Napisu Siloam, który wyjaśnia, że tunel skonstruowano w celu doprowadzenia wody do miasta i nie dopuszczeniu, by Asyryjczycy odcięli Jerozolimę od zapasów wody.

Inne odkrycia archeologiczne dają szerszy kontekst dla wydarzeń opisanych w Starym Testamencie. (…)

Autor: Samantha Kamman

Źródło: The Christian Post

