Nowy sondaż ujawnia, że większość amerykańskich Żydów jest poważnie zaniepokojona antysemityzmem w USA

JEROZOLIMA, Izrael. Zgodnie z nowym, przełomowym badaniem American Jewish Committee (AJC), prawie dziewięciu na dziesięciu amerykańskich Żydów uważa, że antysemityzm jest w Stanach Zjednoczonych problemem.

Sondaż jest największą i najszerszą analizą postrzegania przez amerykańskich Żydów panującego w ich kraju antysemityzmu.

Podczas telefonicznego sondażu, przeprowadzonego w czasie między 11 września i 6 października, 88 procent amerykańskich Żydów przyznało, że antysemityzm jest problemem, przy czym dla 50 procent to „pewien problem”, a dla 38 procent to „bardzo poważny” problem.

Większość spośród 1.283 objętych badaniem amerykańskich Żydów uważa też, że antysemityzm się nasila.

Na pytanie, czy w ciągu ostatnich pięciu lat antysemityzm w Stanach Zjednoczonych wzrósł, 84 procent respondentów odpowiedziało „tak”.

Więcej niż jeden na trzech amerykańskich Żydów (35 procent) mówi, że osobiście stali się celem antysemityzmu. Z obawy przed atakiem, 31 procent Żydów było zmuszonych do unikania noszenia żydowskich części garderoby lub czegokolwiek, co identyfikuje ich jako Żydów.

„Amerykańscy Żydzi nie mogli wyrazić się jaśniej na temat rzeczywistości panującego w Stanach Zjednoczonych antysemityzmu” – powiedział w oświadczeniu dyrektor naczelny American Jewish Committee, David Harris. „Nasze badanie po raz pierwszy dostarcza pogłębionej oceny postrzegania i doświadczania przez amerykańskich Żydów panującego w ich własnym kraju antysemityzmu. Ta nienawiść jest prawdziwa, pochodzi z wielu różnych źródeł i narasta. Trzeba potraktować ją poważnie i zająć się nią w ramach nieprzerwanej, wielorakiej odpowiedzi”.

Amerykańscy Żydzi obwiniają o antysemityzm trzy podstawowe źródła: polityczną skrajną prawicę, polityczną skrajną lewicę i radykalny islam.

Osiemdziesiąt dziewięć procent Żydów uważa, że polityczna skrajna prawica jest głównym zagrożeniem, a 85 procent obwinia islamski ekstremizm. Sześćdziesiąt cztery procent sądzi, że antysemityzm wypływa z politycznej skrajnej lewicy.

Na pytanie, która z dwóch głównych partii politycznych jest bardziej odpowiedzialna za obecny poziom antysemityzmu w dzisiejszej Ameryce, przytłaczająca większość respondentów wskazała na Partię Republikańską. W skali od 1 (brak odpowiedzialności) do 10 (pełna odpowiedzialność), amerykańscy Żydzi przyznali Partii Demokratycznej średnią ocenę 3,6, a Partii Republikańskiej 6,2.

Amerykańscy Żydzi nie są też zadowoleni z metod, przy pomocy których prezydent Donald Trump walczy z antysemityzmem. Siedemdziesiąt trzy procent nie pochwala sposobu, w jaki Trump radzi sobie z tym problemem.

„Gdy jakakolwiek amerykańska mniejszość czuje się zagrożona, zwraca się o wsparcie do wyłonionego na drodze wyborów przywództwa politycznego. Jednak w czasach wyjątkowej stronniczości i podziałów, gdy zwalczanie antysemityzmu stało się kwestią sporną, surowo bezstronna AJC dowiedziała się, że społeczność amerykańskich Żydów jest ogólnie zaniepokojona faktem, iż wybrane władze nie robią wszystkiego, co można i co powinno być zrobione, by skutecznie walczyć z antysemityzmem w Stanach Zjednoczonych ” – powiedział w opinii dla „Fox News” dyrektor PR w American Jewish Committee, Kenneth Bandler.

Bandler twierdzi, że amerykańscy politycy muszą zająć się problemem antysemityzmu, ponieważ historia pokazuje, że zaczyna się on od Żydów, „lecz ostatecznie zagraża innym mniejszościom i potencjalnie samej tkance pluralistycznej demokracji Ameryki”.

Autor: Emily Jones

Źródło: CBN News