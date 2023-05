Iran: Skazane małżeństwo za bycie chrześcijanami …

Sara Ahmadi i Homayoun Zhaveh, chrześcijańskie małżeństwo, które jest przetrzymywane od sierpnia ubiegłego roku, zostało 9 kwietnia poinformowane, że trzeci wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy został przyjęty przez irański Sąd Najwyższy. Pierwsze dwa wnioski, oba złożone w 2021 r., zostały odrzucone.

Irańscy wierzący zostali skazani w listopadzie 2020 r. za przynależność do kościoła domowego. Homayoun, który zmaga się z zaawansowaną chorobą Parkinsona, został skazany na dwa lata więzienia, natomiast jego żona Sara na osiem lat. Chrześcijanom po wyroku kazano czekać na rozkaz stawienia się w więzieniu. Po miesiącach oczekiwania zostali wezwani do biura administracyjnego więzienia Evin w sierpniu 2022 r. Wierząc, że zamierzają odebrać skonfiskowane mienie osobiste, Sara i Homayoun udali się do więzienia, gdzie nieoczekiwanie zostali aresztowani. Od tamtej pory pozostają w więzieniu. Sprawa Sary i Homayouna zostanie rozpatrzona przez sąd apelacyjny w Teheranie 9 maja. Ze względu na ciężki stan zdrowia Homayouna (przed aresztowaniem Sara była jego opiekunką), krewni i przyjaciele bardzo martwią się o parę. Mają jednak nadzieję, że ponowny proces przyniesie pozytywne rezultaty.

Pamiętajmy, by modlić się za Sarę i Homayouna, gdy cierpliwie przebywają w więzieniu, prosząc Pana, aby wzmocnił ich – na duchu, duszy i ciele – oraz aby zaspokoił wszystkie potrzeby Homayouna związane z jego chorobą. Wstawiajmy się także za wieloma innymi naśladowcami Pana Jezusa, którzy obecnie odsiadują wyroki w irańskich więzieniach z powodu swojej wiary. Niech oni również doświadczą podtrzymującego pocieszenia i siły ich kochającego Ojca Niebiańskiego, wiedząc, że jest On godny zaufania i wierny.

Źródła: VOM Canada, Church in Chains

za Głos Prześladowanych Chrześcijan