Sid Roth: Około 1000 Żydów składa wyznanie wiary podczas spotkania modlitewnego

Ponad 1000 osób, głównie Żydów, dokonało w Odessie publicznego wyznania wiary podczas spotkania odrodzeniowego, mówi ewangelista Sid Roth.

Roth prowadzi charyzmatyczny program telewizyjny „It’s Supernatural!”. W rozmowie z Charisma News powiedział, że kiedy głosił przez nienawróconym tłumem, pomieszczenie zalał nadnaturalny spokój.

– To niewiarygodne – mówił. – Siedziało tam tysiąc nienawróconych osób, nieruchomo, nie wychodzili nawet do toalety. Mówienie o Jezusie Mesjaszu tysiącu nienawróconych Żydów, którzy w dodatku zostają do końca kazania… To jest coś. Mówiłem o Biblii, o tym, dlaczego Żydzi nie wierzą, mówiłem o wszystkim. Niczego nie pominąłem. A potem, na koniec spotkania, ta sama chwała, która czyni cuda, doprowadziła do nawrócenia i zbawienia.

Roth mówił, że cuda zdarzają się często, kiedy naucza tłumy nienawróconych Żydów. Przez pewien czas wahał się przed dzieleniem się słowem wiedzy ze sceny, ponieważ nie chciał, żeby ludzie postrzegali go jako uzdrowiciela. Pragnął, by skupili się wyłącznie na Bogu. Kiedy jednak zaczął mówić to, co Bóg kładł mu do serca, zaczął widzieć, jak Duch Święty czyni cuda.

– Mówię „jeśli ból lub inne objawy minęły, wstań”. Zdarza się, że 60-70% ludzi, nienawróconych Żydów, wstaje i mówi, że zostali uzdrowieni – opowiadał. – Nie kładę na ludzi rąk, nie namaszczam. Nie mam z tym nic wspólnego. To wszystko dzieło chwały. Ja nie mogę sprawić, żeby takie rzeczy się działy, jestem niemalże obserwatorem.

Roth mówi, że na jego kazanie w Odessie przyszło około 1000 osób. Spotkanie odbywało się w pobliżu największej synagogi w mieście. Roth mówi, że duża część publiczności została natychmiastowo uzdrowiona podczas wydarzenia. Pod koniec prawie wszyscy wstali i złożyli publiczne wyznanie wiary.

– O Żydach tak tłumnie się nawracających możemy przeczytać tylko w Nowym Testamencie – powiedział Roth. – To niespotykane.

Te liczby są tak zaskakujące, że wielu Żydów wyznających Jezusa nie chciało wierzyć, że Roth mówił prawdę.

– Myśleli, że kłamałem – opowiadał. – Więc wysłali szpiegów na moje spotkania. Dowiedzieli się, że za każdym razem mówiłem prawdę.

Roth mówi jednak, że chrześcijanie nie powinni być zaskoczeni takim przebudzeniem. W końcu Smith Wigglesworth mówił, że nadejdzie chwała, która sprawi, że rekordowa liczba ludzi uwierzy. Wigglesworth wierzył, że przebudzenie zaleje wtedy cały świat. Roth twierdzi, że Żydzi odegrają ważną rolę w tym globalnym przebudzeniu.

– Ci ludzie zmienią świat, przychodząc do Boga – mówił Roth. – Nie mogę nazwać tego proroctwem, ale mam bardzo silne przeczucie, że Ukraina stanie się narodem chrześcijańskim.

– To dzień zbawienia. Wierzę w to. Wierzę, że kiedy ta niesamowita chwała zaleje świat, zmieni się cały paradygmat, który mamy jako kościół, zmieni się chrześcijaństwo. Będziemy bliżej Biblii, niż teraz. Jedną ze zmian będzie to, że te niesamowite cuda nie będą działy się za sprawą kilku namaszczonych kobiet Bożych i mężczyzn Bożych. Najmniejszy z chrześcijan będzie mógł korzystać z tej chwały. Dlaczego? Bo Bóg kocha ludzi.

Autor: Jenny Rose Spaudo

Źródło: Charisma News