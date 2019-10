Sędzia federalny znosi zakaz terapii nieletnich walczących z pociągiem do tej samej płci

Sędzia federalny na Florydzie zniósł rozporządzenie z Tampa, zakazujące stosowania rozmowy terapeutycznej w przypadku nieletnich zmagających się z niechcianym pociągiem homoseksualnym.

W piątek 4 października, amerykański sędzia okręgowy William Jung orzekł, że zakaz może ograniczać prawa pacjentów do prywatności oraz prawa rodziców do wyboru metody leczenia swoich dzieci.

Rozporządzenie nie pozwalało licencjonowanym psychoterapeutom na stosowanie terapii, polegającej na dobrowolnej rozmowie z nieletnimi, którzy szukają pomocy w przezwyciężeniu homoseksualnego pociągu, czynności lub tożsamości.

Rozporządzenie podważył terapeuta małżeństwa i rodziny, Robert Vazzo, oraz służba chrześcijańska New Hearts Outreach. Obie strony były w sądzie reprezentowane przez Liberty Counsel, organizację prawną non-profit, promującą wartości chrześcijańskie.

Sędzia orzekł też, że rządy lokalne nie mają władzy, by regulować obszar pomocy psychologicznej, oraz, że regulacje w tym zakresie są obowiązkiem państwa.

W orzeczeniu wskazano, że do października 2015 roku nie opublikowano żadnego badania, ukazującego szkodliwość rozmowy terapeutycznej z nieletnimi należącymi do mniejszości seksualnej.

Orzeczenie sędziego federalnego eliminuje możliwość obarczenia grzywną psychoterapeutów, którzy zastosują terapię, o jaką poproszą ich klienci.

Co więcej, podkreśla też wagę tego, by rodzice dali dziecku swobodę powrotu do tożsamości płciowej, która odpowiada pierwotnej płci, z jaką dziecko się urodziło.

Sędzia napisał: „Nie ma nic bardziej intymnego, bardziej prywatnego i bardziej wrażliwego, niż dorastający, młody mężczyzna lub kobieta, rozmawiający z terapeutą zdrowia psychicznego o seksie, płci, preferencjach i sprzecznych uczuciach”.

Założyciel i przewodniczący Liberty Counsel, Mat Staver, powiedział: „To wielkie zwycięstwo dla psychoterapeutów i ich klientów. Miasto Tampa nie ma władzy, by zabraniać psychoterapeutom udzielania swoim klientom pomocy w osiąganiu ich celów”.

Autor: Andrea Morris

Źródło: CBN News