Radosne spotkanie chrześcijan nawróconych z islamu

29 listopada na południu Filipin miało miejsce niezwykłe wydarzenie: Ponad tysiąc chrześcijan nawróconych z islamu wspólnie świętowało i okazywało wdzięczność Jezusowi Chrystusowi. I chociaż najnowszy Światowy Indeks Prześladowań opublikowany 17 stycznia zawiera wiele negatywnych informacji i opisuje wiele tragicznych wydarzeń, spotkanie filipińskich chrześcijan jest jednym z promyków nadziei przebijających się ze świata prześladowanych chrześcijan.

Przyjaciele z dzieciństwa wspólnie wielbią Jezusa

W wydarzeniu wzięło udział około 1100 dorosłych i 600 dzieci. Zgromadzeni byli wdzięczni i szczęśliwi, że mogli spotkać się z braćmi i siostrami z różnych części Filipin podczas tego wyjątkowego wydarzenia.

Jobi*, który wziął udział w corocznym wydarzeniu po raz pierwszy od 20 lat, z entuzjazmem opowiadał: „Byłem świadkiem, jak moi przyjaciele z dzieciństwa wspólnie wielbią Jezusa, mimo że wcześniej byli muzułmanami. To wzmacnia moją wiarę w miłość Boga i prawdziwość Jego obietnic”.

Spotkanie jest częścią projektów Open Doors realizowanych przez lokalnych partnerów w celu wspierania prześladowanych chrześcijan w regionie. Liderzy reprezentowanych kościołów domowych wyrazili szczere podziękowania za zorganizowanie spotkania. Proszą jednak o dalsze modlitwy. Podczas gdy liczba chrześcijan rośnie, rośnie również zagrożenie prześladowaniami.

40 chrztów jako główny punkt uroczystości

Filipiny, gdzie większość ludności stanowią chrześcijanie, nie znajdują się obecnie na liście Światowego Indeksu Prześladowań. Jednak w przeważająco muzułmańskich regionach na południu kraju chrześcijanie są poddawani silnej presji, zwłaszcza byli muzułmanie. Zdarzają się niestety także tragiczne incydenty takie jak śmiertelny zamach bombowy na nabożeństwo w kościele 3 grudnia 2023 r., w którym zginęło czterech chrześcijańskich studentów.

Napięcia i rywalizacja między różnymi grupami plemiennymi są częścią codziennego życia w regionie, co może również prowadzić do otwartego konfliktu. Uczestnicy imprezy należeli do różnych plemion i mogli doświadczyć, jak podziały i wrogość tracą na znaczeniu dzięki Ewangelii.

Ness*, koordynator wydarzenia, powiedział: „Podczas tegorocznego spotkania dało się odczuć miłość Chrystusa w sercach wierzących, co przyczynia się do budowania jedności między przedstawicielami różnych plemion”.

Dzień zakończył się wspaniałą ceremonią, podczas której 40 chrześcijan nawróconych z islamu z różnych plemion potwierdziło swoje oddanie Jezusowi poprzez chrzest. Jori*, który był świadkiem tego wydarzenia, powiedział: „Kiedy widzę, jak chrześcijanie z różnych społeczności i plemion przyjmują chrzest, myślę, że niebo się raduje”.

*Imię zmienione

Prosimy, módl się za chrześcijan na Filipinach i na całym świecie:

Podziękuj Bogu za jednomyślne spotkanie chrześcijan, przepełnione Jego miłością, pomimo różnic i podziałów międzyplemiennych.

Podziękuj za wszystkich nowo ochrzczonych i módl się, aby oni i inni uczestnicy byli w stanie otwarcie wyznawać swoją wiarę i prowadzić innych do Jezusa.

Módl się, aby publikacja Światowego Indeksu Prześladowań uświadomiła wielu ludziom sytuację prześladowanych chrześcijan i aby stanęli w ich obronie.

Módl się, aby prześladowani chrześcijanie na całym świecie zostali wzmocnieni w wierze i doświadczyli, że są wspierani przez swoich braci i siostry w wierze.

za Open Doors, Polska