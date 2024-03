Przyśpiesza tłumaczenie Biblii dla 35 grup językowych w Indonezji i Azji

Międzynarodowa organizacja, która jest pionierem nowej metody przyspieszania tłumaczenia Biblii i przekazywania Słowa Bożego w ręce większej liczby ludzi na całym świecie, zapewnia grupom chrześcijańskim w Indonezji i Azji Południowo-Wschodniej niezbędne narzędzia do tłumaczenia Biblii na 35 rdzennych języków.

Wycliffe Associates współpracuje z rodzimymi użytkownikami języka i lokalnymi kościołami, aby wspierać pracę nad tłumaczeniem Biblii poprzez połączenie szkoleń i technologii. Grupa pracuje obecnie nad dostarczeniem 35 grupom chrześcijańskim w Indonezji i Azji Południowo-Wschodniej zestawów przyspieszających tłumaczenie Biblii. Zestawy te mają różne funkcje, w tym specjalne oprogramowanie do tłumaczenia i połączenie satelitarne.

W wywiadzie dla The Christian Post, Mark Stedman, wiceprezes ds. technologii w Wycliffe Associates, powiedział, że metody tłumaczenia Biblii stosowane przez tę grupę stawiają lokalnych wierzących „na miejscu kierowcy tego procesu”.

„Pomagamy im przejść przez ten proces, ale całe tłumaczenie Biblii wykonują samodzielnie w tym sensie, że to oni znają język” – powiedział Stedman.

„A my zapewniamy szkolenie w zakresie tłumaczenia Biblii, wszystkie zasoby, których potrzebują — czy to tekst źródłowy, czy inne pomocne materiały — i pomagamy im w tłumaczeniu i sprawdzaniu, aby upewnić się, że jest poprawne. Następnie pomagamy w wydrukowaniu i dystrybucji wśród ludzi, którzy są gotowi i czekają, aby mieć Biblie w swoich rękach i móc doświadczyć przemieniających życie spotkań z Chrystusem” – kontynuował.

Jak zauważył Stedman, Indonezja jest krajem w większości muzułmańskim, a najlepszym sposobem dla Wycliffe Associates na prowadzenie tam służby jest posiadanie firmy nastawionej na zysk wspierającej proces tłumaczenia Biblii. Wiceprezes ds. technologii powiedział, że zespół 25 Indonezyjczyków, którzy są częścią firmy technologicznej, pomaga zachęcać do tłumaczenia Biblii w tym kraju.

Stedman oszacował, że w chwili przeprowadzania tego wywiadu w Indonezji trwa około 50 do 60 tłumaczeń. Dodał, że grupy tłumaczeniowe liczą od czterech do 20 indonezyjskich tubylców, którzy zgłaszają się do pracy nad tłumaczeniami z chęci pełnienia chrześcijańskiej służby.

„Są to ochotnicy będący chrześcijanami, którzy wykonują tę pracę w ramach swojej wspólnoty kościelnej, a może wspólnoty wyznaniowej” – powiedział Stedman. (…)

Organizacja posiada zespół, którego zadaniem jest spotykanie się z pastorami i przywódcami kościołów w celu omówienia współpracy z Wycliffe Associates.

„Nie musisz dłużej czekać” – powiedział Stedman, opisując, co organizacja mówi przywódcom kościelnym. „Jeśli możesz zebrać grupę ludzi, którzy chcą wykonać tę pracę, możemy pomóc poprzez wyposażenie ich, szkolenie i pomóc im to zrobić. Będziemy towarzyszyć im przez rok lub dwa, gdy będą wykonywać tę pracę. Potem pomożemy wydrukować ci Biblie, abyś miał ją w swoim języku”.

Powiedział CP, że roczny budżet Wycliffe Associates na pracę w Indonezji wynosi od 400 000 do 500 000 dolarów, przy czym kwota ta zmienia się w zależności od roku. Organizacja otrzymuje wsparcie od osób, które Stedman określił jako „bardzo hojnych Bożych ludzi z Ameryki”, którzy wierzą w sens tej pracy.

Oprócz wsparcia finansowego Stedman zachęca chrześcijan w Stanach Zjednoczonych do wspierania tej służby poprzez modlitwę.

„Te modlitwy są odczuwalne i doceniane, a my wiemy, że każdy sukces, który odnieśliśmy, wynika z tego, że Bóg pobłogosławił tę pracę, a modlitwy Jego ludu są tego ważną częścią” – powiedział Stedman.

Autor: Samantha Kamman, reporterka Christian Post

źródło: Christian Post