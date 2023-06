Chrześcijanka przyłapana na czytaniu Biblii, głodzona, zostawiona w dżungli na pożarcie

Nairobi, Kenia. Muzułmanin z zachodniej Ugandy rozgniewał się na żonę, która nawróciła się na chrześcijaństwo. Mężczyzna nie dawał jej jeść, po czym wywiózł do parku narodowego, zostawiając z dzikimi zwierzętami.

Gdy mąż 27-letniej Sharify Muhando z miasta Kasese dowiedział się, że jego żona złożyła wiarę w Chrystusie, pobił ją i przez tydzień nie dawał jedzenia. Sharifa, matka dwuletniego chłopca, przyjęła Chrystusa 9 lipca 2021 roku, i od tamtej pory ukrywała swoją wiarę przed mężem, Musą Bwambale, i innymi krewnymi.

10 maja tego roku, około godziny siódmej wieczorem, Muhando modliła się w swoim pokoju i czytała Biblię, po czym zasnęła.

„Niestety zostawiłam otwarte drzwi” – powiedziała w rozmowie z Morning Star News ze szpitalnego łóżka. „Mąż wrócił z pracy i mnie zawołał. Nie odpowiedziałam, bo głęboko zasnęłam. Gdy otworzył drzwi i znalazł mnie z Biblią i notatnikiem na piersiach, wykrzyknął: ‘Allah Akbar’”.

Dżihadzkie hasło wyrwało ją ze snu.

„Przeraziłam się na jego widok” – powiedziała. „Zapytał, co to ma znaczyć. Odpowiedziałam, że to Pismo Święte. Wściekł się i tamtego wieczora mnie pobił. Powiedział, że to za karę za porzucenie islamu, a Allah nagrodzi go za to w raju”.

Od tamtej pory mąż nie dawał jej jedzenia, a po dwóch dniach zagroził, że ją zabije, jeśli komuś o tym powie.

17 maja, Bwambale zabrał żonę do pobliskiego Parku Narodowego Królowej Elżbiety.

„Mąż powiedział, że Allah dał mu sen, by mnie gdzieś zabrać” – powiedziała w rozmowie z Morning Star News. „Wziął mnie do samochodu i zawiózł w głąb Parku Narodowego Królowej Elżbiety, zostawiając dzikim zwierzętom na pożarcie”.

Główną drogą graniczącą z nieogrodzonym parkiem akurat przejeżdżał pastor kościoła, do którego kobieta potajemnie chodziła. Pastor ją zauważył, wezwał pomoc i zabrał do szpitala.

„Sharifa była w złym stanie” – powiedział pastor, którego imię ukryto ze względów bezpieczeństwa. „Przechodzi leczenie, cierpiąc z powodu obrażeń. Ma szczególnie uszkodzoną śledzionę, mąż pobił ją jakimś tępym przedmiotem, boli ją szyja. Lekarze leczą ją też z powodu wygłodzenia i objawów urazu psychicznego”.

Gdy pastor przygotowywał się do zgłoszenia sprawy na policji, dowiedział się, że Bwambale zginął w wypadku drogowym.

„W tej chwili Sharifa potrzebuje modlitw o szybki powrót do zdrowia i wyjście z traumy, jak też o swoje przyszłe życie” – powiedział.

Ten atak to ostatni z wielu przypadków prześladowania chrześcijan w Ugandzie, udokumentowanych przez Morning Star News.

Konstytucja Ugandy i inne prawa zapewniają wolność religijną, w tym prawo głoszenia swojej wiary i zmiany wyznania. Muzułmanie stanowią nie więcej niż 12 procent populacji Ugandy, przy wysokich skupiskach na wschodnich obszarach kraju.

Autor: Morning Star News

Źródło: Morning Star News