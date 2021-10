Przemytnicy regularnie dostarczają Biblię do Iranu

Irańscy chrześcijanie trafiają do więzienia na wiele lat za posiadanie Biblii. Mimo to jest duże zapotrzebowanie na Pismo Święte. Jeden z lokalnych misjonarzy informuje, jak przywiózł Biblie do kraju i co się potem z nimi stało.

Posiadanie Biblii może prowadzić w Iranie do uwięzienia. „Obecnie mieszka z nami w domu dwoje ludzi, których przyjaciele zostali skazani na sześć lat więzienia za posiadanie Biblii.”, informuje w Mission Network News pewien miejscowy misjonarz, który nazywa siebie „Joe” „To jest poważny powód do zmartwienia. Mimo to ludzie z entuzjazmem życzą sobie wolności.” I dokładnie dlatego Joe przemyca Biblie do Iranu.

Jak to funkcjonuje

Przemytnicy, wraz ze swoimi wspólnikami regularnie przemycają Biblie przez granicę. „Nie martwimy się tym, że to może doprowadzić do ekstradycji kogoś, bo to jest ich biznes. Oni nie chcą stracić pieniędzy.”, tłumaczy Joe. Od tego momenty chrześcijanie rozdają Biblie własnymi sieciami, ale także i sieciami , których sami nie znają. „Korzystają z bezpiecznych miejsc przekazu, w których nikt nie musi zostać napotkany, tak aby wszyscy byli bezpieczni.” Chodzi tu zarówno o Biblie w wersji książkowej jak i karty SD.

Joe nie martwi się tym, że jest zaangażowany w nielegalne aktywność i łamie irańskie przepisy. „Powinniśmy oddać cesarzowi, co należy do cesarza a Bogu co boskie. Gdy jednak cesarz przeciwstawia się Bogu i Jego miłości, jestem gotów pominąć cesarza.”

Irańczycy są otwarci na ewangelię

Jednak Irańczycy są niezwykle otwarci na Dobrą Nowinę o Jezusie, mówi Joe. „Wierzę, że to zależy od nacisku i prześladowania, których oni doświadczyli. Buntują się i w tym buncie spotykają Jezusa Chrystusa. Czują wolność i miłość Boga.”

Misjonarz prosi o modlitwę za przemytników i chrześcijan, którzy rozpowszechniają biblie w całym kraju. „Módlcie się za to, abyśmy nadal odważnie ufali Bogu oraz za nawrócenie jak największej liczby ludzi…”

Autor: Kevin Zeller / Rebekka Schmidt

Źródło: MNN / Przetłumaczone i opracowane przez

Tłum. J.S.

Podobne: Coraz więcej chrześcijan, Irańczycy tracą wiarę w Islam