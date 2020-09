Coraz więcej chrześcijan, Irańczycy tracą wiarę w Islam

Grupy misyjne już od lat mówią o szybkiej popularyzacji chrześcijaństwa w Iranie, a przeprowadzona niedawno wśród Irańczyków ankieta potwierdza te opowieści.

Holenderska organizacja non-profit GAMAAN (Group for Analyzing and Measuring Attitudes in Iran – Grupa ds. Analizowania i Mierzenia Postaw w Iranie) przepytała 50 tys. Irańczyków, z których 90% mieszka w swojej ojczyźnie.

Według wyników 1,5% badanych identyfikuje się jako chrześcijanie. To wskazuje, że na terenie Islamskiej Republiki żyją prawdopodobnie setki tysięcy chrześcijan, a niebawem być może będzie ich milion.

Mike Ansari z Mohabat TV, służby zajmującej się głoszeniem Ewangelii w Iranie, powiedział w rozmowie z CBN News, że ankieta jest istotna, gdyż uwiarygadnia to, o czym grupy misyjne mówią już od lat.

– Irańczycy odwracają się od swojej wiary, od religii państwowej, a ich nową wiarą staje się chrześcijaństwo – powiedział Ansari w programie CBN „Christian World News”. – 1,5% ludzi przyjmujących chrześcijaństwo może nie robić wielkiego wrażenia, ale w kraju, który jest zamknięty na chrześcijan i ich prześladuje liczba ta stanowi bardzo znaczący przejaw popularyzacji Ewangelii.

Aż do teraz przyjmowano, że chrześcijanie stanowią mniej niż 1% populacji Iranu, jednak według doniesień w ostatnich latach ludzie falami przychodzili tam do Jezusa. Mimo to trudno jest zweryfikować te liczby, ponieważ Iran to oficjalnie państwo muzułmańskie, w którym kościół jest prześladowany.

Satellite TV i inne służby przesyłają pełną miłości nowinę, która podoba się obywatelom i jest przekazywana od osoby do osoby, dzięki czemu szybko rozkwita ruch podziemnych kościołów domowych.

– Działalność ta w dużym stopniu odbywa się w ukryciu i rozwija się bardzo, bardzo szybko – powiedział Ansari.

Jednak szybki wzrost może wiązać się z pewnym zagrożeniem dla kościoła wynikającym z braku biblijnego nauczania i uczniostwa.

Wielu muzułmanów przychodzi do Jezusa poprzez radio czy telewizję, a to nie jest najlepszy sposób na wzrastanie w wierze.

– Kościół może być naprawdę duży, a jednocześnie bardzo płytki. Pod względem teologicznym nie są silni. Nie mają dostępu do Biblii, do Pisma, jak ja i ty. Nie mają dostępu do kościoła – powiedział. – Irański kościół jest dość rozsiany, bardzo kruchy i nie ma potrzeby, aby wychodził z odosobnienia. To jedno z głównych wyzwań, które przed nim stoją.

Ankieta ujawniła też, że Irańczycy odwracają się od islamu. Choć rząd twierdzi, że 95% obywateli to szyici, jedynie 32% badanych identyfikowało się w ten sposób.

47% respondentów powiedziało, że kiedyś byli religijni, jednak już nie są.

– Irańczycy czują, że islam jest zrujnowany, odwracają się od swojej wiary, wiary państwowej, szukają odpowiedzi gdzieś indziej – powiedział Ansari.

Te odczucia sięgają samego rządu. Ankieta przeprowadzona w 2019 r. przez GAMAAN dowiodła, że 79% obywateli zagłosowałoby przeciwko Islamskiej Republice.

Źródło: CBN News

