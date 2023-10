Kilka przypadków przemocy wobec kościołów w ciągu dwóch tygodni

Dwa kościoły znajdujące się w tym samym mieście w prowincji Lumbini w Nepalu zostały zaatakowane w ciągu pierwszych czterech dni września. Raporty opisujące incydent wskazują, że uszkodzone zostały obiekty obu kościołów, a także motocykl. Na jednym ze zdjęć dwóch mężczyzn zidentyfikowanych jako pastorzy zostało napadniętych na ulicy. Na ich twarzach rozsmarowano lepką czarną substancję, co uznano za kulturowy znak braku szacunku i nienawiści. Ataki te są zaledwie ostatnimi z serii co najmniej siedmiu przypadków przemocy wobec kościołów w Nepalu w ciągu dwóch tygodni. Brak reakcji ze strony władz tylko zachęca sprawców do nasilenia prześladowań.

W Nepalu obowiązują surowe przepisy antykonwersyjne, które stały się impulsem do sprzeciwu wobec chrześcijańskiej populacji kraju. Każdemu skazanemu za udział w prozelityzmie jakiegokolwiek rodzaju grozi kara do sześciu lat więzienia.

Prośmy Pana o ochronę i odwagę dla prześladowanych braci i sióstr w Nepalu. Niech Pan zapewni członkom tych niedawno zaatakowanych kościołów środki potrzebne do naprawienia szkód wyrządzonych przez wrogo nastawionych mieszkańców. Ponadto módlmy się, aby władze podjęły działania zapobiegające dalszej przemocy wobec naszych nepalskich braci i sióstr w Chrystusie, stawiając przed sądem tych, którzy są odpowiedzialni za te ataki.

Źródło: VOM Canada, International Christian Concern, World Watch Monitor

za Głos Prześladowanych Chrześcijan