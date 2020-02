Przełom: izraelscy naukowcy o krok od szczepionki przeciwko koronawirusowi

JEROZOLIMA, Izrael. Izraelscy naukowcy mówią, że tylko kilka tygodni dzieli ich od wyprodukowania pierwszej na świecie szczepionki przeciwko śmiercionośnemu koronawirusowi.

Galilejski Instytut Badawczy (MIGAL) przez cztery lata pracował nad szczepionką przeciwko wysoko zaraźliwemu koronawirusowi, który zaraża ptaki, zwanemu wirusem zakaźnego zapalenia oskrzeli. Teraz MIGAL przystosowuje szczepionkę do ludzkiego koronawirusa, znanego też jako COVID-19.

„Gratulacje dla MIGAL z powodu tego ekscytującego przełomu” – powiedział izraelski minister nauki i technologii, Ofir Akunis.

„Jestem pewien, że będzie dalszy, szybki postęp, który umożliwi nam dostarczenie potrzebnej odpowiedzi na poważne, globalne zagrożenie przez COVID-19”.

Akunis przyspieszy procesy zdobywania pozwoleń dla szczepionki przeciwko ludzkiemu koronawirusowi, by produkt jak najszybciej znalazł się na rynku w postaci doustnej tabletki.

„Ze względu na pilną, globalną potrzebę szczepionki przeciwko ludzkiemu koronawirusowi, robimy co w naszej mocy, by przyspieszyć jej rozwój” – powiedział dyrektor naczelny MIGAL, David Zigdon. „Naszym celem jest wyprodukowanie szczepionki w ciągu najbliższych 8-10 tygodni oraz zdobycie certyfikatu bezpieczeństwa w ciągu 90 dni. To będzie doustna szczepionka, dzięki czemu stanie się szczególnie dostępna dla ogółu społeczeństwa. Obecnie prowadzimy intensywne rozmowy z potencjalnymi partnerami, którzy mogą pomóc przyspieszyć fazę prób na organizmach pozaludzkich i usprawnić zakończenie rozwoju produktu końcowego oraz czynności regulujących”.

Koronawirus atakujący drób jest prawie identyczny z ludzkim koronawirusem.

Izraelska szczepionka przeciwko ptasiemu koronawirusowi okazuje się skuteczna w walce z chorobą w przedklinicznych próbach prowadzonych przez Instytut Volcani.

„Naukowe ramy szczepionki opierają się na nowym wektorze ekspresji białka, który tworzy i wydziela urojone, rozpuszczalne białko, dostarczające do błon śluzowych antygen wirusa przez samo-aktywującą się endocytozę – proces komórkowy, w którym substancje dostarczane są do komórki przez otoczenie materiału membraną komórkową, tworząc pęcherzyk zawierający przyswojony materiał” – wyjaśnia dr Chen Katz, szef zespołu biotechnologów MIGAL. „Na skutek tego procesu, organizm tworzy przeciwciała przeciwko wirusowi. W próbach przedklinicznych (IN-VIVO), badacze MIGAL wykazali, że doustne szczepienie wywołuje wysokie poziomy specyficznych antyciał anty-IBV”.

Naukowcy walczą o znalezienie szczepionki na koronawirusa, odkąd w wyniku epidemii zaraziło się 83 tysiące osób, a zmarło 2.800 chorych.

MIGAL pracuje nad zdobyciem certyfikatów bezpieczeństwa, by posunąć do przodu proces prób przedklinicznych.

Autor: Emily Jones

Źródło: CBN News