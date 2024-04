Chrześcijaństwo w USA jest „atakowane”, przed kościołem podpalono Biblie

Pastor Greg Locke z kościoła Global Vision Bible w Mount Juliet w Tennessee, zwracając się do swojego zgromadzenia powiedział, że chrześcijaństwo w Stanach Zjednoczonych jest „atakowane”, czego dowodem jest podpalenie w niedzielę Wielkanocną około 200 Biblii, dokonane w pobliżu zboru przez niezidentyfikowanego sprawcę.

„Jeśli myślicie, że chrześcijaństwo w Stanach Zjednoczonych Ameryki nie jest atakowane bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej, nie jesteście uważni. Wyjmijcie głowy z piasku. Przestańcie być letni” – mówił Locke w czasie wielkanocnego nabożeństwa.

„Mówię wam, że w Ameryce atakują kościoły. Czy mogę przypomnieć, że dla wierzących ewangelikalnych, jak i dla katolików, historycznie i biblijnie to najważniejszy dzień, jaki można sobie wyobrazić? A teraz Joe Biden czyni go Dniem Świadomości Widzialności Trans” – powiedział.

Biden ściągnął na siebie krytykę konserwatywnych chrześcijan za ogłoszenie Niedzieli Wielkanocnej „Dniem Widzialności Transgender”.

„Jeśli chociaż przez sekundę myślicie, że chrześcijaństwo nie jest pod ostrzałem, nie jesteście uważni, przyjaciele. Ocknijcie się na rzeczywistość. System bestii jest już na miejscu. Nienawidzą tych, którzy mówią prawdę” – stwierdził Locke.

Kilka godzin wcześniej, w niedzielę około 8 rano, w oświadczeniu na Facebooku Locke ujawnił, że świadek widział mężczyznę, który w pobliżu jego kościoła zostawił przyczepę pełną Biblii, po czym ją podpalił. Scenę uchwyciły kamery monitoringu.

„Radosnej Niedzieli Zmartwychwstania! Dzisiaj o godzinie 6 rano nasze kamery monitoringu uchwyciły mężczyznę, który na środku skrzyżowania zostawił przyczepę, blokując drogę do naszego kościoła” – napisał Locke. „Następnie wysiadł i tuż przed kościołem podpalił całą przyczepę pełną Biblii”.

„Pewna kobieta jechała nocą, by dotrzeć do naszego kościoła, i była akurat na parkingu, dlatego mogła szybko wezwać funkcjonariuszy policji” – kontynuował. „Miałem szokujące powitanie z samego rana zaraz po powrocie z Izraela. Ruch we wszystkich kierunkach został zablokowany, ale już prawie skończono sprzątać. Będziemy mieć wspaniały dzień w Panu”.

Biuro Szeryfa Okręgu Wilson wydało oświadczenie potwierdzające zajście, zwracając uwagę, że władze wstrzymują ujawnienie pewnych szczegółów, by „zachować integralność trwającego dochodzenia”.

„Dzisiaj około godziny szóstej rano, Wydział Policji Mt. Juliet i straż pożarna szybko zareagowały na pożar przyczepy zlokalizowany na skrzyżowaniu Old Lebanon Dirt Road i Chandler Road” – podano w oświadczeniu.

„Dzięki pilnym wysiłkom Straży Pożarnej Mt. Juliet, pożar został szybko ugaszony. Po opanowaniu pożaru, kontrolę nad dochodzeniem przejęli zwierzchnicy i śledczy Biura Szeryfa Okręgu Wilson. Przyczepa załadowana Bibliami została porzucona na środku skrzyżowania, po czym celowo podpalona. W celu zachowania integralności trwającego dochodzenia, w obecnym czasie nie można podać innych konkretnych szczegółów”.

Locke powiedział zborowi, że policja poinformowała go o wezwaniu FBI, ponieważ sprawa podpalenia Biblii jest badana jako przestępstwo nienawiści.

„O godzinie 5:58 włączył światła awaryjne” – powiedział Locke. „Pomyślałem: ‘Niesamowite, to najbardziej uprzejmy świr, jakiego w życiu spotkałem’. Jeszcze nigdy nie widziałem uprzejmych satanistów”.

„Potem odczepił przyczepę i oblał ją benzyną, paliwem, i wtedy… Było tam chyba 200 Biblii” – dodał pastor. „Nie wiem, skąd je wziął”.

Autor: Leonardo Blair

Źródło: The Christian Post